Великий и опороченный: интересные факты о Trabant

Вот оно, восточногерманское сердечко о двух тактах. Обратите внимание, черный ящик с крышкой — это бензобак. Топливного насоса в «Трабанте» не было, бензин поступал в карбюратор самотеком. Безопасность? Не, не слышали. Кстати, указателя уровня топлива тоже не было. В бак макали специальный щуп и смотрели, сколько там осталось горючки. Если вдруг на трассе заканчивался бензин, то водитель открывал специальный резервуар: в нем было еще пять литров топлива.



Субтильный «Траби» в силу конструктивных особенностей весил всего ничего — 620 килограмм (в кузове «комби» — на 20 килограмм больше). Малая снаряженка позволила сэкономить на двигателе: под капотом «Трабанта» стоял 2-тактный 600-кубовый агрегат, который в хорошую погоду выдавал 22 лошадиных силы. Мотоциклетная жужжалка умудрялась разгонять автомобиль почти до «сотни»! Скажете, не густо? Для своего времени вполне.