Пожилой китаец с тростью переходит многополосную дорогу

На перекрестке в городе Нинбо камера видеонаблюдения запечатлела старика, котрый поереходил дорогу. За 40-секунд зеленого света дедушка успел пройти только четверть пути, все водители благоразумно пропустили его и позволили добраться до середины дороги. После этого, оператор из центра управления дорожным движением заметил пожилого пешехода и продлил действие зеленого сигнала светофора.
Вдруг пошел сильный дождь, и одна из автомобилисток подарила старику зонтик!
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