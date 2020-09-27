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Багровые реки: на винодельне лопнула цистерна с вином

Багровые реки: на винодельне лопнула цистерна с вином (5 фото)

Автор:
27 сентября 2020 14:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авария   видео   вино   инцидент   испания   красное вино   цистерна   
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В Сети появилась видеозапись того, как из поврежденного бака объемом 50 000 литров выливается поток красного вина. Эта печальная авария произошла на винодельне Bodegas Vitivinos в Вильямалеа, Испания.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авария   видео   вино   инцидент   испания   красное вино   цистерна   
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6  комментариев
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1k
ALEX 8 часов назад
Багровые реки: на винодельне лопнула цистерна с вином
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29k
Опаньки 3 часа назад
"если б было море пива..,"
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6k
Михаил Филиппов 4 часа назад
видно автора гуманитария.. это не цистерна.. это танк. на производстве емкости большого объема это танк. а цистерна это немного иное и для иного
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13k
Игорь Хомченко 5 часов назад
Скоро в продаже в пятерке- "дешевое красное вино из солнечной Испании"
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10k
Yasen_Perec 7 часов назад
Вот что значит бухло рекой течёт.
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