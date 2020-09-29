Китайские мастера починили новенький Nissan после серьезного удара

Два китайскийх механика из города Цзинань восстановили после серьезного фронтального удара новенький Nissan Lannia, который проехал всего 30 километров. Вместе с ожидаением запчастей, ремонт автомобиля занял около двух месяцев.
Механики утверждают, что ремонтировать этот автомобиль определенно стоило
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Не всегда микротрещины видны, но они всегда есть.
Во время следующей аварии то, что должно вас защитить - не защиитит.
И резину менять будуте раз в сезон.
Да и смысл не очень понимаю какой. Неужели замена всего движка с навесным и приводом того стоила ? "Механики утверждают, что ремонтировать этот автомобиль определенно стоило" как-то неопределённо звучит. Стоило если впарить потом как новый ?