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Водитель врезался в дом, чтобы спасти курицу

Водитель врезался в дом, чтобы спасти курицу (3 фото)

Автор:
29 августа 2020 11:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авария   авто   автомобильная авария   дтп   и такое бывает   на дороге   ну и ну   юар   
610
3
Курьезное дорожное происшествие произошло в южноафриканском городе Верулам, что находится недалеко от Дурбана. Водитель автомобиля Ford Focus резко повернул вправо, чтобы избежать столкновения переходившей улицу курицей. Увы, маневр привел к тому, что машина рухнула с насыпи и врезалась в стоящий внизу дом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авария   авто   автомобильная авария   дтп   и такое бывает   на дороге   ну и ну   юар   
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9  комментариев
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2k
Борис Карабанов 2 дня назад
Курица, наверное, чёрная была? (Друг спрашивает)
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10k
_Aleks_ 8 часов назад
Я один раз в кювет съехал из-за кошки на дороге, причем во встречном направлении чел так начал так тормозить, увидев ту же кошку, что следующий за ним не успел отреагировать и догнал его сзади. После этого мы все вышли из машин и удостоверились, что с кошкой все в порядке ))) Претензий никто никому не предъявлял, все понимали, что ситуация заставила принимать срочные меры для спасения животного. Я отделался заменой рычага с шаровой опорой, другим повезло меньше.
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−3
Иван Смаглий 2 дня назад
Водитель! Помни! Куры это такие создания, которых разводят специально для того, чтобы водители могли их безнаказанно давить на дорогах!
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7k
Андрей Ватрушкин 2 дня назад
Видимо, поздно знак увидел, экстренно тормозил - занесло, дальше вы знаете.
Видимо, поздно знак увидел, экстренно тормозил - занесло, дальше вы знаете.
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4k
Vallek 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Серёга@ Vallek 2 дня назад
Голубь жив ?
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Vallek Серёга@ День назад
Водитель врезался в дом, чтобы спасти курицу
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10k
Yasen_Perec 2 дня назад
Водитель веган?
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7k
Otium7 2 дня назад
Курицу допросили!?
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