Багровые реки: на винодельне лопнула цистерна с вином

В Сети появилась видеозапись того, как из поврежденного бака объемом 50 000 литров выливается поток красного вина. Эта печальная авария произошла на винодельне Bodegas Vitivinos в Вильямалеа, Испания.
Работники винодельни могли только беспомощно наблюдать, как тысячи литров вина уходят в землю.
Пользователи соцсетей сразу вспомнили сцену из фильма "Сияние", когда из лифта вырывается волна крови и затапливает коридор отеля.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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