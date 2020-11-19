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Авария дня. Лихач устроил ДТП в Тюмени

Авария дня. Лихач устроил ДТП в Тюмени (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2020 11:31
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лихач   шашечник   
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Опубликовано видео аварии на улице Профсоюзной в Тюмени. Водитель Chevrolet Cruze на высокой скорости потерял управление и столкнулся с Toyota Corolla в соседней полосе. От удара автомобиль виновника отлетел в опору искуственного освещения.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   лихач   шашечник   
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36k
Нанук Паналык Час назад
Ну что тут сказать...
Хорошо хоть люди не пострадали!
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3k
Виталий Лынов 5 минут назад
Пусть полежит подумает ушлёпок
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676
Владимир 24 минуты назад
Не побоялся же на таком корыте разогнаться.
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188
DoctorBetruger 49 минут назад
Ган.дон вжопураненный
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Johnny

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