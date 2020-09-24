На улице Куйбышева во Владимире водитель Lada Priora вылетел на обочину и устроил ДТП с автомобилем Citroen. Виновником оказался парень 1998 года рождения.
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Момент столкновения от первого лица
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Последствия ДТП
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