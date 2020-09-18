Почему цена бензина постоянно растет? Кто влияет на стоимость и какая реальная цена бензина?

Цены на бензин в России являются острым и дискуссионным вопросом, уступая только продуктам питания. Как правило люди недовольны постоянным увеличением цен на бензин, независимо от роста или падения стоимости нефти и доходов населения. Насколько справедливо такое недовольство и почему это происходит? Давайте разберемся в настоящей причине постоянного роста цен на бензин
Цены на бензин в России являются острым и дискуссионным вопросом, уступая только продуктам питания. Как правило люди недовольны постоянным увеличением цен на бензин, независимо от роста или падения стоимости нефти и доходов населения.
Насколько справедливо такое недовольство и почему это происходит? Самый популярный ответ – желание нефтяных компаний больше зарабатывать на беднеющем населении. Давайте разберемся в настоящей причине постоянного роста цен на примере самого доступного АИ-92.
Насколько справедливо такое недовольство и почему это происходит? Самый популярный ответ – желание нефтяных компаний больше зарабатывать на беднеющем населении. Давайте разберемся в настоящей причине постоянного роста цен на примере самого доступного АИ-92.
Рост цен на бензин обгоняет инфляцию
С 2010 по 2019 гг. цены на бензин АИ-92 выросли на 84% (7% в год), что превышает официальную инфляцию (80%) и динамику цен непродовольственных товаров (71%). Изменение цен нефтепродуктов сказывается не только на кошельках владельцев автомобилей, но и на всей розничной торговле. В себестоимость товаров включены затраты на перевозку автомобильным транспортом, использующим бензин или дизель.
Причины роста цен на бензин
За последнее десятилетие (2010-2019 гг.) наблюдались периоды высоких и низких цен на нефть, но на АИ-92 это не отразилось. Цена на бензин увеличилась на 20 руб. – с 23 руб. до 43 руб. за литр. Разберемся, кто на это влияет.
Структура стоимости литра бензина
Стоимость бензина как и любого товара состоит из 3 основных компонент: себестоимости сырья, издержек производства и продажи; налогов; прибыли компаний.
Себестоимость бензина
Рост себестоимости, расходов на производство и сбыт бензина обусловлен увеличением зарплаты сотрудников и расходов на добычу ухудшающихся запасов нефти. В 2010-2019 гг. они увеличились на 50% – с 10,9 руб. за литр до 16,4 руб или на 5,5 рублей.
Прибыль компаний от продаж АИ-92 в России не меняется длительное время – в среднем она составляет около 3 руб. за 1 литр. Получается, что увеличение расходов и стабильная прибыль компаний не могли привести к росту цен бензина АИ-92 на 20 рублей. Перейдем к налогам – ключевому фактору роста цен на бензин
Прибыль компаний от продаж АИ-92 в России не меняется длительное время – в среднем она составляет около 3 руб. за 1 литр. Получается, что увеличение расходов и стабильная прибыль компаний не могли привести к росту цен бензина АИ-92 на 20 рублей. Перейдем к налогам – ключевому фактору роста цен на бензин
Доля налогов в цене бензина
Продавая бензин в России компании платят большое количество налогов. При добыче нефти – налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налог на дополнительный доход (НДД), при переработке нефти – акцизы (в т.ч. акциз на нефтяное сырье и демпфер). А при продаже бензина на АЗС – налог на добавленную стоимость (НДС).
За последние годы все перечисленные налоги значительно увеличились — в 2,6 раза или на 14,3 руб. за литр. Эффективная ставка НДПИ и НДД с учетом льгот выросла в 3,7 раза (до 8,6 руб. за литр) из-за налогового маневра в нефтяной отрасли. В рамках маневра увеличение НДПИ нивелировалось снижением экспортной пошлины на нефть и акцизов. На практике пошлина снизилась меньше планируемого, а акциз вырос до 7,8 руб. за литр (включая акциз на нефтяное сырье и демпфер).
НДС увеличился из-за изменения ставки с 18% до 20% и повышения налоговой базы. С 2010 г. сумма НДС выросла на 87% – с 3,8 руб. за литр до 7,1 руб..
В 2019 г. доля налогов (эффективные ставки) в цене бензина АИ-92 достигла исторического максимума – 54%, доля расходов на производство и сбыт составила 38%, а прибыль компании от продажи – только 8%. Если учесть и общеэкономические налоги: налог на прибыль компаний, НДФЛ, взносы сотрудников и прочие отчисления в бюджет, то налоговая составляющая в цене увеличится на несколько процентов.
НДС увеличился из-за изменения ставки с 18% до 20% и повышения налоговой базы. С 2010 г. сумма НДС выросла на 87% – с 3,8 руб. за литр до 7,1 руб..
В 2019 г. доля налогов (эффективные ставки) в цене бензина АИ-92 достигла исторического максимума – 54%, доля расходов на производство и сбыт составила 38%, а прибыль компании от продажи – только 8%. Если учесть и общеэкономические налоги: налог на прибыль компаний, НДФЛ, взносы сотрудников и прочие отчисления в бюджет, то налоговая составляющая в цене увеличится на несколько процентов.
Стоимость бензина без роста налогов. Реальная цена бензина
В 2010 г. цена бензина АИ-92 составляла 23 руб. и если бы налоговые ставки и условия не менялись, то в 2019 г. цена бензина была не 43 руб., а только 30 руб. Рост цены вместо фактических 87% ограничился бы 24%. Цена АИ-92 без учета налогов и сборов в 2019 г. составила 19,6 руб. и с 2010 г. она увеличилась только на 5,5 руб.
Фактическая цена АИ-92, цена в налоговых условиях 2010 года, цена без учета налогов. Расчет автора по данным Росстат.
Приведенная в статье оценка факторов изменения цены на АИ-92 свидетельствует о главенствующей роли налогов в ценообразовании. Именно налоговая политика государства, а не динамика цен на нефть или нефтяные компании, в наибольшей степени влияет на цену бензина для потребителей в России.
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Авторский пост
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Я тебе скажу, почему он все время растет в цене в России.
Ж - жадность.
Во всех странах стоимость бензина меняется вверх и вниз. следуя за ценой нефти. У них нет повышения зарплат, или налоги не платят? Есть, платят. Но у них нет основного принципа российского бизнеса - греби все, что можешь, пока власть прикрывает.
«..новый кабинет министров успешного технократа Михаила Мишустина пока не понял до конца, что происходит. Ему в наследство досталась сложная и разбалансированная, местами бестолковая и вредная система налогов в нефтянке, которые придумывались кабинетом Дмитрия Медведева и наслоились друг на друга. Но делать с этим ведь что-то необходимо.
Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев рассказал, что при такой налоговой системе впереди у нас может маячить вполне реальный топливный кризис. Мы же помним, что потребление только растёт, а ведь скоро начнёт "просыпаться" ещё и гражданская авиация.
Душение отрасли налогами привело к тому, что экономика нефтепереработки в России стала отрицательной, а НПЗ - убыточными. Сейчас началось восстановление потребления, и спрос существенно превысил предложение на бирже (а там ещё и планку объёма снизили, как мы помним). Цены выросли очень сильно, обратил внимание Танкаев.
В результате экономика торговли бензином стала отрицательной. В принципе, это должно привести к тому, что у нас возникнет бензиновый кризис. Такие кризисы в России уже были. Это никакая не экзотика. И это всегда являлось следствием административного регулирования,
- пояснил Танкаев.
Он согласился с тем, что правительство пока, судя по всему, не готово снять налоговое ярмо. Ведь чиновники ничего не меняют. Они вводят какие-то компенсирующие механизмы, пытаются убедить всех, что ТЭК нужно точечно управлять. А на этом фоне у них под носом загибается переработка, начинается дефицит и рост цен на заправках.
Это вызывает большое беспокойство. Потому что неэффективность рынка нефтепродуктов на фоне роста потребления - это очевидный путь к кризису. Нужно отказываться от демпфирующего механизма, полностью отказаться от акцизов на бензин и дизтопливо. Надо переходить назад к рыночным механизмам регулирования рынка нефтепродуктов,
- дал рекомендации Танкаев.
С этим невозможно спорить, если мы вспомним, какой процент в цене бензина составляют те самые налоги. Знаете, на что я ещё обратил внимание? Если нефтяники в рамках плавающего "демпфера" что-то платят государству, то деньги эти должны идти в ФНБ. В ту "кубышку", откуда правительство черпает средства для поддержки экономики. А тут получается наоборот - экономику как раз калечат, а заодно задирают цены для нас с вами. Согласитесь, это дурдом.
Я вовсе не защищаю нефтяников, которые получают огромную прибыль от продажи нефти за границу. Но в здоровой экономике не должно быть таких огромных налогов. Напомню, что это ведь налог и для нас с вами, учитывая, сколько из денег за бензин мы отдаём нефтяникам, а сколько - государству.
У фермера, выращивающего, например, яблоки, не должно быть выбора между тем, чтобы продать их с хорошей выручкой за границей или приплачивать самому за продажу в России в тот момент, когда у него к тому же "загибаются" яблони. Ведь совершенно понятно, что в конечном счёте за этот бардак заплатит население - как за налоги, так и за рост цен, спровоцированный рукотворным дефицитом…»
Если делать это наоборот то картина совсем другая.
2013 бензин 30 руб, доллар 32 руб = 0,94
2019 бензин 43 руб, доллар 65 руб = 0,66
так что у нас теперь постоянно дорожает?
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Есть три вида лжи:
1. Ложь
2. Наглая ложь
3. Статистика
Ну а если еще и сделать поправку на то что курс рубля с 14 года обвалили в 2.5 раза ( а соответственно и во столько же взлетела цена всех импортных товаров) - то вообще грусть-печаль.
Сравнивать покупательную способность нужно в той валюте, в которой получаешь зарплату. И тут засада- что бензин подорожал в рублях, что рубль относительно доллара просел и весь импорт ( а его на прилавках просто подавляющее количество) подорожал пропорционально, а значит на бензин меньше денег стало.
Сибирь. Новосибирск. Щебёночный завод.