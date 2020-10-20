Близ села Новое Чурашево в Ибресинском районе водитель Daewoo Nexia едва не столкнулся с автомобилем при обгоне. Он выехал на встречную обочину, после чего потерял управление и вылетел в кювет.
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По словам очевидцев, в машине находились двое взрослых и ребёнок. При этом пристёгнут был только водитель. От медицинской помощи участники ДТП отказались.
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Метки: авария авария дня авто авто авария видео встречка дтп обгон
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Пустая дорога, бл, ВАЩЕ НИКОГО НЕТ..))) Обогнать куча возможностей..))
Или просто модно на обгон выходить, как только встречку увидел?)