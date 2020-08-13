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Mercedes-Benz S600, когда-то принадлежавший Майклу Джордану, выставят на аукцион

Mercedes-Benz S600, когда-то принадлежавший Майклу Джордану, выставят на аукцион (18 фото)

Автор:
13 августа 2020 12:10
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes-Benz S600   mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   майкл джордан   найдено на ebay   
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Легенда баскетбола Майкл Джордан, как и любой крутой темнокожий парень обожает автомобили. Его купе Mercedes-Benz S600 1996 года — герой документального фильма о карьере великого баскетболиста, ищет нового владельца и будет продан с аукциона.

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Метки: Mercedes-Benz S600   mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   майкл джордан   найдено на ebay   
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