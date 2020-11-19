Опубликовано видео аварии на улице Профсоюзной в Тюмени. Водитель Chevrolet Cruze на высокой скорости потерял управление и столкнулся с Toyota Corolla в соседней полосе. От удара автомобиль виновника отлетел в опору искуственного освещения.
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— Водитель «Шевроле» в больнице, а другой водитель не пострадал, — отметила в комментариях очевидец происшествия.
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Хорошо хоть люди не пострадали!