Mercedes-Benz S600, когда-то принадлежавший Майклу Джордану, выставят на аукцион

Легенда баскетбола Майкл Джордан, как и любой крутой темнокожий парень обожает автомобили. Его купе Mercedes-Benz S600 1996 года — герой документального фильма о карьере великого баскетболиста, ищет нового владельца и будет продан с аукциона.
Купе Mercedes-Benz S600 W140 звезды NBA Майкла Джордана станет лотом на аукционе eBay. Такой информацией в среду, 12 августа, поделился портал Car and Driver.
Начальная стоимость не называется. Машина находится в салоне Beverly Hills Car Club в Лос-Анджелесе. Пробег Mercedes-Benz, который выпустили в 1996 году – 157 000 миль (252 тыс. км). Уникальностью экземпляра является наличие тёмно-зелёного оттенка кузова, эксклюзивных бамперов, крыльев, спортивной выпускной системы и хромированных колёсных дисков на 18 дюймов от ателье Lorinser.
Начальная стоимость не называется. Машина находится в салоне Beverly Hills Car Club в Лос-Анджелесе. Пробег Mercedes-Benz, который выпустили в 1996 году – 157 000 миль (252 тыс. км). Уникальностью экземпляра является наличие тёмно-зелёного оттенка кузова, эксклюзивных бамперов, крыльев, спортивной выпускной системы и хромированных колёсных дисков на 18 дюймов от ателье Lorinser.
Стоит сказать, что авто появлялось в мини-сериале The Last Dance («Последний танец»), сюжет которого повествует о карьере Джордана в составе команды Chicago Bulls. В одной из сцен баскетболист скрывается именно на этой машине от фотографирующих его журналистов.
Вариация S600 имеет 6,0-литровый мотор V12 производительностью 394 л.с. и 570 Нм крутящего момента. До первой «сотни» купе ускоряется за 6,5 секунды при максимальной скорости в 250 км/ч.
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