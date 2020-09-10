Десять самых умопомрачительных дорожных пробок в истории

Каждый знает, что чем дольше человек сидит в пробке, тем больше она начинает казаться ему одной из самых худших в истории. Это вполне объяснимо, поскольку пробки действительно способны нарушить наше чувство времени.
Однако, объективно говоря, маловероятно, что какая-нибудь пробка из тех, где вам довелось застрять, может идти хоть в какое-то сравнение с самыми худшими пробками в истории. На самом деле, некоторые из них были настолько огромными, что по сравнению с ними ваша ежедневная езда в час пик может показаться обычной прогулкой.
Чикаго, 2011 год
В 2011 году Чикаго был охвачен необычайно сильной метелью, и в городе всего за несколько часов выпало более 50 сантиметров снега. Хотя такую погоду нельзя назвать совсем уж необычной для Чикаго, дорожная пробка была действительно грандиозной.
Около 1500 автомобилей застряли на Лейк-Шор-драйв в разгар снежной бури, и многим водителям, а также их семьям, пришлось провести всю ночь на дороге. Метель была непрерывной и настолько сильной, что пришлось вызывать пожарных, чтобы спасать людей из автомобилей. К концу следующего утра почти все машины, причем многие с пассажирами внутри, занесло снегом по лобовое стекло.
Около 1500 автомобилей застряли на Лейк-Шор-драйв в разгар снежной бури, и многим водителям, а также их семьям, пришлось провести всю ночь на дороге. Метель была непрерывной и настолько сильной, что пришлось вызывать пожарных, чтобы спасать людей из автомобилей. К концу следующего утра почти все машины, причем многие с пассажирами внутри, занесло снегом по лобовое стекло.
Шоссе Восток-Запад, Германия, 1990 год
Падение Берлинской стены было для немцев эпохальным событием, как, впрочем, и для всего мира. Многие тысячи людей из Восточной Германии устремились на Запад, чтобы воссоединиться, наконец, со своими родными. Как и следовало ожидать, в результате возникла одна из худших дорожных пробок в истории.
По некоторым оценкам, более 18 миллионов человек и 50 тысяч транспортных средств неподвижно стояли на дороге. Хотя точных сведений о ее продолжительности нет, можно предположить, что все были просто слишком взволнованы этим счастливым событием, чтобы следить за часами.
По некоторым оценкам, более 18 миллионов человек и 50 тысяч транспортных средств неподвижно стояли на дороге. Хотя точных сведений о ее продолжительности нет, можно предположить, что все были просто слишком взволнованы этим счастливым событием, чтобы следить за часами.
Магистраль М5, Британия, 2017 год
Для огромных городов, таких как, например, Нью-Йорк или Пекин, 25-километровая пробка – обычное явление, но для европейской провинции она может показаться одной из худших в истории. Именно так и произошло в английском Сомерсете в 2017 году, когда магистраль М5 была сплошь забита транспортом на участке длиной более 50 километров из-за случайного разлива топлива. Потребовалось более пятнадцати часов, чтобы полностью освободить обе полосы движения.
Пробка в Вудстоке, Нью-Йорк, 1969 год
Знаменитый фестиваль в Вудстоке люди воспринимали по-разному. Кому-то он казался местом для свободного самовыражения молодежи, другим – площадкой для протеста против системы, а кому-то просто классным музыкальным фестивалем с улетным составом участников. Однако, все они были единодушны в том, что им пришлось оказаться в самой массовой транспортной пробке в жизни. Для людей, которые испытали это на себе, пробка была таким же развлечением, как и сам фестиваль. По некоторым оценкам, на фестивале присутствовало более миллиона человек, и почти каждый из них вынужден был стоять в 15-километровой пробке, которая не рассасывалась на протяжении всего трехдневного фестиваля.
Шоссе Хёго- Сига, Япония, 1990 год
Токио по всем параметрам считается одним из наиболее разумно и удобно спланированных городов в мире, в то время как там часто происходят стихийные бедствия, такие как землетрясения, извержения вулканов и цунами. Однако, это не всегда срабатывает, поскольку у нас пока нет средств для своевременного прогнозирования природных катастроф, особенно в таких сейсмически активных точках как Япония. Вдобавок ко всему, это одна из самых густонаселенных стран планеты, поэтому, когда все идет вразнос, там это приводит к особенно тяжелым последствиям.
Именно так и произошло на шоссе между городами Хёго и Сига 12 августа 1990 года, когда предупреждение о приближающемся тайфуне, совпавшем по времени с многолюдным местным празднеством, вызвало самую большую пробку в истории страны. Согласно сообщениям японских СМИ, около 15 тысяч автомобилей застряли в 120-километровой пробке, которую не удалось ликвидировать до середины следующего дня.
Именно так и произошло на шоссе между городами Хёго и Сига 12 августа 1990 года, когда предупреждение о приближающемся тайфуне, совпавшем по времени с многолюдным местным празднеством, вызвало самую большую пробку в истории страны. Согласно сообщениям японских СМИ, около 15 тысяч автомобилей застряли в 120-километровой пробке, которую не удалось ликвидировать до середины следующего дня.
Пробка «Брекзит», Индонезия, 2016 год
Сегодня почти все знают, что слово «брекзит» используется как термин, обозначающий выход Великобритании из Евросоюза, но если поехать в Индонезию, там у этого слова совсем другое значение: так называют перекресток на выезде из города Бребес на острове Ява. Как и остальные крупные дорожные развязки в стране, «брекзит» каждый год переживает огромные пробки в период мусульманского праздника Ид-аль-Фитр, который у нас известен как «ураза-байрам».
Однако, в 2016 году совпали многие факторы, такие как необычайно высокая интенсивность движения, часы пик и затор у автозаправки, что привело к огромной 20-километровой пробке. В этом не было бы ничего страшного, если бы не гибель людей. В общей сложности в тот день, из-за различных факторов, таких как тепловой удар и удушье от выхлопных газов, погибли 12 человек, что принесло этой дорожной пробке печальную славу самой смертоносной в истории.
Однако, в 2016 году совпали многие факторы, такие как необычайно высокая интенсивность движения, часы пик и затор у автозаправки, что привело к огромной 20-километровой пробке. В этом не было бы ничего страшного, если бы не гибель людей. В общей сложности в тот день, из-за различных факторов, таких как тепловой удар и удушье от выхлопных газов, погибли 12 человек, что принесло этой дорожной пробке печальную славу самой смертоносной в истории.
Скоростная магистраль Пекин-Гонконг-Макао, Китай, 2015 год
Любой список самых больших пробок будет неполным без упоминания о выезде из Китая, печально известном своим сумасшедшим трафиком в час пик. Это даже немного странно, поскольку в стране есть также самые широкие дороги в мире. Однако, представьте себе, что вы застряли на огромной футуристической скоростной магистрали на пять часов вместе с десятками тысяч других водителей!
Самые большие пробки в китайской истории были на самом деле настолько грандиозными, что просится на язык слово «божественный». Взять хотя бы многокилометровую пробку на недавно открытой скоростной магистрали G4 Пекин-Гонгонг-Макао, которая произошла в 2016 году.
Хотя сама по себе идея была благородной – сделать для людей 50-полосное движение вместо обычного 20-полосного – она привела к одному из самых худших заторов, которые когда-либо имели место на этой магистрали. Даже несмотря на отсутствие достоверных данных о том, как долго продолжалась эта пробка, фотографии показывают, что она была шире и длиннее, чем любая из тех, которые вам доводилось когда-либо видеть в своей жизни.
Самые большие пробки в китайской истории были на самом деле настолько грандиозными, что просится на язык слово «божественный». Взять хотя бы многокилометровую пробку на недавно открытой скоростной магистрали G4 Пекин-Гонгонг-Макао, которая произошла в 2016 году.
Хотя сама по себе идея была благородной – сделать для людей 50-полосное движение вместо обычного 20-полосного – она привела к одному из самых худших заторов, которые когда-либо имели место на этой магистрали. Даже несмотря на отсутствие достоверных данных о том, как долго продолжалась эта пробка, фотографии показывают, что она была шире и длиннее, чем любая из тех, которые вам доводилось когда-либо видеть в своей жизни.
Москва, 2012 год
Глядя на карту огромной и малонаселенной России логично было бы предположить, что автомобильный трафик там никак не может являться большой проблемой. И это в значительной степени соответствует действительности. Если речь не идет о крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, Россия удивительным образом избавлена от проблем перегруженности транспортных магистралей.
Разумеется, если что-то не пойдет наперекосяк, как это случилось в Москве в 2012 году. Такие факторы, как сильный снегопад, проблемы с движением в других частях города и необычайно высокая плотность транспортного потока привели к возникновению, вероятно, самой большой пробки в российской столице за всю историю.
Если верить рассказам, она была длиной около 150 километров и продолжалась более трех суток. Если это не кажется вам внушительным, представьте, что один из ее участников проехал за 24 часа … всего один километр!
Разумеется, если что-то не пойдет наперекосяк, как это случилось в Москве в 2012 году. Такие факторы, как сильный снегопад, проблемы с движением в других частях города и необычайно высокая плотность транспортного потока привели к возникновению, вероятно, самой большой пробки в российской столице за всю историю.
Если верить рассказам, она была длиной около 150 километров и продолжалась более трех суток. Если это не кажется вам внушительным, представьте, что один из ее участников проехал за 24 часа … всего один километр!
Сан-Паулу, Бразилия… в любое время
В то время как большинство пробок в нашем списке – единичные случаи, имевшие место в прошлом, выбор какой-нибудь одной пробки в Сан-Паулу был бы настоящим оскорблением долгой истории жестоких и непрерывных заторов на дорогах, в которых никто не хотел бы оказаться. На самом деле, некоторые районы этого города могут находиться в состоянии бесконечного и мучительно медленного движения в любой момент времени.
Согласно некоторым сообщениям, длина пробок в час пик в городе и за его пределами достигает в среднем 160 километров. Опять же, это в обычный для Сан-Паулу день. А если возникают проблемы, череда машин в пробке может растянуться до 250 километров, что просто неслыханно для большинства других городов.
Согласно некоторым сообщениям, длина пробок в час пик в городе и за его пределами достигает в среднем 160 километров. Опять же, это в обычный для Сан-Паулу день. А если возникают проблемы, череда машин в пробке может растянуться до 250 километров, что просто неслыханно для большинства других городов.
Пробка на «национальном шоссе 110», Китай, 2010 год
Не существует способа однозначно определить, какая пробка была самой большой в истории человечества. В то время как некоторые из них заслуживают внимания из-за суровых условий, другие отличаются длиной или продолжительностью, которая порой превышала 72 часа.
Однако, если все же говорить об абсолютных цифрах, довольно легко выбрать самую долгую пробку в истории. Это произошло в 2010 году на трассе Пекин-Тибет из-за строительных работ и других проблем. Надо сказать, что эта магистраль является одной из самых широких и оживленных дорог в Китае. Вот почему пробка, о которой мы говорим, бала длиной всего в 100 километров, что звучит неубедительно по сравнению с некоторыми другими случаями, упомянутыми выше.
Однако, люди стояли на шоссе более пяти дней, и мы говорим только о пике. О небольших заторах все еще сообщалось даже через неделю после того, как официально было объявлено о том, что пробка ликвидирована.
Однако, если все же говорить об абсолютных цифрах, довольно легко выбрать самую долгую пробку в истории. Это произошло в 2010 году на трассе Пекин-Тибет из-за строительных работ и других проблем. Надо сказать, что эта магистраль является одной из самых широких и оживленных дорог в Китае. Вот почему пробка, о которой мы говорим, бала длиной всего в 100 километров, что звучит неубедительно по сравнению с некоторыми другими случаями, упомянутыми выше.
Однако, люди стояли на шоссе более пяти дней, и мы говорим только о пике. О небольших заторах все еще сообщалось даже через неделю после того, как официально было объявлено о том, что пробка ликвидирована.
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Простая арифметика показывает, что машины должны были стоять в один ряд и то получается 8 метров на одну машину.