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Авария дня. Необдуманный обгон в Чувашии

Авария дня. Необдуманный обгон в Чувашии (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 октября 2020 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   встречка   дтп   обгон   
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Близ села Новое Чурашево в Ибресинском районе водитель Daewoo Nexia едва не столкнулся с автомобилем при обгоне. Он выехал на встречную обочину, после чего потерял управление и вылетел в кювет.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   встречка   дтп   обгон   
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5  комментариев
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1k
Алексей 2 часа назад
Хорошо, что никого не зацепил. И плохо, что жив остался.
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6k
KOSTELLO 11 минут назад
ЕБОБО БЛИН
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3k
Александр Полчаса назад
За то что не прижался к попутной,надо права пожизненно отбирать!
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1k
Vitamin Час назад
Вот наверное никогда не пойму таких водятлов...
Пустая дорога, бл, ВАЩЕ НИКОГО НЕТ..))) Обогнать куча возможностей..))
Или просто модно на обгон выходить, как только встречку увидел?)
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29k
Mamin Sibiriak Vitamin Час назад
Не раз замечал - трасса прямая как лом, едешь далеко за сотню, впереди фура, за ней какой-то автотаз. Включаешь поворотник, выходишь на обгон обоих, почти поравнялся с лоханкой - и тут оно "обля, я тоже фуру обгоню!"
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