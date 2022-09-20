Краники в головке блока цилиндров у старинных автомобилей: зачем они?

Они нужны для облегчения запуска двигателя. Автолюбители старой школы наверняка помнят, как заливали немного бензина прямо в карбюратор, сверху, на дроссельные заслонки если мотор долго не заводился.



В карбюраторах с падающим потоком это было просто, но у старинных моторов впуск был с восходящим потоком, то есть карбюратор внизу, и залить напрямую в него бенз было невозможно.