Водитель избежал столкновения с фурой, улетев в кювет

Действия фуровода, конечно вызывают много вопросов, но и автору ролика стоило ехать помедленнее. Особенно, если учитывать его навыки вождения и качество резины.
Присутствует ненормативная лексика!
Авторский пост
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Но с другой стороны - если ты такой пугливый, зачем летишь?