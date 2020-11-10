В Магнитогорске на пересечении Жукова и 50-летия Магнитки водитель Нивы» попытался повернуть со среднего ряда, в этот момент на полной скорости в него влетел внедорожник Mitsubishi. В результате столкновения отечественный автомобиль перевернулся и приземлился на колеса.