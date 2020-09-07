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Вылет с трассы на раллийных гонках

Вылет с трассы на раллийных гонках (1 видео)

Автор:
07 сентября 2020 00:10
Метки: авто   видео   дтп   
1655
1
я поражаюсь спокойствию и штурмана и пилота , они там кувыркаются а у них лица ааа нормально и так сойдёт )))

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Метки: авто   видео   дтп   
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1k
Smarter 2 дня назад
Ралли Монте-Карло 2020г.
Пилот: Отт Тянак (Эстония)
Штурман: Мартин Ярвеоя (Эстония)

На правах шутки: кричать от ужаса он начали только через неделю.

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24k
Сергей День назад
Ну как тут не вспомнить :)):

Ссылка youtu.be
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7k
Лещ Сергей День назад
мля, только хотел тоже это видео кинуть)))
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5k
М С День назад
Надежно зафиксированный пациент в анестезии не нуждается.
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25k
Антон 2 дня назад
С опасностью мотогонки Tourist Trophy ни в какое сравнение не идёт. Тут кокпит защищён армированной рамой, твоя задача при аварии - сидеть ровно, до полной остановки. А там на скорости 300 км впечатаешься в стену дома - и хрен кто тебя спасёт.
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12k
Сергей Антон День назад
А то есть для остроты очучуний овощей им надо, как раньше без каркасов катать?
Я Вам ещё больше скажу. От них требуют использовать специальные "воротники" чтобы снизить переломы шеи. Вод ведь, не спорт а детские покатушки. Не так ли?
И что такое армированная рама?
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25k
Антон Сергей День назад
Я всего лишь сказал, что до опасности гонок ТТ им далеко, и ничего ужасного в их перевёртываниях нет - у них хорошая защита. Поэтому и ужасаться нечего, там бывают вещи и пострашнее, типа падения в реку или бревна, влетающие в лобовое. А вы доепались до слов только ради доепаться.
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7k
Лещ Антон День назад
Я вообще не понимаю, как ТТ еще не запретили в современном мире))
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25k
Антон Лещ День назад
Всегда найдутся те, кто готов рискнуть :)
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2k
Вновь открывшийся файл 2 дня назад
"... тут за день так накувыркаешься... Домой придёшь - тут ты сидишь...".
Я не удивляюсь. Во-первых, думаю, что не в первой. Во-вторых, в ралли не участвуют впечатлительные люди с тонкой и ранимой душевной организацией.
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Тигран Саркисян
инженер микротехнолог , занимаюсь вело триалом .
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