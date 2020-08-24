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Восстановленный классический Ford Mustang не доехал до своего нового владельца буквально несколько километров

Восстановленный классический Ford Mustang не доехал до своего нового владельца буквально несколько километров (5 фото)

Автор:
24 августа 2020 14:35
Сообщество : Аварии
Метки: ford   ford mustang   mustang   авария   авто   дтп   олдтаймер   ретро авто   
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Дилерский центр из Нью-Йорка приобрел на аукционе отреставрированный Ford Mustang Mach 1 1971 года выпуска для клиента из штата Джорджиа. Для перевозки 49-летний маслкар поместили на автовоз, но по пути к новому хозяину автомобиль попал в серьезную аварию.

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Метки: ford   ford mustang   mustang   авария   авто   дтп   олдтаймер   ретро авто   
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4  комментария
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13k
Мария Коненкова Полчаса назад
Как было у Задорнова, якобы со слов спортивного комментатора: "КАКАЯ ЖАЛЬ!!!"
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6k
bum-bum 9 минут назад
Надеюсь, это не Сисун мустангу уши сделал?
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1k
ProstoBoBka bum-bum 7 минут назад
У него белый пикап.
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13k
AlexЕЙ Полчаса назад
Что стало причиной аварии? - крепкий сон.
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