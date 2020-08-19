Женщина на легковушке дважды сбила пешехода

Во Львове 65-летняя автомобилистка рулем Ford Fiesta выехала на тротуар и сбила 57-летнюю женщину. Автомобиль виновницы на какое-то время остановился, но потом снова начал движение и еще раз совершил наезд на пострадавшую.

0 Как пояснила виновница ДТП, ее машина была технически неисправна. Медики госпитализировали пострадавшую в ближайшую больницу.