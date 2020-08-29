Водитель врезался в дом, чтобы спасти курицу

Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения о безопасности дорожного движения за 2018 год, ежегодные убытки от дорожно-транспортных происшествий на дорогах Южной Африки для экономики составляют более 164 миллиардов рандов (733 млрд рублей).



По официальным данным, в 2018 году на дорогах погибло 14 507 человек, что делает ЮАР страной с одним из самых высоких показателей смертности на дорогах.



В декабре число погибших на дорогах в стране обычно выше, чем в среднем по Африке и в мире за тот же месяц. В этом месяце в Южной Африке больше погибших на дорогах, чем в большинстве стран за год.