На автодороге «Южный подъезд к Ростову» пенсионер на Nissan Qashqai внезапно без причины остановился и получил удар сзади от водителя Lada Kalina. В результате столкновения пострадал один человек.
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Автор записи с видеорегистратора прокомментировал происшествие, свидетелем которого случайно стал:
- ДТП произошло на трассе А-135 в Батайске между Авиагородком и Солнечным. Дедушка на «Кашкай» резко остановился на пустой дороге, а водитель на «Калине» поздно нажал на тормоз. Ну и дистанция. Парень в красной майке – пассажир «Калины» - ударился головой, у него большая шишка. Водитель «Калины» пострадал сильно. Он не был пристегнут ремнем, подушки сработали.
- ДТП произошло на трассе А-135 в Батайске между Авиагородком и Солнечным. Дедушка на «Кашкай» резко остановился на пустой дороге, а водитель на «Калине» поздно нажал на тормоз. Ну и дистанция. Парень в красной майке – пассажир «Калины» - ударился головой, у него большая шишка. Водитель «Калины» пострадал сильно. Он не был пристегнут ремнем, подушки сработали.
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Метки: авария авария дня авто авто авария видео дтп
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А может деду показалось - но в любом случае лучше тормознуть, чем убить человека.
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От калиновода требовалось держать дистанцию. Не держал - получил.
Чё на деда-то наезжаете? Мало ли какая причина остановки? Ребёнок выбежал. Сердце кольнуло. Движок стуканул. Может быть стопицот причин для экстренной остановки на дороге. И других участников движения это **ать не должно! Они обязаны держать такую дистанцию, чтобы остановиться, даже если впереди идущий колом встал.
Вы реально одноклеточные!
Одноклеточный
Когда проезжаешь стоячих вообще моргать нельзя - там может что угодно случиться. И постоянно случается. Мож там кто-то выглянул из-за автобуса, а дед не стал просчитывать вероятности и просто нажал тормоз. Я бы конечно объехал стоячих по дальней полосе, дорога к тому ж свободная, но старый ничего не нарушил, а калинщик - очень даже!
Вообще, он странно себя ведет на дороге:
1. Когда камазы объезжали еще - слишком маленькую дистанцию держал, да и ехал быстро. Из за таких камазов, перекрывающих обзор, кто угодно мог вылететь.
2. Когда подъезжали к автобусу справа - опять не держит дистанцию, да и едут быстро - обзора нет за автобусом.
3. Когда дед начал тормозить, слева - абсолютно свободная полоса была - не успеваешь затормозить - сверни.
Вывод - человек сильно отвлекся за рулем, причем на пару-тройку секунд, может и больше.
Непристегнутый ремень - уже бонусом... Не понял, только, почему ноги так сильно переломаны, по логике - грудину должно было подушкой сломать, без пристегнутого ремня...
Успел улететь в стекло головой и подушка, раскрываясь, ноги поломала что ли? Кто понял?
Гопник-мода не пристегивать ремень.... Теперь до конца жизни не будет ей соответствовать, похоже...
Почему нижний порог есть а верхнего нет?!
У пенсионеров уже не та реакция и видят не очень(
Давно заметил если странно ведет себя автомобиль на дороге, то либо дед, либо баба(
Я чего то не понял, у калины подушки есть
Ну, ещё, конечно, если бы за рулём любой из машин был православный священник, то виновных искать вообще глупо: кто в рясе - тот и виноват.
В ПДД нет таких понятий, как "дедушка", "ТП", "сопляк" и т.д.. Есть участники дорожного движения, водители транспортных средств. а потому заострять внимание на возрасте, поле, вероисповедании, национальности или профессии водителя совершенно нзачем.