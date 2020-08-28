"Братаааааан": двое пьяных мужчин угнали Ниву и разбились на ней

В сети появилось видео, на котором можно увидеть, как два пьяных человека едут на украденной старенькой Ниве.
Оператор говорит, что они после сауны решили покататься и сами не понимают, где они находятся и куда едут.
В конце звучит фраза: "Я не хочу разбиться молодым, братааааан!" И, похоже, именно в этот момент происходит столкновение автомобиля со столбом.
В конце звучит фраза: "Я не хочу разбиться молодым, братааааан!" И, похоже, именно в этот момент происходит столкновение автомобиля со столбом.
Итог: автомобиль разбит, водитель сбежал, пассажир с травмой таза доставлен в больницу.
Получилось достаточно поучительное видео о вреде алкоголя.
Получилось достаточно поучительное видео о вреде алкоголя.
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Так что пожелал бы большей скорости, пустой дороги и крепкого столба.
https://vk.com/wall-99017963_445002
Они могли только быть только собутыльниками . А долбоводитель включит режим Ефремов и заявит, что он вообще ничего не помнит и не знает кто был за рулём.