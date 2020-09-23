Эффектное сальто: пассажир мотоцикла оказался в кузове пикапа

Тайский студент из провинции Пхаяу ехал в общежитие на мотоциле вместе со своим другом. В какой-то момент он отвлёкся от дороги и врезался в корму попутного пикапа. Его пассажир оказался в кузове автомобиля, а сам мотоциклист серьезно приложился головой о борт.

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