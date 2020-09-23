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Один из семи выпущенных Rimac Concept One в настоящее время выставлен ​​на продажу в Нью-Йорке

Один из семи выпущенных Rimac Concept One в настоящее время выставлен ​​на продажу в Нью-Йорке (8 фото)

Автор:
23 сентября 2020 09:09
Сообщество : Автомир
Метки: rimac   авто   гиперкар   найдено на ebay   суперкар   электрокар   электромобиль   
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Компания Rimac из Хорватии не смогла бы купить Bugatti, если бы не выпустила Concept_One — свою первую модель. Было построено семь или восемь экземпляров этого электрического гиперкара, один из которых неожиданно выставлен на продажу в Нью-Йорке.

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Метки: rimac   авто   гиперкар   найдено на ebay   суперкар   электрокар   электромобиль   
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