Женщина на легковушке дважды сбила пешехода

Во Львове 65-летняя автомобилистка рулем Ford Fiesta выехала на тротуар и сбила 57-летнюю женщину. Автомобиль виновницы на какое-то время остановился, но потом снова начал движение и еще раз совершил наезд на пострадавшую.
Как пояснила виновница ДТП, ее машина была технически неисправна. Медики госпитализировали пострадавшую в ближайшую больницу.
ДТП произошло на остановке возле памятника Королю Данилу
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Идет студент по переходу, тут летит запорожец, визг тормозов, остановится не успевает и сбивает студента. Студент встает ругаясь и начиняет отряхивать одежду. Опять визг тормозов в жопу запорожца бьет жигуль, запорожец опять сбивает студента. Студент встает оглядываясь:
- Та ну на хрен, дома отряхнусь...
Да и как бы, что там? Педаль газа заклинило или у водителя мозги?