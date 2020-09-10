Десять самых умопомрачительных дорожных пробок в истории

Любой список самых больших пробок будет неполным без упоминания о выезде из Китая, печально известном своим сумасшедшим трафиком в час пик. Это даже немного странно, поскольку в стране есть также самые широкие дороги в мире. Однако, представьте себе, что вы застряли на огромной футуристической скоростной магистрали на пять часов вместе с десятками тысяч других водителей!



Самые большие пробки в китайской истории были на самом деле настолько грандиозными, что просится на язык слово «божественный». Взять хотя бы многокилометровую пробку на недавно открытой скоростной магистрали G4 Пекин-Гонгонг-Макао, которая произошла в 2016 году.



Хотя сама по себе идея была благородной – сделать для людей 50-полосное движение вместо обычного 20-полосного – она привела к одному из самых худших заторов, которые когда-либо имели место на этой магистрали. Даже несмотря на отсутствие достоверных данных о том, как долго продолжалась эта пробка, фотографии показывают, что она была шире и длиннее, чем любая из тех, которые вам доводилось когда-либо видеть в своей жизни.