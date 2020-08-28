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Коллекция автомобилей Pontiac Fiero уничтожена во время наводнения в Мичигане

Коллекция автомобилей Pontiac Fiero уничтожена во время наводнения в Мичигане (7 фото)

Автор:
28 августа 2020 10:41
Сообщество : Аварии
Метки: Fiero   pontiac   pontiac fiero   авто   автомобили   автомузей   наводнение   потоп   
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Вы можете быть удивлены, узнав, что существовал полноценный автомобильный музей только с одной моделью - Pontiac Fiero, но сейчас это наверно уже не имеет значения, так как уже слишком поздно что-то сделать. Наводнение затопило музей, посвященный причудливому спортивному автомобилю со среднемоторной компоновкой.

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Метки: Fiero   pontiac   pontiac fiero   авто   автомобили   автомузей   наводнение   потоп   
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