Лопнувший трос пробил 30-метровую дыру в радиотелескопе Аресибо

«У нас есть группа экспертов, которые оценивают ситуацию. Наша цель — обеспечить безопасность наших сотрудников, защитить объекты и оборудование, а также как можно скорее восстановить работу обсерватории, чтобы она могла продолжать оказывать помощь ученым по всему миру», — Франсиско Кордова, директор обсерватории Аресибо.