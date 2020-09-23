Один из семи выпущенных Rimac Concept One в настоящее время выставлен ​​на продажу в Нью-Йорке

Volksewagen Group договорилась с хорватским производителем суперкаров Rimac о продаже ему марки Bugatti. По данным источников издания, эту сделку еще должен одобрить наблюдательный совет Volkswagen, однако на уровне директоров компаний вопрос уже решен.



Предполагается, что в случае одобрения сделки, Bugatti постепенно прекратит производство бензиновых машин, а Rimac C_Two, который до сих пор проходит испытания, в серийном воплощении будет выпущен под маркой Bugatti.