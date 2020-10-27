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Chevy Niva вынесло на встречную полосу

Chevy Niva вынесло на встречную полосу (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2020 12:05
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   гололед   дтп   занос   нива   
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В Свердловской области на автодороге между поселками Таватуй и Аять водитель Chevrolet Niva в повороте вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомоблями Nissan Almera и Kia Rio.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   гололед   дтп   занос   нива   
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6  комментариев
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13k
Юрий 2 часа назад
Нива-вод долбоящер. На дороге сплошной лед со снегом, но куда то торопится....
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2k
Усач 4 минуты назад
Без блокировки межосевого диффа на ниве можно поймать очень неприятный занос из которого не так просто выйти.
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13k
ВОВЧЕГ 13 минут назад
Если диарея застала врасплох!
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33k
dima423 2 часа назад
вовремя ниссан перегнал рега))
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Johnny

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