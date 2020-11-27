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ДТП на регулируемом омском перекрёстке

ДТП на регулируемом омском перекрёстке (1 фото + 2 видео)

Автор:
27 ноября 2020 12:08
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   на красный   проскакун   
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На перекрестке улиц 2-я Восточная и Барнаульская водитель Renault Logan выехал на встречную полосу на красный свет и столкнулся с УАЗом.

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Метки: авария   авто   авто авария   ваз   видео   дтп   на красный   проскакун   
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lem02 2 часа назад
Написано же на баннере "Смотри!"
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76
Владимир 2 часа назад
А рядом на билборде как раз кредит предлагают ))
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Johnny

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