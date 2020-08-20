Женщина на "Матизе" устроила увлекательное шоу на дороге

В Ростове-на-Дону на проспекте 40-летия Победы водители стали свидетелями необъяснимых манёвров автомобилистки за рулем Daewoo Matiz. Женщина смогла развернуться и продолжить движение только с помощью очевидцев.
Вероятно, стоило отобрать у нее ключи от машины и отправить на пересдачу!
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нужно было мужикам авто поставить на обочину,а ключи выкинуть в глубокую реку !
Я понимаю, что она запаниковала, но выкрутить руль в нужную сторону как бы.. просто. Это не маневры сложные совершать.