Яндекс.Такси сделало ставку на беспилотный транспорт

Компания "Яндекс" объявила, что открывает новую фирму Yandex Self-Driving Group, которая будет заниматься беспилотными автомобилями.
Руководство фирмы решило разделить Яндекс.Такси и перспективное направление беспилотных автомобилей на 2 юридических лица.
По сообщению пресс-службы компании "Яндекс", всего три года назад компанией были сделаны первые шаги в сфере беспилотного транспорта. Теперь по дорогам России, США и Израиля колесит уже 130 беспилотников.
По сообщению пресс-службы компании "Яндекс", всего три года назад компанией были сделаны первые шаги в сфере беспилотного транспорта. Теперь по дорогам России, США и Израиля колесит уже 130 беспилотников.
Они показали себя с хорошей стороны, поэтому компания будет инвестировать в новый проект 150 млн долларов. А первый робот-курьер уже во всю работает в Сколково и перевозит документы.
В новой фирме 73% акций будет принадлежать Яндексу, 19% Uber, а оставшиеся 8% пойдут на мотивацию сотрудников к успешной работе.
В новой фирме 73% акций будет принадлежать Яндексу, 19% Uber, а оставшиеся 8% пойдут на мотивацию сотрудников к успешной работе.
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