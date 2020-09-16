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Огромный мобильный шатёр на базе китайской фуры

Огромный мобильный шатёр на базе китайской фуры (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2020 08:33
Сообщество : Автомир
Метки: авто   видео   грузовик   дом на колесах   кемпер   китай   фура   
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Китайцы не перестают нас удивлять своими изобретениями. В этом видео показан гигантский раскладной шатёр, созданный на базе обычной фуры.

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Метки: авто   видео   грузовик   дом на колесах   кемпер   китай   фура   
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Бакар 56 минут назад
Охринеть!
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56k
Viktor 24 минуты назад
У нас в армии штабная машина была по такому же принципу (только канешн не такого размера) на базе ЗИЛ-131, "Бабочка" называлась.
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