Один из семи выпущенных Rimac Concept One в настоящее время выставлен ​​на продажу в Нью-Йорке

Компания Rimac из Хорватии не смогла бы купить Bugatti, если бы не выпустила Concept_One — свою первую модель. Было построено семь или восемь экземпляров этого электрического гиперкара, один из которых неожиданно выставлен на продажу в Нью-Йорке.
Продавая свои технологии грандам вроде Aston Martin и Koenigsegg, тогда еще скромная хорватская фирма Rimac доказывала их эффективность, занимаясь штучным производством собственных машин. Сейчас многие ждут гиперкар C_Two, который порвет и новый Tesla Roadster, и вообще всех, но уже не все помнят, что у этой модели был предшественник – C_One.
Точнее, Concept_One – таких фирма Мате Римаца построила всего семь или восемь. Считая тот, что уничтожил (и в котором едва не погиб сам) телеведущий Ричард Хаммонд. Теперь один из оставшихся выставили на продажу на Manhattan Motorcars.
Спортивный электромобиль с кузовом оттенка Riviera Blue и салоном Cognac Gold оценили в 1,6 миллиона долларов (121 миллион рублей по курсу на момент публикации заметки). Это модель 2019 года – то есть уже обновленная, с увеличенной с 800 до 900 киловатт мощностью и запасом хода в 350 км. Подробности, увы, не раскрываются.
Под капотом силовая установка мощностью 1223 л.с. Разгон до "сотни" занимает 2,5 секунды, до 200 за 6 секунд, 300 за 14 секунд. "Максималка" 355 км/ч.
Хорватская компания Rimac заплатит за покупку марки у Volkswagen собственными акциями
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Volksewagen Group договорилась с хорватским производителем суперкаров Rimac о продаже ему марки Bugatti. По данным источников издания, эту сделку еще должен одобрить наблюдательный совет Volkswagen, однако на уровне директоров компаний вопрос уже решен.
Предполагается, что в случае одобрения сделки, Bugatti постепенно прекратит производство бензиновых машин, а Rimac C_Two, который до сих пор проходит испытания, в серийном воплощении будет выпущен под маркой Bugatti.
Предполагается, что в случае одобрения сделки, Bugatti постепенно прекратит производство бензиновых машин, а Rimac C_Two, который до сих пор проходит испытания, в серийном воплощении будет выпущен под маркой Bugatti.
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