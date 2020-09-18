Почему цена бензина постоянно растет? Кто влияет на стоимость и какая реальная цена бензина?

За последние годы все перечисленные налоги значительно увеличились — в 2,6 раза или на 14,3 руб. за литр. Эффективная ставка НДПИ и НДД с учетом льгот выросла в 3,7 раза (до 8,6 руб. за литр) из-за налогового маневра в нефтяной отрасли. В рамках маневра увеличение НДПИ нивелировалось снижением экспортной пошлины на нефть и акцизов. На практике пошлина снизилась меньше планируемого, а акциз вырос до 7,8 руб. за литр (включая акциз на нефтяное сырье и демпфер).



НДС увеличился из-за изменения ставки с 18% до 20% и повышения налоговой базы. С 2010 г. сумма НДС выросла на 87% – с 3,8 руб. за литр до 7,1 руб..



В 2019 г. доля налогов (эффективные ставки) в цене бензина АИ-92 достигла исторического максимума – 54%, доля расходов на производство и сбыт составила 38%, а прибыль компании от продажи – только 8%. Если учесть и общеэкономические налоги: налог на прибыль компаний, НДФЛ, взносы сотрудников и прочие отчисления в бюджет, то налоговая составляющая в цене увеличится на несколько процентов.