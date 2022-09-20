Краники в головке блока цилиндров у старинных автомобилей: зачем они?

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На многих старинных моторах начала прошлого века можно увидеть маленькие краники, обычно они находятся рядом со свечой зажигания каждого из цилиндров. Зачем же они нужны?
Они нужны для облегчения запуска двигателя. Автолюбители старой школы наверняка помнят, как заливали немного бензина прямо в карбюратор, сверху, на дроссельные заслонки если мотор долго не заводился.
В карбюраторах с падающим потоком это было просто, но у старинных моторов впуск был с восходящим потоком, то есть карбюратор внизу, и залить напрямую в него бенз было невозможно.
В карбюраторах с падающим потоком это было просто, но у старинных моторов впуск был с восходящим потоком, то есть карбюратор внизу, и залить напрямую в него бенз было невозможно.
Карбюратор виден внизу, ниже корпуса рулевого редуктора
Через краники топливо легко попадало напрямую в цилиндр, а воронка на каждом из краников ограничивала необходимое количество, чтобы избежать перелива и мокрых свечей. Низкая степень сжатия в моторах той эпохи позволяла латунным краникам работать вечно.
Эпоха «пусковых» краников в ГБЦ автомобильных двигателей стала заканчиваться к середине 1920-х, но на тракторах с карбюраторными моторами они встречались и в пятидесятых, а дольше всего прожили на мопедах и мотоциклах, кое где встречались до конца шестидесятых.
На мототехнике, кстати, эти краники еще и функцию декомпрессора выполняли, позволявшего быстрее заглушить мотор.
На мототехнике, кстати, эти краники еще и функцию декомпрессора выполняли, позволявшего быстрее заглушить мотор.
Источник:
АНТИФИШКИ
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