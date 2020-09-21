Парень заказал из Китая спортивный электромобиль, а вместо него получил розовое недоразумение

Однако на сайте Alibaba купе продавали за 31 000 долларов (примерно 2,3 миллиона рублей по текущему курсу). Помимо этого, в объявлении о продаже отсутствовали фотографии с логотипом марки и название самого спорткара. Но ни один из этих фактов не смутили блогера. Мужчина решил сэкономить солидную сумму, доверившись продавцу.