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Парень заказал из Китая спортивный электромобиль, а вместо него получил розовое недоразумение

Парень заказал из Китая спортивный электромобиль, а вместо него получил розовое недоразумение (3 фото + 2 видео)

Автор:
21 сентября 2020 13:44
Сообщество : Автомир
Метки: aliexpress   авто   посылка   электрокар   электромобиль   
14193
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Насколько безопасно и надежно заказать целую машину на сайте Alibaba с отправкой ее из Китая? Это решил проверить блогер с YouTube-канала «The Inja», заказав за 31 000 долларов спортивный электромобиль Qiantu K50.

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Метки: aliexpress   авто   посылка   электрокар   электромобиль   
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27  комментариев
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40k
zloykoyot 16 часов назад
В дореволюционной России это называлось "купить на грош пятаков". Сначала чувак рассчитывает купить товар за цену в 4 раза меньше, а потом недоумевает что его наипали?
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24k
Вован 7 часов назад
Парень заказал из Китая спортивный электромобиль, а вместо него получил розовое недоразумение
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6k
Саша Смирнов 9 часов назад
Какой-то детский автомобильчик. И звук движка соответствующий.
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2k
Курык Марий 10 часов назад
История не нова.
Экранизировали ещё в 1980-м году в СССР.
Ссылка youtu.be
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8k
Атеист 12 часов назад
Да знал все этот блохер, что привезут либо копию, либо что-то другое. Ну не может товар стоить во много раз дешевле, чем на "рынке". Но машинка все-равно прикольная, деткам учиться вождению или до магаза. К тому же у них там с подросткового возраста вроде как можно гонять по определенным маршрутам.
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837
Вероника Штейнман 12 часов назад
Ему надо было за 20 баксов искать. Получил бы модельку и успокоился.
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9k
Sergey 13 часов назад
До первой лужи?
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3k
Maikie 13 часов назад
" деньги не врут" - "если себестоимость товара 10 руб а продают за 1 руб" что то здесь не то...
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17k
turyst Maikie 12 часов назад
Иногда это реклама. Раскрутка лота.
Наберут много продаж, копеечной фигнёй, продавая её по 1 центу, потом товар в лоте меняют на дорогой.
И вот уже продаётся дорогая вещь, и продаж много.

Я так всяких мешочков, светодиодных лент и прочего набрал.

Иногда, с купонами и скидками путают.

Так мне досталась радиостанция Баофенг за 1 доллар.


Но увы, последнее время, такого практически не осталось.
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3k
Maikie turyst 9 часов назад
Всегда есть исключения из... но в основном если рекламируеться/продаётся дорогая вещь за бесценок стоит обратить внимание на "такую" "скидку" - не подвох ли.?!
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124k
Алексей 13 часов назад
Парень заказал из Китая спортивный электромобиль, а вместо него получил розовое недоразумение
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64k
Пётровыч 13 часов назад
Да всё он знал, эти блогеры толпу разводят за лайки, это их бизнес
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12k
Hairy. 13 часов назад
Интересно, до какой суммы не стремно с алика заказывать? Я вот однажды заказывал скамейку спортивную за 17 т.р., так мне прислали деревянную палочку размером с карандаш, трек номер тот же что и в заказе.. я был в ах.е естественно, потому как заказ типа получен и закрыт, ну я само собой сначала к продавцу, мол что за нах?? Тот молчал долго, я поднял вой на весь алик, спор естественно открыл, потом продавец объявился, начал что-то бубнить непонятное, короче, только через месяц хрень моя пришла, правда помятая в дороге, пришлось потом с корефаном кувалдой дорабатывать. До сих пор не понял, если бы я вой не поднял, пришла ли бы моя скамейка, или нет, потому как напомню, после получения карандаша того алик мне писал что заказ выполнен...хз короче.
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934
Шурман 14 часов назад
Есть у меня такой друг , маленькие дети все в рот тянут а тот все что можно из Али . Покупает всякие планшетники и телефончики и через какое то время прибегает Саня отремонтируй :)
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21k
MrGod 14 часов назад
Лох не мамонт, лох - блохер!
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7k
Андрей Иванов 14 часов назад
А могли бы и кирпичи прислать.
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1k
Mellivora 14 часов назад
Произошла усушка и утруска.
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2k
Nikolay Borisenkov 15 часов назад
Кроилово приводит к попадалову!
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24k
Fat Lynx 16 часов назад
ибо нех*й!
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3k
livaneth 16 часов назад
Это Али-Баба. Все защищено! Блогер получил все деньги обратно + миллион лайков + этот миникар ему остался, поскольку он стоит дешевле, чем его перевозка.
Единственный пострадавший - продавец. И денег не получил и аккаунт загубил.
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6k
Doomer livaneth 16 часов назад
Да хрен там получает. Из 2-х выигранных споров не получил ни гроша. Причём 1 заказ вообще не доставили и даже не отправили.
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316
Антон Doomer 15 часов назад
Ну не знаю, у Вас или карма такая или ... Из 6 споров, везде возврат денег за не доставленный товар.
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339
sibic2 Антон 15 часов назад
6 недостаток, 6 выигранных споров, 0 р возврата. Нах- нах эти китайцы.
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339
sibic2 15 часов назад
"Недоставок""
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2k
Алексей Лыков Doomer 15 часов назад
У меня несколько споров с возвратом средств, при этом товар тоже у меня остался. Из последнего - заказал 2 автоматических дозатора для антисептика на работу, пришли механические. Али деньги вернул. Дозаторы у меня.
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Олег

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