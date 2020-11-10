В Магнитогорске на пересечении Жукова и 50-летия Магнитки водитель Нивы» попытался повернуть со среднего ряда, в этот момент на полной скорости в него влетел внедорожник Mitsubishi. В результате столкновения отечественный автомобиль перевернулся и приземлился на колеса.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
О пострадавших информации нет. Смотреть с 0:15
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. Красавец, всех объехал!
- Авария дня. Момент смертельного ДТП в Санкт-Петербурге
- Авария дня. В Воркуте водитель без прав протаранил автомобиль в котором ехала семья
- Авария дня. Нива столкнулась с автобусом в Бийске
- Авария дня. Четыре человека пострадали Вологодской области
Метки: авария авария дня авто авто авария видео дтп не уступил нива
10
Понравилось10
Новости партнёров
Загрузка...