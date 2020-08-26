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Теща в багажнике или поездка с семьей на дачу

Теща в багажнике или поездка с семьей на дачу (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 10:55
Сообщество : Юмор
Метки: infiniti   авто   автоприкол   багажник   видео   прикол   теща   юмор   
1171
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Забавную анекдотичную ситуацию заснял на дороге автор этого видео. Владелец огромного внедорожника Infiniti QX80 усадил тещу в багажник!

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Метки: infiniti   авто   автоприкол   багажник   видео   прикол   теща   юмор   
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15  комментариев
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704
Шурман 9 часов назад
Если они узнают что у него 7 посадочных и кресло в багажнике именно так расположено ? у меня в багажнике так же 2 кресла раскрываются , взрослому не очень удобно а вот детям само то . Смешные какие . Сколько идиотов на Руси
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8k
Типа граф 2 часа назад
Я один раз тоже так ехал , а остальные как селёдка в банке друг на друге , а я в полном комфорте
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821
Тимур Экгардт 7 часов назад
У меня отец любитель ехать впереди и комментировать дорогу или советовать, как ехать. Пока что только один раз с ним ездил, пересадил назад. Он сзади мне давай рассказывать, как вести себя на дороге. Обещал его в следующий раз в багажнике вести, если мешать будет.
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3k
Mike Snow Тимур Экгардт 5 часов назад
Да, многие грешат этим... Я едучи пассажиром могу такое позволить или когда жена за рулем или когда совсем уж неадекватный водитель. Сам лично искоренил у себя привычку при выезде со двора (пассажиром) нагибаться поближе к лобовому т.к. мешаю то же самое делать водителю и размахивать руками перед зеркалом. А касаемо тещи они как-то с женой насели типа "не посоветовался с женой при покупке машины" были посланы обе далеко и разрешил им не советоваться со мной как варить борщи.)))
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2k
Frank Borman 7 часов назад
Э, брат. За рулем я, рядом любимая жена. На заднем сиденье старая жена, рабочая жена и барашек для шашлыка. Куда же сажать тещу? Только в багажник. Пусть спасибо скажет, что не на крыше ехала, да.
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14k
Игорь Хомченко 7 часов назад
А откуда информация, что дама приходится тещей водителю?
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12k
Алан 8 часов назад
Q80 и восьмиместный бывает
Q80 и восьмиместный бывает
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12k
Габит Калыков 8 часов назад
У нее на лбу было написано "Теща"?! или на заднем стекле бегущая строка "Везу тещу на дачу!"?!
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726
vlad 9 часов назад
Автор открыл для себя машины с 3 рядами сидений? Детям на 3 ряду очень нравиться - обзор лучше.
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17k
Батончик с маком 9 часов назад
останавливает гаишник машину, подходит к водителю и говорит - вы превысили скорость.
водила ничего я не превышал.
гаец - нет, превысили!
стоят, спорят.
жена с переднего сиденья вопит - товарищ гаишник, не спорьте с ним, он как выпьет лишнего, так всякую чушь несёт.
от её вопля просыпается тёща на заднем сиденье - пля, мусора... так и знала что с этой наркотой попадёмся.
голос из багажника - чё за кипишь, границу уже пересекли?
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16k
BillyBonzz 9 часов назад
пля ну там третий ряд сидений в этом Финике, там места сзади еще валом
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18k
Вишенка Крокодилова 9 часов назад
Теща в багажники? На сколько багажников разделили тещу?
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