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ЗИЛ влетел во встречный BMW под Ростовом

ЗИЛ влетел во встречный BMW под Ростовом (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 12:44
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   занос   зил   
369
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На автодороге Ростов - Щепкино ЗИЛ не вписался в поворот, его занесло и он влетел в бок встречного BMW X6. Момент аварии попал на камеру наблюдения.

Источник:

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   занос   зил   
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7  комментариев
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2k
Димка Смола/67 Час назад
Вот реально сейчас летают эти вододятлы на самосвалах как бешеные, побольше кругов в день сделать, о безопасности ноль в голове, едешь на выезд из города, кто из Смоленска поймет по Рославльскому шоссе. идешь 60-80 км/ч., [мат] летят как сумасшедшие как стоячего обходят. А ДПС то ли в теме с хозяевами то ли еще что ну не хрена их не дрючат!
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29k
Опаньки 57 минут назад
я на дорогах от них шарахаюсь как могу - так гоняют, не ужели не понимают, что этот таран на такой скорости не остановить
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631
Progressive 58 минут назад
эээ постой, есть прикурить?
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60k
HundeBeißer2 Час назад
Будем надеяться что у зиловода две здоровые почки...
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9k
Олегbl4 HundeBeißer2 Час назад
Тут скорее всего еще и роговица с костным мозгом потребуются.
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29k
Опаньки Олегbl4 57 минут назад
на счет мозга, даже костного... под вопросом
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1k
SSD Час назад
Похоже, у ЗИЛа заблокировались задние колеса. (с)
Может у него лютая ненависть ко всему немецкому)))
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