Водитель врезался в дом, чтобы спасти курицу

Курьезное дорожное происшествие произошло в южноафриканском городе Верулам, что находится недалеко от Дурбана. Водитель автомобиля Ford Focus резко повернул вправо, чтобы избежать столкновения переходившей улицу курицей. Увы, маневр привел к тому, что машина рухнула с насыпи и врезалась в стоящий внизу дом.
Прибывшим на место происшествия дорожным инспекторам водитель сначала сказал, что на дороге был ребенок, но потом признался, что это была обычная курица. 41-летний водитель и его 19-летний пассажир получили травмы средней степени тяжести. В доме никто не пострадал.
Виновник аварии рассказал, что потерял контроль над своей машиной, пробил внешнюю стену здания и впечатался прямо в дом.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, а потом доставили в больницу.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте, а потом доставили в больницу.
Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения о безопасности дорожного движения за 2018 год, ежегодные убытки от дорожно-транспортных происшествий на дорогах Южной Африки для экономики составляют более 164 миллиардов рандов (733 млрд рублей).
По официальным данным, в 2018 году на дорогах погибло 14 507 человек, что делает ЮАР страной с одним из самых высоких показателей смертности на дорогах.
В декабре число погибших на дорогах в стране обычно выше, чем в среднем по Африке и в мире за тот же месяц. В этом месяце в Южной Африке больше погибших на дорогах, чем в большинстве стран за год.
По официальным данным, в 2018 году на дорогах погибло 14 507 человек, что делает ЮАР страной с одним из самых высоких показателей смертности на дорогах.
В декабре число погибших на дорогах в стране обычно выше, чем в среднем по Африке и в мире за тот же месяц. В этом месяце в Южной Африке больше погибших на дорогах, чем в большинстве стран за год.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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