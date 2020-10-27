Chevy Niva вынесло на встречную полосу

В Свердловской области на автодороге между поселками Таватуй и Аять водитель Chevrolet Niva в повороте вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомоблями Nissan Almera и Kia Rio.
В ДТП обошлось без пострадавших.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. В Тольятти на Южном шоссе пострадали три человека
- Chevrolet влетел в эвакуатор на Объездной в Екатеринбурге
- Авария дня. Логан вылетел на встречку в Петербурге
- Авария дня. Торопыга на Пассате натворил дел
- «В аварии есть вина дорожников», — ДТП в Сыктывкаре с пассажирским ПАЗом
14
Понравилось14
Новости партнёров
Загрузка...