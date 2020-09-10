Словацким спасателям самим понадобилась помощь спасателей

Машина со спасателями ехала по склону и не устояла на колесах, после чего покатилась вниз. В тот момент, когда внедорожник совершал очередной переворот через крышу, из его салона выпал человек.



Спасатели спешили на помощь травмированному туристу, в автомобиле находились пять человек – трое профессиональных спасателей и двое добровольцев.



Все они получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.