ЗИЛ влетел во встречный BMW под Ростовом

На автодороге Ростов - Щепкино ЗИЛ не вписался в поворот, его занесло и он влетел в бок встречного BMW X6. Момент аварии попал на камеру наблюдения.
Похоже, у ЗИЛа заблокировались задние колеса.
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Может у него лютая ненависть ко всему немецкому)))