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Женщина на легковушке дважды сбила пешехода

Женщина на легковушке дважды сбила пешехода (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2020 14:53
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   пешеход   пешехода сбили   
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Во Львове 65-летняя автомобилистка рулем Ford Fiesta выехала на тротуар и сбила 57-летнюю женщину. Автомобиль виновницы на какое-то время остановился, но потом снова начал движение и еще раз совершил наезд на пострадавшую.

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Метки: авария   авто   авто авария   видео   дтп   женщина за рулем   пешеход   пешехода сбили   
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34  комментария
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17k
Франц Лефорт 2 часа назад
Ага,ну да,ну да! Неисправна. В мозгах у неё несправность.
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5k
Михаил Абель 3 минуты назад
Контрольный?
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5k
Nikita 8 минут назад
Да просто соперницу увидела
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756
Леший 14 минут назад
с автоматом не надо думать, говорили ей...автомат всё сам сделает.....
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4k
starfire Полчаса назад
И руль не исправен и тормоза и коробка передач. Да, тяжёлый случай. Прям сразу и все.
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79
Александр Поликарпов Полчаса назад
Тупо[мат]ию и климакс не помеха. Неисправна-заглуши и вылезь.
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882
Tu9R 40 минут назад
выехала на обочину и сбила пешехода и затем добила, явно чтото с головой, а не с машиной.
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2k
Chocolate Jesus 47 минут назад
Надо запретить бабам водить авто с коробкой-автомат!
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13k
ВОВЧЕГ 53 минуты назад
Кто этим писдам дает водительские удостоверения??????
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25k
Aleks Час назад
Прокладка там была технически неисправна... Между рулем и сиденьем.
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16k
Очевидное-Невероятное Час назад
Старый анекдот:
Идет студент по переходу, тут летит запорожец, визг тормозов, остановится не успевает и сбивает студента. Студент встает ругаясь и начиняет отряхивать одежду. Опять визг тормозов в жопу запорожца бьет жигуль, запорожец опять сбивает студента. Студент встает оглядываясь:
- Та ну на хрен, дома отряхнусь...
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826
Kanifolkin Час назад
Бл.дь, задолбали эти долбанутые женского пола за рулём. Только на фишках (то, что попало сюда) три потерпевших от баб за рулём, при чём при полном отсутствии каких-либо условий, способствовавших ДТП - только по личному идийотизму. При чем один из случаев со смертельным исходом.

Бл.дь, задолбали эти долбанутые женского пола за рулём. Только на фишках (то, что попало сюда) три потерпевших от баб за рулём, при чём при полном отсутствии каких-либо условий, способствовавших ДТП - только по личному идийотизму. При чем один из случаев со смертельным исходом.
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5k
Сгусток позитива Час назад
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27k
Кот Баюн Час назад
ага, курица тупо не понимает что происходит, не знает принципов работы авто, потому таким нельзя за руль... неисправно млядь ага... башка у нее не исправна...
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590
Анисимов Вадим Кот Баюн 12 минут назад
Абсолютно верно, с принципами работы автомобиля полнейший провал. Поэтому не может принять правильное решение.
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21k
Carma Warrior Час назад
Очень странная логика, а кто отвечает за техническую исправность автомобиля?
Да и как бы, что там? Педаль газа заклинило или у водителя мозги?
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5k
z0_0b 2 часа назад
Сразу видно отмазки.
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7k
Serg2001 2 часа назад
Как по мне то вместе с ней надо наказывать и тех, кто её водить учил и права выдавал... Я понимаю, что за деньги возможно всё, но надо и совесть иметь, когда такую мину замедленного действия на дорогу выпускаешь... Пока по настоящему водить научится, может еще очень много бед натворить...
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15k
SolomonA 2 часа назад
Так у нее же платье безвкусное! Вот дама и борется, как может...
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103
DoctorBetruger 2 часа назад
Ккккккккомбоооо!
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3k
Горожанин 2 часа назад
Так это Львов, Галиция. Что вы хотите?
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11k
Михаил Карпов Горожанин 2 часа назад
Хочу, чтобы таких дебилов, как ты, было меньше.
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ох, уж, эти автоматы.
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21k
Carma Warrior Sanar Час назад
Всегда возникает закономерный вопрос как и где таких людей учили водить. Я вот езжу на автомате с самого начала, но как пользоваться механникой знаю и умею.
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2k
Serge Novikoff Sanar Час назад
Будешь стоять только на P - в тебя кто-нить въедет спереди или сзади, и попадёшь не только на ремонт бампера, но и на коробку.
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2k
Sanar Carma Warrior Час назад
Ну вот так бывает, недостаток опыта, новая машина к которой не привык, я тоже спокойно езжу и на механике и на автомате, с правым и с левым рулём затруднений не вызывает. В случае что я описал, это закономерный итог позеров которым не важно ничего кроме фоток в соцсетях.
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2k
Sanar Serge Novikoff Час назад
Я такое себе позволяю только на подготовленной машине с силовым бампером и полноразмерной запаской 35й и фаркопом, там ущерб будет только другим авто, такую машину когда зажата педаль тормоза сдвинуть с места может только фура, ну тут уже без шансов всем участникам мероприятия.
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21k
Carma Warrior Sanar Час назад
Ну наверное у позеров так и есть :)))) А левый и правый руль, как и левостороннее и правостороннее движение вообще не сложно. правый руль даже удобнее, если честно.
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