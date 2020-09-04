Яндекс.Такси сделало ставку на беспилотный транспорт

Они показали себя с хорошей стороны, поэтому компания будет инвестировать в новый проект 150 млн долларов. А первый робот-курьер уже во всю работает в Сколково и перевозит документы.



В новой фирме 73% акций будет принадлежать Яндексу, 19% Uber, а оставшиеся 8% пойдут на мотивацию сотрудников к успешной работе.