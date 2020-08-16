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Лопнувший трос пробил 30-метровую дыру в радиотелескопе Аресибо

Лопнувший трос пробил 30-метровую дыру в радиотелескопе Аресибо (5 фото)

Автор:
16 августа 2020 10:34
Сообщество : Космос
Метки: Аресибо   авария   космос   радиотелескоп   телескоп   
2146
5
Один из вспомогательных тросов, поддерживающих металлическую платформу над телескопом, разорвался и упал, пробив в антенне из алюминиевых листов дыру размером около 30 метров.

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Метки: Аресибо   авария   космос   радиотелескоп   телескоп   
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8  комментариев
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25k
Игорь 22 часа назад
Жаль, один из немногих реально стоящих содержания всем миром научных объектов.
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1k
Иришка Поддубная 9 часов назад
Точно... нужно скачать Батлу! Это знак
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1k
Андрей 21 час назад
Так в 4 батле, там нужно сбить 2 троса, чтобы все рухнуло
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19k
Мерзавец... 22 часа назад
Д. Бонда 007 не там снимали?
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2k
VikaR Мерзавец... 20 часов назад
Да там. Goldfinger
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2k
Sam Backet Автор поста VikaR 20 часов назад
GoldenEye
Ссылка www.youtube.com
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2k
Sam Backet Автор поста Мерзавец... 20 часов назад
а ещё "контакт"
Ссылка www.youtube.com
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8k
котегRUS 23 часа назад
Дыра до сих пор на яндекс картах...

Дыра до сих пор на яндекс картах...
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Sam Backet

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