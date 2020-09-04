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Яндекс.Такси сделало ставку на беспилотный транспорт

Яндекс.Такси сделало ставку на беспилотный транспорт (3 фото)

Автор:
04 сентября 2020 17:02
Сообщество : Таксисты
Метки: беспилотное такси   будущее   пресс-служба   робот   такси   яндекс   
744
3
Компания "Яндекс" объявила, что открывает новую фирму Yandex Self-Driving Group, которая будет заниматься беспилотными автомобилями.

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Метки: беспилотное такси   будущее   пресс-служба   робот   такси   яндекс   
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9  комментариев
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334
zu4ara 2 часа назад
Ждём приколов типа: - Вези меня мразь! Срабатывает катапульта и голос вдогонку -За бортом минус 24 градуса ,метель ,но вы держитесь там ,удачи и хорошего вам настроения !
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18k
pssst Полчаса назад
А кто будет на разборки с обочечниками выходить?
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7k
Максим 49 минут назад
Внутри мкада) А в новосибе в любом дворе в яме утонет)
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5k
Pravednik84 50 минут назад
А поболтать с ними? У меня каждый раз новый таксист чудо, то узбекский нацик (что ненавидит узбеков/таджиков, напомню что он сам узбек), то девочка что ненавидит засилие мужиков, то раскаявшийся майдаун, то наоборот активный змгар, один вовсе гомосеком был, из за моих рокерских длинных волос принял меня за своего и чуть не изнасиловал меня... И это только за этот год. Я люблю живое такси - это весело.
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367
im240 58 минут назад
ну и нахрена оно надо? с таджиками что ли проблемы?
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8k
Типа граф Час назад
Яндекс задрал уже во все щели лезть ! Они в космос случаем ещё не вышли ?
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738
Горец U Час назад
Пропорции просто бомба!
Красавцы, евреи!!!
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40k
6opbka 2 часа назад
у магазина тормозни.)))
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334
zu4ara 6opbka Час назад
ща цветы куплю и дальше поедем..
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