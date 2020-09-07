Вылет с трассы на раллийных гонках

я поражаюсь спокойствию и штурмана и пилота , они там кувыркаются а у них лица ааа нормально и так сойдёт )))
Источник:
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Авария дня. Молодой водитель оправил свою подругу на небеса
- Авария дня. Водитель инкассаторского автомобиля устроил ДТП в Кировской области
- Авария дня. В Барнауле женщина устроила ДТП
- Авария дня. Водитель "Гранты" избегал столкновения и вылетел на встречную полосу
- Авария дня. Момент смертельного ДТП в Ивановской области
Новости партнёров
Загрузка...
Пилот: Отт Тянак (Эстония)
Штурман: Мартин Ярвеоя (Эстония)
На правах шутки: кричать от ужаса он начали только через неделю.
Я Вам ещё больше скажу. От них требуют использовать специальные "воротники" чтобы снизить переломы шеи. Вод ведь, не спорт а детские покатушки. Не так ли?
И что такое армированная рама?
Я не удивляюсь. Во-первых, думаю, что не в первой. Во-вторых, в ралли не участвуют впечатлительные люди с тонкой и ранимой душевной организацией.