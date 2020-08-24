Единственный в мире Ferrari в кузове универсал

Немного справки. Panther Westwinds – это бывший производитель спорткаров и роскошных автомобилей. Компания была основана в 1972 году в графстве Саррей в Юго-Восточной Англии и рухнула в 1980, после чего ее активы побывали в руках различных корейских компаний и в том числе SsangYong и Daewoo. В 2001 году название компании было выкуплено у корейского производителя основателем компании. Уникальный Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake обошелся заказчику по цене примерно четырех новых моделей Ferrari Daytona и оснащен 4,4-литровым двигателем V12 мощностью 352 л.с., разгоняющим автомобиль с 0 до 97 км/ч за 5,9 секунды.