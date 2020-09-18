Саратов. Нетрезвого водителя удалось остановить стрельбой по колёсам

Три экипажа преследования вынудили злоумышленника свернуть на второстепенную дорогу и выехать на менее оживленную трассу за пределы спальных кварталов, лишь после десятого предупреждения о применении табельного оружия и абсолютного равнодушия со стороны правонарушителя, инспекторы производят несколько прицельных выстрелов по задним колесам автомашины. После серии заносов и езды на ободах, водитель до последнего продолжал давить на газ…