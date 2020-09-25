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Великий и опороченный: интересные факты о Trabant

Великий и опороченный: интересные факты о Trabant (11 фото)

Автор:
25 сентября 2020 09:02
Сообщество : Автомир
Метки: trabant   ГДР   авто   автомир   автомобили   ретро авто   
940
11
Пожалуй, вы не найдете второго такого же автомобиля, которого столь же долго и незаслуженно поливали тем, во что мы все так не любим наступать. Да, бедолага «Трабант» никогда не был идеальным, но мало кто знает, что этот восточногерманский тарантас настоящий уникум и вообще один из самых продвинутых автомобилей 1950-х годов. Мы решили восстановить историческую справедливость и рассказать все самое интересное о прекрасном «Траби».

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Метки: trabant   ГДР   авто   автомир   автомобили   ретро авто   
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6  комментариев
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8k
БарНалей 2 часа назад
В этом весь идиотизм плановой экономики. Вернее тех дебилов, кто этой экономикой рулил. Офигенно востребованный аппарат приходилось ждать 13 лет. Живые деньги + валюта мимо кассы. Любой предприниматель застрелился бы.
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660
И 13 минут назад
Опупенная машина.
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2k
ваня панкин 41 минуту назад
был у нас во дворе "трабик", причем пикап у одного бывшего военного... так он сверкал, как у кота яйца и работяжка еще тот был...
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1k
milenBG 43 минуты назад
Великий и опороченный: интересные факты о Trabant
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59k
Gogaren_3Meu 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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