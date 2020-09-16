Автор записи с видеорегистратора прокомментировал происшествие, свидетелем которого случайно стал:



- ДТП произошло на трассе А-135 в Батайске между Авиагородком и Солнечным. Дедушка на «Кашкай» резко остановился на пустой дороге, а водитель на «Калине» поздно нажал на тормоз. Ну и дистанция. Парень в красной майке – пассажир «Калины» - ударился головой, у него большая шишка. Водитель «Калины» пострадал сильно. Он не был пристегнут ремнем, подушки сработали.