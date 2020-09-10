Словацким спасателям самим понадобилась помощь спасателей

В минувшую субботу, 5 сентября, представители горноспасательной службы спешили на помощь пострадавшему туристу и попали в аварию в горном массиве Малая Фатра в Словакии.
Машина со спасателями ехала по склону и не устояла на колесах, после чего покатилась вниз. В тот момент, когда внедорожник совершал очередной переворот через крышу, из его салона выпал человек.
Спасатели спешили на помощь травмированному туристу, в автомобиле находились пять человек – трое профессиональных спасателей и двое добровольцев.
Все они получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Спасатели спешили на помощь травмированному туристу, в автомобиле находились пять человек – трое профессиональных спасателей и двое добровольцев.
Все они получили травмы различной степени тяжести, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
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