Теща в багажнике или поездка с семьей на дачу

Забавную анекдотичную ситуацию заснял на дороге автор этого видео. Владелец огромного внедорожника Infiniti QX80 усадил тещу в багажник!
И, похоже, старушка действительно сидит "багажом", так как третий ряд сидений у машины расположен параллельно среднему.
Присутствует ненормативная лексика!
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водила ничего я не превышал.
гаец - нет, превысили!
стоят, спорят.
жена с переднего сиденья вопит - товарищ гаишник, не спорьте с ним, он как выпьет лишнего, так всякую чушь несёт.
от её вопля просыпается тёща на заднем сиденье - пля, мусора... так и знала что с этой наркотой попадёмся.
голос из багажника - чё за кипишь, границу уже пересекли?