Парень заказал из Китая спортивный электромобиль, а вместо него получил розовое недоразумение

Насколько безопасно и надежно заказать целую машину на сайте Alibaba с отправкой ее из Китая? Это решил проверить блогер с YouTube-канала «The Inja», заказав за 31 000 долларов спортивный электромобиль Qiantu K50.
Qiantu K50 представляет собой люксовый электромобиль, разработанный китайской компанией Qiantu Motor. Купе оснащается полностью электрической силовой установкой, выдающей 400 лошадиных сил (650 Нм). До «сотни» спорткар разгоняется за пять секунд. Максимальная скорость модели составляет 200 километров в час. Официальная стоимость автомобиля, который производитель планирует собирать в Северной Америке, составляет 125 000 долларов (примерно 9,5 миллионов рублей по текущему курсу).
Qiantu K50
Однако на сайте Alibaba купе продавали за 31 000 долларов (примерно 2,3 миллиона рублей по текущему курсу). Помимо этого, в объявлении о продаже отсутствовали фотографии с логотипом марки и название самого спорткара. Но ни один из этих фактов не смутили блогера. Мужчина решил сэкономить солидную сумму, доверившись продавцу.
Получив долгожданный контейнер с электрокаром, покупатель обнаружил внутри миниатюрный бело-розовый электрохэтчбек неизвестной фирмы, больше похожий на китайскую копию Smart. Кроме того, блогер удивился материалам, из которых сделана двухдверка. Автомобиль изготовлен из дешевого пластика, а его колеса оказались чуть больше ладони мужчины.
Своим неудачным опытом блогер поделился на YouTube-канале. Поначалу продавец отказывался признавать факт мошенничества. Однако, после того как видео набрало несколько сотен тысяч просмотров, обманутому покупателю удалось добиться от него частичной компенсации при условии, что он удалит разоблачающий видеоролик с видеохостинга.
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Метки: aliexpress авто посылка электрокар электромобиль
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Экранизировали ещё в 1980-м году в СССР.
Наберут много продаж, копеечной фигнёй, продавая её по 1 центу, потом товар в лоте меняют на дорогой.
И вот уже продаётся дорогая вещь, и продаж много.
Я так всяких мешочков, светодиодных лент и прочего набрал.
Иногда, с купонами и скидками путают.
Так мне досталась радиостанция Баофенг за 1 доллар.
Но увы, последнее время, такого практически не осталось.
Единственный пострадавший - продавец. И денег не получил и аккаунт загубил.