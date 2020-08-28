Коллекция автомобилей Pontiac Fiero уничтожена во время наводнения в Мичигане

Вы можете быть удивлены, узнав, что существовал полноценный автомобильный музей только с одной моделью - Pontiac Fiero, но сейчас это наверно уже не имеет значения, так как уже слишком поздно что-то сделать. Наводнение затопило музей, посвященный причудливому спортивному автомобилю со среднемоторной компоновкой.
Сильный дождь в Мичигане привел к тому, что были повреждены две плотины, что в свою очередь привело к наводнению. Водная стихия и поглотила все труды и старания одного из самых больших фанатов марки, здание обрушилось, и все Фиеро были смыты и повреждены.
Еще в середине восьмидесятых годов Fiero стал первым, серийно выпускаемым в США автомобилем со среднемоторной компоновкой!
Например тот же Корвет к этому пришел только спустя 40 лет!
В конструкции были использованы необычные для того времени технологии. Так панели кузова изготавливались из пластика, отлитого под давлением, закрепленные к стальному каркасу кузова, который был оцинкован методом горячего цинкования.
Модель пользовалась большой популярностью у создателей реплик, в качестве базы для переделки в копии среднемоторных суперкаров.
Модель пользовалась большой популярностью у создателей реплик, в качестве базы для переделки в копии среднемоторных суперкаров.
Основанный в 2000 году музей содержал несколько исторических Fiero, включая тот, который был подписанный одним из дизайнеров модели и редкий Fiero Pace Car, который был выбран официальным автомобилем гонки 500 миль Индианаполиса..
Музей также содержал памятные вещи и несколько восстановленых моделей, включая тот, который ожидал пересадки двигателя за 15 000 долларов.
Музей также содержал памятные вещи и несколько восстановленых моделей, включая тот, который ожидал пересадки двигателя за 15 000 долларов.
Владелец планировал выставить большую часть коллекции на аукцион этим летом, но не всем планам суждено сбыться!
Страховая компания согласилась выплатить мизерную стоимость, которая не имеет никакого отношения к реальной рыночной!
Страховая компания согласилась выплатить мизерную стоимость, которая не имеет никакого отношения к реальной рыночной!
Страховая компания согласилась выплатить мизерную стоимость, которая не имеет никакого отношения к реальной рыночной!
Теперь у него долгий путь по восстановлению этих среднемоторных малышек!
Теперь у него долгий путь по восстановлению этих среднемоторных малышек!
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