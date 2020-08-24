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Единственный в мире Ferrari в кузове универсал

Единственный в мире Ferrari в кузове универсал (6 фото)

Автор:
24 августа 2020 19:45
Сообщество : Автомир
Метки: авто   история   факты   фото   
527
6
Созданный для архитектора Боба Джиттлмана (Bob Gittleman), уникальный автомобиль построен компанией Panther Westwinds. Хотя дизайн машины, скорее всего, показаться спорным, машина может похвастаться выполненным на заказ интерьером, деревянным полом в грузовом отсеке и задними боковыми окнами, выполненными в стиле крыла чайки, для быстрого доступа в багажное отделение.

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Метки: авто   история   факты   фото   
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7  комментариев
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979
Свирепый Бамбр 6 часов назад
Единственный в мире Ferrari в кузове универсал
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8k
Denissg Час назад
Берём!
Берём!
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7k
HUBLOT 3 часа назад
Нормальный гроб не поместится, только в расчлененном виде возить.
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3k
Ivan Ivanovich 4 часа назад
Херня, изучай мат. часть.
Херня, изучай мат. часть.
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2k
Варяг Ivan Ivanovich Час назад
это хетбек а не универсал...
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2k
Варяг Час назад
хетчбек
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Pechenegiatakuyt 6 часов назад
Похож на катафалк для домашних питомцев
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Сергей

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