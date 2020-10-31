Первая автомобильная гонка Пекин-Париж. 1907. Часть 1

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«Дрожа от нетерпения войти в мир гонок, новоиспеченные автопромовцы одолжили одно из своих детищ – 18-сильный «Спайкер» 14/18 НР racer – известному авантюристу Шарлю Годдарду для гонки «Пекин-Париж 1907». Любопытно, что Годдарду досталась не лучшая модель «Спайкер». С 1903 года в гараже компании в Амстердаме уже стоял «Спайкер» 36/60 HP – дизайн француза Дроарда и все того же Лавиолета. Наверняка Годдард взалкал именно его. Это был первый автомобиль в мире с двигателем шестилитрового объема, с 60 «лошадками», постоянным полным приводом и с тормозным устройством на каждом колесе. 60 НР racer был мечтой любого спортсмена, собственно, думаю, именно из-за этого автомобиля Годдард и пошел в «Спайкер», а не в Benz или DeDion. Но братья решили не рисковать – Годдард слыл сомнительной личностью. Как оказалось, 18 лошадиных сил и 4 л объема «Спайкеру» хватило за глаза…«Спайкер» выдержал гонку. Почти. Годдарда, который был слишком уж… изобретателен по части поиска бензина и припасов, нагнали на германской границе и арестовали за аферу … Гонку закончил другой водитель, а «Спайкер» прошел трехмесячный ад Восточной Сибири без единой поломки – вот только магнето пришлось заменить»

Францию представляли два экипажа на автомобилях «Де Дион Бутон». Каждая из них в снаряженном состоянии имела вес 1400 кг. Автомобиль N 1 "Де дион бутон" в 10 лошадиных сил. Кондуктор - Ж.Кормье, механик - Евгений Лелувье. Второй экипаж той же фирмы N 2, такой же силы. Кондуктор — В. Коминьон, механик — Ж. Бизак, пассажир - Жан де Тайльс, журналист, сотрудник газеты "Матэн".

Пятым в соревнованиях участвовал трицикл «Конталь», мощностью в 6 лошадиных сил, изготовленный во Франции и весивший с экипажем и вещами 700 кг. Кондуктор - Авгутс Понс, механик - Октав Фуко.

Путешествие обещало стать невероятно сложным испытанием, как техники, так и людей. В дополнение к своему опыту путешествий и навыкам вождения, эти авантюристы должны были ежедневно проявлять мужество, настойчивость и способность избежать ловушек капризной погоды.