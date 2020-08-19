Машины "Рэмбо": Сильвестр Сталлоне и его автомобили

Если вы думаете, что один из самых брутальных актёров современности обладает своеобразным автомобильным вкусом, то вы... абсолютно правы. Посмотрите хотя бы на этот Cadillac Escalade, только что выставленный на продажу с ценником 350 тысяч долларов.
По заказу Сталлоне «Эскалейду» добавили полметра длины и собрали роскошнейший салон, превратив его во внедорожный лимузин, который подойдёт даже какому-нибудь ближневосточному диктатору. По этому поводу мы решили вспомнить другие крутейшие машины легендарного актёра.
По заказу Сталлоне «Эскалейду» добавили полметра длины и собрали роскошнейший салон, превратив его во внедорожный лимузин, который подойдёт даже какому-нибудь ближневосточному диктатору. По этому поводу мы решили вспомнить другие крутейшие машины легендарного актёра.
Разумеется, как и его хороший приятель Арнольд Шварценеггер, Сталлоне уважает Гелики. Таких у него было как минимум два, причём оба — в топовых версиях AMG. В Беверли-Хиллз Сталлоне часто появлялся на тёмно-зелёном G 63 и даже угодил на нём в лёгкое ДТП, в котором актёр повёл себя как истинный джентльмен — не стал ничего требовать от зацепившей «Гелик» девушки. А после он приобрёл ещё и светло-серый 12-цилиндровый G 65. Кажется, это любовь!
Но не только «Гелики» были замечены в руках Рэмбо. Так, Сталлоне какое-то время водил опять же 12-цилиндровый Mercedes-Benz SL 65 AMG, причём в «злой» версии Black Series (в 2013-м его выставили на продажу), а также E 63 AMG в кузове W212 и — очевидно, давным-давно — купе CLK 55 AMG. Думаете, всё? Как бы не так! Вот ещё «Мерседесы»: AMG SL 63 последнего поколения, купеобразный AMG GLE 63 AMG, суперкар SLS AMG. Кстати, на фото, где Сильвестр стоит у капота SLS — это родстер его товарища «железного Арни», у самого Сталлоне было купе.
Volkswagen Phaeton
Если обилие моделей Mercedes-Benz в парке голливудской звезды не удивляет от слова «совсем», то эта машина, на которой Сталлоне ездил довольно долго, очень даже. Флагманский Phaeton так и не нашёл своего покупателя и провалился на рынке, но Рокки он явно нравился. Со временем седан получил даже нештатные огромные диски с окантовкой в тон ярко-красных вставок на кузове. Но, кажется, и в таком виде Сильвестр смог спрятаться от назойливых папарацци — ну Volkswagen, и Volkswagen.
Ferrari, Bugatti
Но не стоит подозревать актёра с итальянскими корнями в любви исключительно к немецким автомобилям. Конечно, не обошлось без Ferrari! В руках Сталлоне было замечено как минимум две: чёрная 612 Scaglietti и красная 599 GTB Fiorano. И ещё в копилку суперкаров отправляется чёрный Bugatti Veyron, на котором нередко появлялся актёр. Забавно, что, как и в случае с SLS AMG, Сталлоне выбрал купе, тогда как его приятель Шварценеггер предпочёл открытый вариант «Вейрона».
Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Corvette
А были ли автомобили попроще? Были, но не Солярисы, конечно. Например, этот серенький Camaro — на самом деле юбилейная спецверсия модели, подготовленная гоночной фирмой Hendrick Motorsports. Мощность восьмицилиндрового двигателя увеличена до 580 л.с., а цена превысила 75 тысяч долларов. К тому же это лимитированная версия с тиражом всего 25 экземпляров.
Ford Mustang у Сталлоне был тоже необычным, хотя бы из-за яркой раскраски — самое место ему на вкладыше жвачки Turbo. Кроме того, красный масл-кар получил кастомный обвес и стилизованный интерьер. Позже он был продан с аукциона на пробеге 4,5 тысячи миль (чуть более семи тысяч километров) за 77 тысяч долларов.
Ещё из американской классики: тоже красный Chevrolet Corvette 1968 года. И тоже основательно модифицированный — с 8,3-литровым 660-сильным двигателем, доработанной подвеской и переделанным салоном с CD-плеером, кондиционером и особыми сидушками.
Хот-род
Само собой, у Сталлоне были также банальные для селебрити модели вроде Bentley Continental, Porsche Panamera, Rolls-Royce Phantom и Aston Martin Vanquish. Но куда интереснее вот это — хот-род Hiboy на базе Ford Dearborn Deuce 1932 года. С огромными задними колёсами и хромированными деталями подвески, бигблоком Chevrolet V8 мощностью около 330 л.с. и стильным интерьером.
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