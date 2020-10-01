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Сообщество Автомир 6585 постов • 647 подписчиков подписаться
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Селевой поток снёс несколько внедорожников в Арабских Эмиратах

Селевой поток снёс несколько внедорожников в Арабских Эмиратах (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 октября 2020 14:58
Сообщество : Автомир
Метки: toyota. потоп   авто   видео   селевой поток   сель   
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В городе Хаур-Факкан в Объединённых Арабских Эмиратах любители бездорожья находились в центер долины. Они не заметили, как на близлежащие горные вершины выпал сильный ливень, и были удивлены внезапным селевым потоком.

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Метки: toyota. потоп   авто   видео   селевой поток   сель   
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1k
Bart_S 7 часов назад
ТЛК клуб приглашает на сплав по горной речке! Дорого! Богато! Весело!
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23k
Седой 2 часа назад
Новые купят
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7k
Cornho 5 часов назад
Как мы можем убедиться, оно не тонет.
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3k
Sanar Cornho 4 часа назад
Ну а как же без тебя то в таком посте))
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7k
Cornho Sanar 3 часа назад
Отож!
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