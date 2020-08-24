Восстановленный классический Ford Mustang не доехал до своего нового владельца буквально несколько километров

Дилерский центр из Нью-Йорка приобрел на аукционе отреставрированный Ford Mustang Mach 1 1971 года выпуска для клиента из штата Джорджиа. Для перевозки 49-летний маслкар поместили на автовоз, но по пути к новому хозяину автомобиль попал в серьезную аварию.
Транспортер с автомобилем почти добрался до пункта назначения, но преодолев около 1 450 километров, перевозчик попал в серьезную аварию.
Автовоз съехал с трассы и перевернулся. Маслкар слетел с платформы и приземлился на крышу.
Большая часть кузова автомобиля оказалась сильно помята. Повреждения получили вся водительская сторона, передняя часть, а также крыша и стойки спорткара.
Что стало причиной аварии, пока не уточняется.
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