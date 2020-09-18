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Саратов. Нетрезвого водителя удалось остановить стрельбой по колёсам

Саратов. Нетрезвого водителя удалось остановить стрельбой по колёсам (1 видео)

Автор:
18 сентября 2020 16:30
Сообщество : Аварии
Метки: авария   видео   пьяный автомобилист   
481
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Три экипажа преследования вынудили злоумышленника свернуть на второстепенную дорогу и выехать на менее оживленную трассу за пределы спальных кварталов, лишь после десятого предупреждения о применении табельного оружия и абсолютного равнодушия со стороны правонарушителя, инспекторы производят несколько прицельных выстрелов по задним колесам автомашины. После серии заносов и езды на ободах, водитель до последнего продолжал давить на газ…

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Метки: авария   видео   пьяный автомобилист   
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6  комментариев
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2k
KL11 20 часов назад
почему по колесам?
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ImNIK 3 часа назад
Инспекторы конечно молодцы. Но почему не таранить??!!! Ведь можно было бы остановить гораздо раньше.
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1k
TroyDaGood ImNIK 22 минуты назад
Потому что ремонт служебного авто за свой счёт.Плюс куча бумаг и обьяснительных.Поэтому и гоняют пока нарушитель сам не "уберётся".Редко когда таранят.
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8k
MihailoSerbiya 13 часов назад
Kak Vi dumaete , pogonya ewe uvelichivaet vozmozhnost DTP ? I mozhnoli takuyu situaciyu reshit po drugomu ? Bez pogoni.Po moemu pogonya mnogo raz uvelichivaet vozmozhnost tragedii nevinih lyudey .
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411
Миролюбивый бог войны 20 часов назад
товарищи менты!!!! насколько вы [мат]??
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14k
nobody® 21 час назад
Саратов. Нетрезвого водителя удалось остановить стрельбой по колёсам
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