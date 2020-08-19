Машины "Рэмбо": Сильвестр Сталлоне и его автомобили

Но не только «Гелики» были замечены в руках Рэмбо. Так, Сталлоне какое-то время водил опять же 12-цилинд­ровый Mercedes-Benz SL 65 AMG, причём в «злой» версии Black Series (в 2013-м его выставили на продажу), а также E 63 AMG в кузове W212 и — очевидно, давным-давно — купе CLK 55 AMG. Думаете, всё? Как бы не так! Вот ещё «Мерседесы»: AMG SL 63 последнего поколения, купеобразный AMG GLE 63 AMG, суперкар SLS AMG. Кстати, на фото, где Сильвестр стоит у капота SLS — это родстер его товарища «железного Арни», у самого Сталлоне было купе.