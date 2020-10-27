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Водитель избежал столкновения с фурой, улетев в кювет

Водитель избежал столкновения с фурой, улетев в кювет (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 12:39
Сообщество : Автомир
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   занос   кювет   
645
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Действия фуровода, конечно вызывают много вопросов, но и автору ролика стоило ехать помедленнее. Особенно, если учитывать его навыки вождения и качество резины.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   занос   кювет   
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9  комментариев
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4k
Странник 2 часа назад
Такое впечатление, что машина у рега очень слабо управляется. Нахера так лететь?
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GoInDown Странник Час назад
потому что мозг управляет регом так же как и он машиной
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7k
Ntvl 3 минуты назад
по такой дороге лететь сотню? а потом возмущаться, что в канаве? ну водила точно дебил!!! если бы ехал 70-80, то удачно доехал бы куда ему нужно. Запомните уроды-лихачи, что ТАМ на верху приём круглосуточный! Еще успеете получить комнату 3 метра под землёй.
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13k
ВОВЧЕГ 15 минут назад
А чо вообще произошло, фура была далеко, проехал бы без проблем, ну съехал и съехал, не перевернулся же.
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14k
sanchesS80 15 минут назад
Слишком пересрался, был запас, можно было тормозить плавнее.
Но с другой стороны - если ты такой пугливый, зачем летишь?
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5k
Игорь Полчаса назад
Сотку на фуре по такой дороге...... И на кого он там ругается?
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5k
Dima 42 минуты назад
При разрешённой максимальной скорости в 90км/ч, этот северный олень мчится по скользкой зимней дороге, со скоростью 96км/ч, а потом искренне удивляется - почему он не справился с управлением и улетел в кювет?
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269
andrey Час назад
мда,водила скажем с него,! так себе
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921
Lovels Travel Час назад
Как корова на льду, зато летит!
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