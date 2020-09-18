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Почему цена бензина постоянно растет? Кто влияет на стоимость и какая реальная цена бензина?

Почему цена бензина постоянно растет? Кто влияет на стоимость и какая реальная цена бензина? (6 фото)

Автор:
18 сентября 2020 15:33
Сообщество : Автомир
Метки: бензин   государство   инфляция   налоги   нефть   россия   цены   
811
6
Цены на бензин в России являются острым и дискуссионным вопросом, уступая только продуктам питания. Как правило люди недовольны постоянным увеличением цен на бензин, независимо от роста или падения стоимости нефти и доходов населения. Насколько справедливо такое недовольство и почему это происходит? Давайте разберемся в настоящей причине постоянного роста цен на бензин

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Метки: бензин   государство   инфляция   налоги   нефть   россия   цены   
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27  комментариев
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Ксения К Час назад
Меня всегда удивляла ситуация, когда мы закупаемся топливом у соседней России, но у них цены на него почти как при коммунизме? Доставка же практически ничего не стоит.
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17k
turyst 57 минут назад
Почему цена бензина постоянно растет? Кто влияет на стоимость и какая реальная цена бензина?
Почему цена бензина постоянно растет? Кто влияет на стоимость и какая реальная цена бензина?
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3k
Мих Час назад
Автор, идти на йух!
Я тебе скажу, почему он все время растет в цене в России.
Ж - жадность.
Во всех странах стоимость бензина меняется вверх и вниз. следуя за ценой нефти. У них нет повышения зарплат, или налоги не платят? Есть, платят. Но у них нет основного принципа российского бизнеса - греби все, что можешь, пока власть прикрывает.
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57k
Доктор Джонс 3 часа назад
Почему цена бензина постоянно растет? Кто влияет на стоимость и какая реальная цена бензина?
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35k
Нанук Паналык 3 часа назад
Почему цена бензина постоянно растет? Кто влияет на стоимость и какая реальная цена бензина?
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29k
Volga_34 3 часа назад
https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/articles/reshili-dobit-chto-proishodit-s-cenami-na-benzin_261544https://yandex.ru/turbo/tsargrad.tv/s/articles/reshili-dobit-chto-proishodit-s-cenami-na-benzin_261544

«..новый кабинет министров успешного технократа Михаила Мишустина пока не понял до конца, что происходит. Ему в наследство досталась сложная и разбалансированная, местами бестолковая и вредная система налогов в нефтянке, которые придумывались кабинетом Дмитрия Медведева и наслоились друг на друга. Но делать с этим ведь что-то необходимо.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев рассказал, что при такой налоговой системе впереди у нас может маячить вполне реальный топливный кризис. Мы же помним, что потребление только растёт, а ведь скоро начнёт "просыпаться" ещё и гражданская авиация.
Душение отрасли налогами привело к тому, что экономика нефтепереработки в России стала отрицательной, а НПЗ - убыточными. Сейчас началось восстановление потребления, и спрос существенно превысил предложение на бирже (а там ещё и планку объёма снизили, как мы помним). Цены выросли очень сильно, обратил внимание Танкаев.
В результате экономика торговли бензином стала отрицательной. В принципе, это должно привести к тому, что у нас возникнет бензиновый кризис. Такие кризисы в России уже были. Это никакая не экзотика. И это всегда являлось следствием административного регулирования,
- пояснил Танкаев.
Он согласился с тем, что правительство пока, судя по всему, не готово снять налоговое ярмо. Ведь чиновники ничего не меняют. Они вводят какие-то компенсирующие механизмы, пытаются убедить всех, что ТЭК нужно точечно управлять. А на этом фоне у них под носом загибается переработка, начинается дефицит и рост цен на заправках.
Это вызывает большое беспокойство. Потому что неэффективность рынка нефтепродуктов на фоне роста потребления - это очевидный путь к кризису. Нужно отказываться от демпфирующего механизма, полностью отказаться от акцизов на бензин и дизтопливо. Надо переходить назад к рыночным механизмам регулирования рынка нефтепродуктов,
- дал рекомендации Танкаев.
С этим невозможно спорить, если мы вспомним, какой процент в цене бензина составляют те самые налоги. Знаете, на что я ещё обратил внимание? Если нефтяники в рамках плавающего "демпфера" что-то платят государству, то деньги эти должны идти в ФНБ. В ту "кубышку", откуда правительство черпает средства для поддержки экономики. А тут получается наоборот - экономику как раз калечат, а заодно задирают цены для нас с вами. Согласитесь, это дурдом.
Я вовсе не защищаю нефтяников, которые получают огромную прибыль от продажи нефти за границу. Но в здоровой экономике не должно быть таких огромных налогов. Напомню, что это ведь налог и для нас с вами, учитывая, сколько из денег за бензин мы отдаём нефтяникам, а сколько - государству.
У фермера, выращивающего, например, яблоки, не должно быть выбора между тем, чтобы продать их с хорошей выручкой за границей или приплачивать самому за продажу в России в тот момент, когда у него к тому же "загибаются" яблони. Ведь совершенно понятно, что в конечном счёте за этот бардак заплатит население - как за налоги, так и за рост цен, спровоцированный рукотворным дефицитом…»

«..новый кабинет министров успешного технократа Михаила Мишустина пока не понял до конца, что происходит. Ему в наследство досталась сложная и разбалансированная, местами бестолковая и вредная система налогов в нефтянке, которые придумывались кабинетом Дмитрия Медведева и наслоились друг на друга. Но делать с этим ведь что-то необходимо. Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев рассказал, что при такой налоговой системе впереди у нас может маячить вполне реальный топливный кризис. Мы же помним, что потребление только растёт, а ведь скоро начнёт "просыпаться" ещё и гражданская авиация. Душение отрасли налогами привело к тому, что экономика нефтепереработки в России стала отрицательной, а НПЗ - убыточными. Сейчас началось восстановление потребления, и спрос существенно превысил предложение на бирже (а там ещё и планку объёма снизили, как мы помним). Цены выросли очень сильно, обратил внимание Танкаев. В результате экономика торговли бензином стала отрицательной. В принципе, это должно привести к тому, что у нас возникнет бензиновый кризис. Такие кризисы в России уже были. Это никакая не экзотика. И это всегда являлось следствием административного регулирования, - пояснил Танкаев. Он согласился с тем, что правительство пока, судя по всему, не готово снять налоговое ярмо. Ведь чиновники ничего не меняют. Они вводят какие-то компенсирующие механизмы, пытаются убедить всех, что ТЭК нужно точечно управлять. А на этом фоне у них под носом загибается переработка, начинается дефицит и рост цен на заправках. Это вызывает большое беспокойство. Потому что неэффективность рынка нефтепродуктов на фоне роста потребления - это очевидный путь к кризису. Нужно отказываться от демпфирующего механизма, полностью отказаться от акцизов на бензин и дизтопливо. Надо переходить назад к рыночным механизмам регулирования рынка нефтепродуктов, - дал рекомендации Танкаев. С этим невозможно спорить, если мы вспомним, какой процент в цене бензина составляют те самые налоги. Знаете, на что я ещё обратил внимание? Если нефтяники в рамках плавающего "демпфера" что-то платят государству, то деньги эти должны идти в ФНБ. В ту "кубышку", откуда правительство черпает средства для поддержки экономики. А тут получается наоборот - экономику как раз калечат, а заодно задирают цены для нас с вами. Согласитесь, это дурдом. Я вовсе не защищаю нефтяников, которые получают огромную прибыль от продажи нефти за границу. Но в здоровой экономике не должно быть таких огромных налогов. Напомню, что это ведь налог и для нас с вами, учитывая, сколько из денег за бензин мы отдаём нефтяникам, а сколько - государству. У фермера, выращивающего, например, яблоки, не должно быть выбора между тем, чтобы продать их с хорошей выручкой за границей или приплачивать самому за продажу в России в тот момент, когда у него к тому же "загибаются" яблони. Ведь совершенно понятно, что в конечном счёте за этот бардак заплатит население - как за налоги, так и за рост цен, спровоцированный рукотворным дефицитом…»
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42k
RusLAN 4 часа назад
Почему цена бензина постоянно растет? Кто влияет на стоимость и какая реальная цена бензина?
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2k
Ухалус Посовиномус 4 часа назад
Казалось бы. Снизь налоги, сбавь цену - народ станет больше покупать бензина, больше ездить. Как неизбежное следствие возрастут продажи всякой сопутки и расходников типа технических жидкостей, шин, лакокрасочного добра, запчастей... но это ж думать, сука, надо, чуть дальше, чем на год вперед, да еще и о многих вещах сразу
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3k
hairov 4 часа назад
Почему цена бензина постоянно растет? Кто влияет на стоимость и какая реальная цена бензина?
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3k
hairov 4 часа назад
Почему цена бензина постоянно растет? Кто влияет на стоимость и какая реальная цена бензина?
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1k
O.Bender1 4 часа назад
Основные причины роста цен на бензин - зарплаты сечина миллера и еже с ними.
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4k
Иван 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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17k
Очевидное-Невероятное 4 часа назад
Почему либералы всегда приводят доказательства об ухудшении жизни, при этом расходы всегда оценивают в рублях, а доходы в долларах.
Если делать это наоборот то картина совсем другая.
2013 бензин 30 руб, доллар 32 руб = 0,94
2019 бензин 43 руб, доллар 65 руб = 0,66
так что у нас теперь постоянно дорожает?
----
Есть три вида лжи:
1. Ложь
2. Наглая ложь
3. Статистика

Почему либералы всегда приводят доказательства об ухудшении жизни, при этом расходы всегда оценивают в рублях, а доходы в долларах. Если делать это наоборот то картина совсем другая. 2013 бензин 30 руб, доллар 32 руб = 0,94 2019 бензин 43 руб, доллар 65 руб = 0,66 так что у нас теперь постоянно дорожает? ---- Есть три вида лжи: 1. Ложь 2. Наглая ложь 3. Статистика
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55k
Опиум для народа Олегbl4 3 часа назад
Только пусть никому в Еманжелинске не говорит,что средняя з/п- 62 тыр. Могут не так понять и "блище набить пропагандону...
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97
Hexo4uha Очевидное-Невероятное 3 часа назад
Даже накрученная Росстатом средняя и та 47. Но если не складывать теплое с мягким ( сотню олигархов с миллионами в день и миллионы рабочих с сотнями в день) - то медиана -32 тысячи. А модальная- самая распостраненная - не превышает 24 тысячи.
Ну а если еще и сделать поправку на то что курс рубля с 14 года обвалили в 2.5 раза ( а соответственно и во столько же взлетела цена всех импортных товаров) - то вообще грусть-печаль.
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97
Hexo4uha Очевидное-Невероятное 3 часа назад
Прежде всего я у вас как у знатока спрошу - так кто такие либералы? А то тут через одного щеголяют этим словечком, а обьяснить не могут.
Сравнивать покупательную способность нужно в той валюте, в которой получаешь зарплату. И тут засада- что бензин подорожал в рублях, что рубль относительно доллара просел и весь импорт ( а его на прилавках просто подавляющее количество) подорожал пропорционально, а значит на бензин меньше денег стало.
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172
worldstreetmusic Александр 3 часа назад
Очень люблю проверять вот такие вот визги про зарплату в 20 т.р. и АДСКИЕ условия......

Сибирь. Новосибирск. Щебёночный завод.
Очень люблю проверять вот такие вот визги про зарплату в 20 т.р. и АДСКИЕ условия...... Сибирь. Новосибирск. Щебёночный завод.
Очень люблю проверять вот такие вот визги про зарплату в 20 т.р. и АДСКИЕ условия...... Сибирь. Новосибирск. Щебёночный завод.
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9k
Олегbl4 worldstreetmusic 6 минут назад
Проверили? Вы именно там работаете? А можете свою "расчетку" с з/п показать?
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8k
Мафусаил 4 часа назад
Я бы сравнил рост дизельного топлива, ведь на нём убирают посевные фуры тоже им заправляют и т.д. и т.п. и именно подорожание дизеля влияет на цену в рознице, у АИ-92 там не такая составляющая...
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112
DoctorBetruger Мафусаил 4 часа назад
Дизтопливо - это почти побочка при производстве бензина.
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8k
Мафусаил DoctorBetruger 3 часа назад
В том то и дело)
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24k
Fat Lynx Мафусаил 40 минут назад
помнятся времена, когда ДТ было минимум на треть дешевле... потом люди начали покупать дизельные автомобили и ДТ тут же взлетело в цене.
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