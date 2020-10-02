Пожилой китаец с тростью переходит многополосную дорогу

На перекрестке в городе Нинбо камера видеонаблюдения запечатлела старика, котрый поереходил дорогу. За 40-секунд зеленого света дедушка успел пройти только четверть пути, все водители благоразумно пропустили его и позволили добраться до середины дороги. После этого, оператор из центра управления дорожным движением заметил пожилого пешехода и продлил действие зеленого сигнала светофора.

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