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Первая автомобильная гонка Пекин-Париж. 1907. Часть 1

Первая автомобильная гонка Пекин-Париж. 1907. Часть 1 (45 фото)

Автор:
31 октября 2020 13:03
Метки: Пекин-Париж   авто   история   факты   фото   
141
45
10 июня 1907 года несколько международных команд стартовали из Пекина на своих автомобилях. Они преследует двоякую цель: достичь Парижа в рекордно короткие сроки, пройдя более 16 000 км и доказать всему миру, что это новое транспортное средство является надежным и перспективным. В это время автомобилю все еще требовалось доказывать свои преимущества перед традиционными видами передвижения.
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Метки: Пекин-Париж   авто   история   факты   фото   
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Андрей Ватрушкин День назад
Большие гонки - фильм 1965г.
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24
Владимир 24 часа назад
24 июня 2013 год!
24 июня 2013 год!
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11k
Yasen_Perec День назад
Первая автомобильная гонка Пекин-Париж. 1907. Часть 1
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Сергей

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