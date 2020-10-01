Селевой поток снёс несколько внедорожников в Арабских Эмиратах

В городе Хаур-Факкан в Объединённых Арабских Эмиратах любители бездорожья находились в центер долины. Они не заметили, как на близлежащие горные вершины выпал сильный ливень, и были удивлены внезапным селевым потоком.
Четыре водителя успели выпрыгнуть из окон своих автомобилей и отошли на безопасное место.
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Метки: toyota. потоп авто видео селевой поток сель
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