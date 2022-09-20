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Краники в головке блока цилиндров у старинных автомобилей: зачем они?

Краники в головке блока цилиндров у старинных автомобилей: зачем они?

Автор:
20 сентября 2022 08:18
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   двс   интересно   карбюратор   ретро авто   
478
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На многих старинных моторах начала прошлого века можно увидеть маленькие краники, обычно они находятся рядом со свечой зажигания каждого из цилиндров. Зачем же они нужны?

Источник:

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Метки: авто   автомир   автомобили   двс   интересно   карбюратор   ретро авто   
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1  комментарий
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EvilHomer Час назад
Ещё можно колеса накачать, как на ГАЗ-63, ГАЗ-51, ГАЗ-69.
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