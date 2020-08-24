Единственный в мире Ferrari в кузове универсал

Созданный для архитектора Боба Джиттлмана (Bob Gittleman), уникальный автомобиль построен компанией Panther Westwinds. Хотя дизайн машины, скорее всего, показаться спорным, машина может похвастаться выполненным на заказ интерьером, деревянным полом в грузовом отсеке и задними боковыми окнами, выполненными в стиле крыла чайки, для быстрого доступа в багажное отделение.
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Цена машины пока не называется, но известно, что модель была полностью отреставрирована, причем тем же человеком, который в свое время работал в вышеупомянутой компании и строил этот автомобиль в 1972 году. Автомобиль также был перекрашен, а его механика также была отреставрирована официальным сервисом Ferrari.
Немного справки. Panther Westwinds – это бывший производитель спорткаров и роскошных автомобилей. Компания была основана в 1972 году в графстве Саррей в Юго-Восточной Англии и рухнула в 1980, после чего ее активы побывали в руках различных корейских компаний и в том числе SsangYong и Daewoo. В 2001 году название компании было выкуплено у корейского производителя основателем компании. Уникальный Ferrari 365 GTB/4 Daytona Shooting Brake обошелся заказчику по цене примерно четырех новых моделей Ferrari Daytona и оснащен 4,4-литровым двигателем V12 мощностью 352 л.с., разгоняющим автомобиль с 0 до 97 км/ч за 5,9 секунды.
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