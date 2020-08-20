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Женщина на "Матизе" устроила увлекательное шоу на дороге

Женщина на "Матизе" устроила увлекательное шоу на дороге (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 15:10
Сообщество : Автомир
Метки: daewoo matiz   matiz   авто   автоприкол   видео   женщина за рулем   прикол   юмор   
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В Ростове-на-Дону на проспекте 40-летия Победы водители стали свидетелями необъяснимых манёвров автомобилистки за рулем Daewoo Matiz. Женщина смогла развернуться и продолжить движение только с помощью очевидцев.

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Метки: daewoo matiz   matiz   авто   автоприкол   видео   женщина за рулем   прикол   юмор   
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17  комментариев
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184
andrey Час назад

нужно было мужикам авто поставить на обочину,а ключи выкинуть в глубокую реку !
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9k
ЕвгенийДончак 3 минуты назад
Какая-то лютейшая дичь!!!
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3k
Hugo_RnD 10 минут назад
Это вы ещё в Дагестане не были...
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8k
Rihovich 12 минут назад
Это ж надо было так растеряться! Не, товарищи, это просто талант!
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7k
Атеист 19 минут назад
Да как, лять, так!
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6k
NeDron 21 минуту назад
А ведь какая-та сука ей права продала...
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2k
Sanar NeDron 16 минут назад
Да судя по тому на чём она ездит, какая то сука именно так обучила.
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6k
Tamdima Полчаса назад
В какой-то момент мне стало её реально жалко - такого вообще не может быть, ну б,'ь, ну сука, ну как так вообще в её голове могло всё периипстись!
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10k
* Полчаса назад
И она продолжает колесить по дорогам... Страшно.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Баба за рулем - цирк на дороге.
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4k
RomaXz 44 минуты назад
До это же я в первые дни на фуре!
а вообще - явно недавно сдала на права. Новые водители часто могут тупить даже в элементарных ситуациях. Навыки приходят только со временем.
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7k
Атеист RomaXz 16 минут назад
Не совсем согласен. В данной ситуации тупо рулить не умеет. Этот навык оттачивается практически сразу при поступлении в автошколу. По крайней мере так. Нас, как помню, посадили перед "симулятором" руля и дали команду "крути давай" ну и оттачивали.. :)
Я понимаю, что она запаниковала, но выкрутить руль в нужную сторону как бы.. просто. Это не маневры сложные совершать.
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72
freepoint 47 минут назад
Это у нее первая машина, до этого тока трамваи были.
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4k
Наталья 58 минут назад
Женщина на "Матизе" устроила увлекательное шоу на дороге
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8k
Алексей Час назад
Мозжечок дома оставила
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5k
albedo Час назад
Молодцы МУЖИКИ. Помогли.
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5k
JACKAL Час назад
С твоими мозгами каток водить надо
С твоими мозгами каток водить надо
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