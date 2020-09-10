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Десять самых умопомрачительных дорожных пробок в истории

Десять самых умопомрачительных дорожных пробок в истории (6 фото + 5 видео)

Автор:
10 сентября 2020 19:44
Метки: авто   видео   история   пробки   факты   фото   
1728
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Каждый знает, что чем дольше человек сидит в пробке, тем больше она начинает казаться ему одной из самых худших в истории. Это вполне объяснимо, поскольку пробки действительно способны нарушить наше чувство времени.

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Метки: авто   видео   история   пробки   факты   фото   
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8  комментариев
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6k
kaboza 4 дня назад
в таких ситуациях пох ты в бентли или в тазике, когда посрать приспичит))
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5
Yorik_m 3 дня назад
"По некоторым оценкам, более 18 миллионов человек и 50 тысяч транспортных средств неподвижно стояли на дороге." - т.е. в каждом транспортном средстве в среднем 360 человек. На чем они ехали? На полностью забитых трехсекционных трамваях?
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61
Дядя Витя 3 дня назад
Я велосипедист и мне эта тема смешна!
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10k
поручик Ржевский 3 дня назад
"С меня хватит"...
"С меня хватит"...
"С меня хватит"...
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1k
Albigoec 4 дня назад
Мне кажется на Октябрьском, в Люберцах, люди больше жизни проводят, чем дома
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4k
Вячеслав 4 дня назад
"около 15 тысяч автомобилей застряли в 120-километровой пробке"
Простая арифметика показывает, что машины должны были стоять в один ряд и то получается 8 метров на одну машину.
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1k
MrSkif 4 дня назад
Максимальная пробка в которой я стоял, была 5 часов. Именно пробка, а не весь путь. 1 на МКАДе (после этого я и решил что следующая машина будет на автомате), вторая, тоже 5 часов, при ремонте моста через Москва-реку.
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6k
Караганда 4 дня назад
а все говорят жить стали хуже-вспоминаю молодость,когда говорили-автомобиль,это не роскошь,а средство передвижения.но вся страна передвигалась на автобусах-тролейбусах и культурные столицы на метро.и ни кто не задумывался,что наступит время пробок. это Путин виноват однозначно.
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