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Эффектное сальто: пассажир мотоцикла оказался в кузове пикапа

Эффектное сальто: пассажир мотоцикла оказался в кузове пикапа (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 15:12
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   автоприкол   видео   дтп   мотоциклист   прикол   хруст   
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Тайский студент из провинции Пхаяу ехал в общежитие на мотоциле вместе со своим другом. В какой-то момент он отвлёкся от дороги и врезался в корму попутного пикапа. Его пассажир оказался в кузове автомобиля, а сам мотоциклист серьезно приложился головой о борт.

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Метки: авария   авто   автоприкол   видео   дтп   мотоциклист   прикол   хруст   
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4  комментария
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11k
Kazanzaki 3 часа назад
Борт уже был изрядно прогнут внутрь. Похоже они там не первый раз встречаются. Да и пассажир мопеда не выглядит потрясённым.
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4k
RIZ deadening 3 часа назад
Водитель - терминатор какой-то , мордой об багажник и встал как ни в чем не бывало !!!
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14k
nobody® 3 часа назад
Зацени, что нашёл!
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172
Остап Ива́нович. 3 часа назад
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