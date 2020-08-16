Лопнувший трос пробил 30-метровую дыру в радиотелескопе Аресибо

Один из вспомогательных тросов, поддерживающих металлическую платформу над телескопом, разорвался и упал, пробив в антенне из алюминиевых листов дыру размером около 30 метров.
Инцидент произошел 10 августа. Один из вспомогательных тросов, поддерживающих металлическую платформу над телескопом, разорвался и упал, пробив в антенне из алюминиевых листов дыру размером около 30 метров.
Трос также повредил Григорианский купол (Gregorian Dome), расположенный рядом с облучателем, висящим над чашей телескопа, в котором находится мультиволновой приемник ALFA. Сама платформа, на которой находился купол, также была повреждена, что сделало ее недоступной.
Причины, по которым оборвался трос, пока не определены. Работа обсерватории остановлена до окончания ремонта, который должен начаться в ближайшее время.
«У нас есть группа экспертов, которые оценивают ситуацию. Наша цель — обеспечить безопасность наших сотрудников, защитить объекты и оборудование, а также как можно скорее восстановить работу обсерватории, чтобы она могла продолжать оказывать помощь ученым по всему миру», — Франсиско Кордова, директор обсерватории Аресибо.
Аресибо — астрономическая обсерватория, расположенная в Пуэрто-Рико, в 15 км от города Аресибо, на высоте 497 м над уровнем моря. Исследования проводятся Корнельским университетом в кооперации с Национальным научным фондом(США), код обсерватории «251». Обсерватория является также Национальным центром Астрономии и Ионосферы США( National Astronomy and Ionosphere Center, NAIC).
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Метки: Аресибо авария космос радиотелескоп телескоп
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