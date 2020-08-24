Восстановленный классический Ford Mustang не доехал до своего нового владельца буквально несколько километров

Дилерский центр из Нью-Йорка приобрел на аукционе отреставрированный Ford Mustang Mach 1 1971 года выпуска для клиента из штата Джорджиа. Для перевозки 49-летний маслкар поместили на автовоз, но по пути к новому хозяину автомобиль попал в серьезную аварию.

Транспортер с автомобилем почти добрался до пункта назначения, но преодолев около 1 450 километров, перевозчик попал в серьезную аварию. 0 Источник:

Автовоз съехал с трассы и перевернулся. Маслкар слетел с платформы и приземлился на крышу. 0 Источник: