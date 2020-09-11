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Летел под 200 километров в час

Летел под 200 километров в час (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 13:55
Сообщество : Аварии
Метки: авария   дтп   машина   мотоцикл   погиб мотоциклист   проишествие   
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В сеть попали записи с камер наблюдения, которые зафиксировали момент смертельного столкновения с мотоциклистом, на Белгородском шоссе в Харькове.

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Метки: авария   дтп   машина   мотоцикл   погиб мотоциклист   проишествие   
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28  комментариев
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2k
Sanar 2 часа назад
Как можно уступить дорогу внезапной вот такой торпеде появляющейся из неоткуда за доли секунды? Ну хрустите вы, зачем тащить автомобилистов на нары, уроды двухколёсные.
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1k
Stargazer 5 секунд назад
Машина поворачивает налево... классика же. Уже тысячи обучающих
, предупреждающих, пугающих роликов снято, статей писано... а всё равно находятся идиоты, в городском потоке не учитывающие данный фактор.
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65k
Варакин Алексей 7 минут назад
На "назад в будущее" похоже....
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−16
Данила Сандраков 7 минут назад
Ну конечно, Водитель хюндай должен был перед манёвром достать бинокль и посмотреть, не несётся ли там мотоциклист на скорости 200км в час? Поверьте невооруженным глазом это точка в далеке, которая приближается дико быстро!
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7k
Антон Семёныч 9 минут назад
Надо отдать должное, не каждый так ярко может покинуть этот мир!
Надо отдать должное, не каждый так ярко может покинуть этот мир!
Надо отдать должное, не каждый так ярко может покинуть этот мир!Посмотреть
Надо отдать должное, не каждый так ярко может покинуть этот мир!
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2k
Frank Borman 58 минут назад
И ДТП, и сразу же кремация. Очень удобно. Теперь хруста и хоронить то незачем.
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2k
Sanar Frank Borman 54 минуты назад
Лётную книжку нужно заводить, посмертно, пишут что 20 метров летел, так что кремацию он пропустил.
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6k
Алексей 58 минут назад
Гавно хрустящее водилу под статью подвел.
Как можно уступить такому уроду, если он двигается в три-четыре раза быстрее, чем можно ожидать. Невозможно смотреть сразу во все стороны. Т.е. посмотрел вперед - никого, и никого быть не может, т.к. далеко пусто. Начинаешь маневр, и прилетает такой дебил.
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22k
MatveiVainrub Час назад
"Ну дык Естественно" ! Сер Ч. Дарвин
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4k
Вячеслав Час назад
Хруст, конечно, мудак, летать с такой скоростью. Но маневр легковушки тоже не совсем понятен. Чего он за перекрестком надумал разворачиваться?
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2k
Sanar Вячеслав Час назад
Такси, по навигатору видимо ехал и поворот проскочил.
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13k
AlexЕЙ Час назад
39 лет! Как-то случайно дожил.
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14k
nobody® AlexЕЙ Час назад
ракету подарили на 39-тилетие
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18k
Добрый Алабай Час назад
Машинку жалко.
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2k
Fatima Habiba Час назад
Зато успел...на тот свет
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16k
Аня 2 часа назад
Тут захочешь уступить дорогу, не сможешь, ибо органы чувств человека не способны мгновенно реагировать на околосветовые скорости и внезапную телепортацию мотоган.донов.
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Не умер,а сдох. 200 по городу? Молодец,х"ли.
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475
Gayrat 2 часа назад
Блин, с языка снял!
Сам жить не хочет, еще и другим жизнь испортит.
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59k
Gogaren_3Meu Опиум для народа 56 минут назад
а про 200 это откуда инфа? а, понял - свидетели сообщили... стоит такая толпа свидетелей, у каждого сертифицированный радар-детектор в руках и на всех показания 200 км/ч

когда у жены брат погиб на мотоцикле, три экспертизы скорости проводили и их результаты различались больше, чем на 40 км/ч - от 47 до 89. Но тут же свидетели, у них-то глаз-ватерпас, они с точностью до км/ч скорость определяют
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321
Алексей Ключко Gogaren_3Meu Полчаса назад
тут более 60 км в час)) уже достаточно.
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11k
робт 2 часа назад
эффектно
с огоньком
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1k
Acid Snake 2 часа назад
Быстро едешь, медленно понесут
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4k
Echo 2 часа назад
Быстрый, но мёртвый
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