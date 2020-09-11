Авария произошла в районе Белгородского шоссе 10 сентября.



В Харькове на улице Батумской около 21:30 произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили очевидцы, опубликовав соответствующее видео в социальной сети. На записи видно, как по проезжей части на высокой скорости едет мотоцикл и врезается в переднюю часть легкового автомобиля, двигающегося навстречу. Сразу после столкновения произошел взрыв. По словам свидетелей происшествия, мотоциклиста силой удара отбросило от места аварии на 20 метров.



“Он летел под 200 километров в час. Прибывшие медики скорой помощи забрали пострадавшего мужчину”, — говорится в сообщении свидетелей.



В пресс-службе ГУ НП в Харьковской области подтвердили информацию о происшествии. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу Kawasaki, который ехал навстречу. Произошло столкновение. 39-летнего мотоциклиста в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он умер утром 11 сентября.



По данному факту открыли уголовное производство по статье 286 УК Украины ("нарушение правили безопасности дорожного движения"). Санкция предусматривает до восьми лет тюрьмы.



Сегодня утром мотоциклист умер.