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Авария дня. Самая надежная подруга с мотором

Авария дня. Самая надежная подруга с мотором (1 фото + 3 видео)

Автор:
24 сентября 2020 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лада   шашечник   
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На улице Куйбышева во Владимире водитель Lada Priora вылетел на обочину и устроил ДТП с автомобилем Citroen. Виновником оказался парень 1998 года рождения.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лада   шашечник   
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4  комментария
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1k
SSD Час назад
...а жалко, что не пострадал. Лучшеб вылетел через лобовое своей приоры прямо в ад.
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3k
кот базилий 4 минуты назад
Летит ас , всех "делает" слева, справа и равных ему в вождении НЕТ.Придурок.
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11k
Совранский 20 минут назад
Серьезное нарушение скорости + дтп = лишение прав до момента оплаты причиненного ущерба по ДТП! Осаго отказать!
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1k
boom Час назад
Не знаю как приора, но ее друг водитель точно дебил
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Johnny

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