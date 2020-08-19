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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4051 пост • 591 подписчик подписаться
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Машины "Рэмбо": Сильвестр Сталлоне и его автомобили

Машины "Рэмбо": Сильвестр Сталлоне и его автомобили (31 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2020 13:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: mercedes   Сильвестр Сталлоне   авто   автомир   автомобили   роскошь   сталлоне   
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Если вы думаете, что один из самых брутальных актёров современности обладает своеобразным автомобильным вкусом, то вы... абсолютно правы. Посмотрите хотя бы на этот Cadillac Escalade, только что выставленный на продажу с ценником 350 тысяч долларов.
По заказу Сталлоне «Эскалейду» добавили полметра длины и собрали роскошнейший салон, превратив его во внедорожный лимузин, который подойдёт даже какому-нибудь ближневосточному диктатору. По этому поводу мы решили вспомнить другие крутейшие машины легендарного актёра.

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Метки: mercedes   Сильвестр Сталлоне   авто   автомир   автомобили   роскошь   сталлоне   
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2  комментария
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11k
gavrosh 2 часа назад
В юнешестве пёрся от этой телеги. Кстати в реальной жизни Сильвер тоже ей владел.
Ford Mercury Monterey 1950
В юнешестве пёрся от этой телеги. Кстати в реальной жизни Сильвер тоже ей владел. Ford Mercury Monterey 1950
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9k
Денис Трубочкин 15 минут назад
Сраный пижон!
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