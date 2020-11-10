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Авария дня. «Нива» перевернулась на перекрёстке в Челябинской области

Авария дня. «Нива» перевернулась на перекрёстке в Челябинской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 ноября 2020 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   нива   
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В Магнитогорске на пересечении Жукова и 50-летия Магнитки водитель Нивы» попытался повернуть со среднего ряда, в этот момент на полной скорости в него влетел внедорожник Mitsubishi. В результате столкновения отечественный автомобиль перевернулся и приземлился на колеса.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   не уступил   нива   
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3k
KonstantinLeirov 2 часа назад
Где, пля поворотник??
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dima423 KonstantinLeirov 2 часа назад
да тут как бы и с поворотником не надо так поворачивать со 2 ряда))
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20k
Михаил Сметанкин Минуту назад
Вот так, всего за мгновение, из-за собственной невнимательности потерять машину, повредить здоровье (скорее всего) и крупно попасть на деньги.
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592
Владимир 12 минут назад
Слабоумный и отважный нивавод.
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2k
Gelosum Час назад
вот это нивовод офигел, поворачивает и тут сальто, если не пристегнут и в салоне, что то лежало ,то по башке получил не хило... Вылезет и не будет знать куда он ехал и зачем поворачивал вообще...
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12k
Ligov 2 часа назад
Баран! Была примерно такая же ситуация,хорошо вовремя заметил гнусный замысел водятля и сигналом успел тормознуть его. Так ведь даже не понял почему он права не имеет поворачивать со среднего ряда без разрешающих на то знаков...
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15k
nobody® 2 часа назад
где там полная скорость? да, не притормаживал перед перекрёстком, но и низколетящим не назвать. скорее всего, мог и не превышать в этот момент
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9k
Karelian nobody® Полчаса назад
Ну так полная скорость в городе - 60 км/ч согласно ПДД.
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2k
SSD 2 часа назад
Один со среднего ряда поворачивает, другой с левого прямо несется) Хотя знаки не видно, корявый какой то регистратор, откуда куда там можно.
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2k
Gelosum SSD Час назад
с левого можно прямо...
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