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"Братаааааан": двое пьяных мужчин угнали Ниву и разбились на ней

"Братаааааан": двое пьяных мужчин угнали Ниву и разбились на ней (5 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2020 13:04
Сообщество : Автомир
Метки: авария   автомобиль   алкоголь   братан   пьяные водители   угон   
2447
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В сети появилось видео, на котором можно увидеть, как два пьяных человека едут на украденной старенькой Ниве.

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Метки: авария   автомобиль   алкоголь   братан   пьяные водители   угон   
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18  комментариев
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1k
Том Сойер 2 часа назад
"Братаааааан": двое пьяных мужчин угнали Ниву и разбились на ней
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304
Darki Darkovich 21 минуту назад
Жаль не выпилились оба.
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11k
Minos Полчаса назад
Аха-х! Ну вообще отличное самовыпиливание - никто кроме этих додиков и не пострадал физически. Жаль только водителя Нивы из-за финансовых потерь Ну ниче, машина недорого стоит. Вдвоем на зоне ущерб отработают, выплатят. Всем бы бухим мразям, которые садятся по синьке за руль, такой конец. Лайк, однозначно!
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28k
Элек Мек 37 минут назад
Самоустранились.
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979
Роман Гамзалиев 40 минут назад
Биомусор в чистом виде.
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232
PeaceDuke 48 минут назад
Pavel Volja za rulem? Togda eto Penza
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16k
turyst Час назад
Владельца Нивы жалко.
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424
этотсамый Час назад
"Водитель сбежал..." Да это просто Железный Человек, судя по тому что осталось от водительского места.
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5k
Sergey этотсамый 51 минуту назад
пьяные никогда не погибают...а водители так вообще еще и +10 к силе и живучести получают
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24k
Скептик-материалист 2 часа назад
В первый раз убиццо не получилось. Будем ждать следующих попыток - у них должно получиться, я в них верю и надеюсь, что в следующий раз всё у них получится.
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266
zu4ara 2 часа назад
вслух поржал
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1k
Alphyn 2 часа назад
Нельзя желать никому смерти, но если человек сам идёт к этому, нельзя и мешать.
Так что пожелал бы большей скорости, пустой дороги и крепкого столба.
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55k
Viktor Alphyn 2 часа назад
Можно!

Можно!
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2k
Максим 2 часа назад
эх... не успел хозяин продать....
https://vk.com/wall-99017963_445002
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11k
Dmitry Obuhov 2 часа назад
Биба и Боба- два долбо...!
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678
MaKa1503 2 часа назад
Жаль не убились ,мрази
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−67
............ 2 часа назад
хули толку то что водятел сбежал? его братааан заложит, как пить дать
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1k
americos ............ Час назад
Не факт.
Они могли только быть только собутыльниками . А долбоводитель включит режим Ефремов и заявит, что он вообще ничего не помнит и не знает кто был за рулём.
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