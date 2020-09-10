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Словацким спасателям самим понадобилась помощь спасателей

Словацким спасателям самим понадобилась помощь спасателей (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2020 08:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авария   в мире   видео   люди   словакия   спасатели   
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В минувшую субботу, 5 сентября, представители горноспасательной службы спешили на помощь пострадавшему туристу и попали в аварию в горном массиве Малая Фатра в Словакии.

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Метки: авария   в мире   видео   люди   словакия   спасатели   
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Лёха Полчаса назад
Криворукие ...
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40k
Дмитрий 8 минут назад
Полная репоха.
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Forestdude

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