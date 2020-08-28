Коллекция автомобилей Pontiac Fiero уничтожена во время наводнения в Мичигане

Сильный дождь в Мичигане привел к тому, что были повреждены две плотины, что в свою очередь привело к наводнению. Водная стихия и поглотила все труды и старания одного из самых больших фанатов марки, здание обрушилось, и все Фиеро были смыты и повреждены.