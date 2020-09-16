Огромный мобильный шатёр на базе китайской фуры

Китайцы не перестают нас удивлять своими изобретениями. В этом видео показан гигантский раскладной шатёр, созданный на базе обычной фуры.
Такое огромное пространство идеально подойдет для проведения свадебного банкета
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