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Китайские мастера починили новенький Nissan после серьезного удара

Китайские мастера починили новенький Nissan после серьезного удара (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 15:15
Сообщество : Автомир
Метки: nissan   авто   автомаляр   автомобили   автосервис   покраска автмобиля   ремонт автомобилия   
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Два китайскийх механика из города Цзинань восстановили после серьезного фронтального удара новенький Nissan Lannia, который проехал всего 30 километров. Вместе с ожидаением запчастей, ремонт автомобиля занял около двух месяцев.

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Метки: nissan   авто   автомаляр   автомобили   автосервис   покраска автмобиля   ремонт автомобилия   
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21  комментарий
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1k
Влад Чернов 2 часа назад
какой ремонт они просто новую машину собрали )) китайцы молодцы . есть мастера кто делает качественно
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10k
Toxictofa Полчаса назад
Я пардон - он без маски и очков варит???
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2k
dolmat21093 Toxictofa 10 минут назад
Он через веки варит)
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2k
Дрочер Полоумный Полчаса назад
За это убивать надо. Это уже настоящий шахид мобиль с нулевой безопасностью. И стоит это тех денег, что потрачены на ремонт?
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3k
Mike Snow Дрочер Полоумный 11 минут назад
что не так если все пострадавшие элементы удалены, а на их месте новые?
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1k
Vitamin 37 минут назад
Не бит, не крашен, один хозяин, ездила девушка....
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5k
Вася 44 минуты назад
Ссылка coub.com
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7k
_Giorgio_ 53 минуты назад
да ну на... все на глазок,вот кому-то повезет
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1k
Егерь Час назад
Сваривает без маски, красит без маски, на следующей недели работает уже другой китаец))
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5k
Nikolay Час назад
... и продали как новую. Даже спидометр скручивать не надо
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23k
MatveiVainrub Час назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Stas Час назад
сейчас где-то у нас стоит на продажу под вывеской "Элитный машин, всего один царапин был"))))
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13k
Kvadro 2 часа назад
не бита, не крашена, один хозяин !
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6k
Izrin Maria 2 часа назад
После серьёзной аварии не только разрушаемые, но и силовые элементы конструкции автомобиля получают повреждения.
Не всегда микротрещины видны, но они всегда есть.
Во время следующей аварии то, что должно вас защитить - не защиитит.
И резину менять будуте раз в сезон.
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3k
Sergey Izrin Maria Полчаса назад
Иногда с резиной везет, сделать ровно. А так согласен.
Да и смысл не очень понимаю какой. Неужели замена всего движка с навесным и приводом того стоила ? "Механики утверждают, что ремонтировать этот автомобиль определенно стоило" как-то неопределённо звучит. Стоило если впарить потом как новый ?
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3k
livaneth 2 часа назад
Кто-то купит его в салоне под видом нового
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9k
Олегbl4 2 часа назад
Калосая масина. Не битза, не класена! Покупай.
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26
wr3mafena 2 часа назад
видимо они его купили за 0 юаней
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7k
Cornho 2 часа назад
Зачем?? Сдать этот хлам на металл и то больше пользы было бы.
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43k
noName Cornho 2 часа назад
Предположим такой автомобиль бу,с таким пробегом,стоит миллион денег.Куплен был пусть за 200 тысяч денег.Вложений и работ еще на 300 тысяч.Выгода 500 тысяч!И хочу заметить,что был произведен именно грамотный ремонт,а не просто на продажу
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14k
Weddaan Cornho Час назад
В Китае поддержка местного автопрома ещё хлеще, чем у АвтоТаз. Пошлина на импортные машины в Китае большие.
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