ДТП на регулируемом омском перекрёстке

На перекрестке улиц 2-я Восточная и Барнаульская водитель Renault Logan выехал на встречную полосу на красный свет и столкнулся с УАЗом.
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Видео с регистратора в УАЗе
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