Первая автомобильная гонка Пекин-Париж. 1907. Часть 1

10 июня 1907 года несколько международных команд стартовали из Пекина на своих автомобилях. Они преследует двоякую цель: достичь Парижа в рекордно короткие сроки, пройдя более 16 000 км и доказать всему миру, что это новое транспортное средство является надежным и перспективным. В это время автомобилю все еще требовалось доказывать свои преимущества перед традиционными видами передвижения.
Французская газета Le Matin
Французская газета Le Matin организовала это фантастическое событие, которое теперь считается первой крупной гонкой в автомобильной истории. В январе 1907 года парижская газета «Матэн» опубликовала такое обращение: «Найдется ли кто-нибудь, способный проехать на автомобиле от Парижа до Пекина этим летом? Маршрут длиной в 16 тысяч километров! Награда победителю 100 000 франков!!!»
Первым на публикацию откликнулся автопромышленник, президент «Французского автомобильного клуба» маркиз Де Дион, приславший в редакцию посыльного с письмом: «Я, конечно, принимаю вызов, но только бы нашлась другая машина – соперница и попутчица. Это, действительно, будет поход в духе романов Жюля Верна…».
После публикации газетой объявления заявку на участие в ралли подали более тридцати компаний со всего мира. Стоимость регистрации составляла 2000 франков.
Организаторы предложили стартовать не в Париже, а в Пекине, чтобы в столице Франции с триумфом встретить победителя. Так и сделали.
Первым на публикацию откликнулся автопромышленник, президент «Французского автомобильного клуба» маркиз Де Дион, приславший в редакцию посыльного с письмом: «Я, конечно, принимаю вызов, но только бы нашлась другая машина – соперница и попутчица. Это, действительно, будет поход в духе романов Жюля Верна…».
После публикации газетой объявления заявку на участие в ралли подали более тридцати компаний со всего мира. Стоимость регистрации составляла 2000 франков.
Организаторы предложили стартовать не в Париже, а в Пекине, чтобы в столице Франции с триумфом встретить победителя. Так и сделали.
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Маршрут пробега: Пекин – Калган – Урга – Маймачин (Китай) – Кяхта – Култук – Иркутск – Зима – Нижнеудинск – Красноярск – ст. Обь – Омск – Петропавловск – Курган – Златоуст – Бирск – Елабуга – Казань – Нижний Новгород – Вязники – Владимир – Москва – Смоленск – Борисов – Брест – Литовск – Варшава – Кутно (Россия) – Берлин – Кельн – Брюссель – Париж.
Пять месяцев спустя всего пять автомобилей прибыло в Шанхай через Марсель пароходом Океании. Пришлось преодолеть массу не только технических, но и дипломатических сложностей. Надо сказать, что начинать путь из Китая было очень рискованным предприятием. Китай всегда был закрытой страной, а особенно в то время. Страной правила 71-летняя вдовствующая императрица Цзэ-Си (Цыси), не забывшая свое унижение от западных держав во время Боксерского восстания. Она была против любого маршрута через Маньчжурию и требовала прохождения ралли исключительно по пустыне Гоби.
Инициатива французов сделать Пекин отправной точкой гонки, натолкнулась на непонимание и неприятие китайской стороны. По Китаю ходили слухи следующего характера:
- Банда шпионов "ЗОНД" готовит подступы для моторизованного вторжения в Китай!
- Под прикрытием автогонки принц Боргезе везет в Китай разведчиков!
И только благодаря хорошим дипломатам и бесконечным переговорам автопробег стал возможным. Провал попытки повторить это ралли в 1991 году говорит о подвиге, совершенном в то время.
Пять месяцев спустя всего пять автомобилей прибыло в Шанхай через Марсель пароходом Океании. Пришлось преодолеть массу не только технических, но и дипломатических сложностей. Надо сказать, что начинать путь из Китая было очень рискованным предприятием. Китай всегда был закрытой страной, а особенно в то время. Страной правила 71-летняя вдовствующая императрица Цзэ-Си (Цыси), не забывшая свое унижение от западных держав во время Боксерского восстания. Она была против любого маршрута через Маньчжурию и требовала прохождения ралли исключительно по пустыне Гоби.
Инициатива французов сделать Пекин отправной точкой гонки, натолкнулась на непонимание и неприятие китайской стороны. По Китаю ходили слухи следующего характера:
- Банда шпионов "ЗОНД" готовит подступы для моторизованного вторжения в Китай!
- Под прикрытием автогонки принц Боргезе везет в Китай разведчиков!
И только благодаря хорошим дипломатам и бесконечным переговорам автопробег стал возможным. Провал попытки повторить это ралли в 1991 году говорит о подвиге, совершенном в то время.
Под № 1 в пробеге участвовал экипаж на автомобиле типа «Итала», специально подготовленном к длительным гонкам. Его масса в снаряженном состоянии составляла две тонны. Возглавлял экипаж 36-летний итальянский князь Боргезе – самый богатый в то время человек в Италии, путешествующий со своей супругой Анной-Марией. Помощником у него был механик Этторе Гуицарди. С ними ехал пассажиром журналист Луиджи Барзини, благодаря которому мир узнал о подробностях сверхмарафона. Об этом автопробеге он также рассказал в своей книге.
Второй итальянский экипаж на "Фиате" в 24 лошадиных силы управлялся графом де Гроппелем.
Голландию представлял автомобиль в 15 лошадиных сил, тамошней фирмы «Спайкер», весивший со снаряжением 1400 кг. Водитель-француз Шарль Годар. Годар уговорил владельцев автомобильной компании в обмен на бесплатную рекламу предоставить ему машину для пробега. Вместе с ним также был журналист.
Если итальянским экипажем управлял настоящий принц, то голландский представитель выглядел настоящим нищим – Шарль Годар
Годар до последнего момента не знал даже как управлять автомобилем. Он был рабочим передвижного цирка во Франции, забивал колышки палаток, когда ему на глаза попалась газета с известным объявлением. Он понял, что пришел его шанс и поставил себе цель научиться вождению и найти спонсоров для участия в гонках. Об его незаурядных способностях говорит то, что отправившись в Китай третим классом, он договорился с капитаном корабля и заработал путешествие первым классом, играя на фортепьяно на верхней палубе весь оставшийся путь.
Он был арестован по обвинению в мошенничестве в конце гонки
Голландию представлял автомобиль в 15 лошадиных сил, тамошней фирмы «Спайкер», весивший со снаряжением 1400 кг. Водитель-француз Шарль Годар. Годар уговорил владельцев автомобильной компании в обмен на бесплатную рекламу предоставить ему машину для пробега. Вместе с ним также был журналист.
Если итальянским экипажем управлял настоящий принц, то голландский представитель выглядел настоящим нищим – Шарль Годар
Годар до последнего момента не знал даже как управлять автомобилем. Он был рабочим передвижного цирка во Франции, забивал колышки палаток, когда ему на глаза попалась газета с известным объявлением. Он понял, что пришел его шанс и поставил себе цель научиться вождению и найти спонсоров для участия в гонках. Об его незаурядных способностях говорит то, что отправившись в Китай третим классом, он договорился с капитаном корабля и заработал путешествие первым классом, играя на фортепьяно на верхней палубе весь оставшийся путь.
Он был арестован по обвинению в мошенничестве в конце гонки
Шарль Годар на «Спайкере» в Париже перед посадкой на пароход
Из одной статьи:
«Дрожа от нетерпения войти в мир гонок, новоиспеченные автопромовцы одолжили одно из своих детищ – 18-сильный «Спайкер» 14/18 НР racer – известному авантюристу Шарлю Годдарду для гонки «Пекин-Париж 1907». Любопытно, что Годдарду досталась не лучшая модель «Спайкер». С 1903 года в гараже компании в Амстердаме уже стоял «Спайкер» 36/60 HP – дизайн француза Дроарда и все того же Лавиолета. Наверняка Годдард взалкал именно его. Это был первый автомобиль в мире с двигателем шестилитрового объема, с 60 «лошадками», постоянным полным приводом и с тормозным устройством на каждом колесе. 60 НР racer был мечтой любого спортсмена, собственно, думаю, именно из-за этого автомобиля Годдард и пошел в «Спайкер», а не в Benz или DeDion. Но братья решили не рисковать – Годдард слыл сомнительной личностью. Как оказалось, 18 лошадиных сил и 4 л объема «Спайкеру» хватило за глаза…«Спайкер» выдержал гонку. Почти. Годдарда, который был слишком уж… изобретателен по части поиска бензина и припасов, нагнали на германской границе и арестовали за аферу … Гонку закончил другой водитель, а «Спайкер» прошел трехмесячный ад Восточной Сибири без единой поломки – вот только магнето пришлось заменить»
Францию представляли два экипажа на автомобилях «Де Дион Бутон». Каждая из них в снаряженном состоянии имела вес 1400 кг. Автомобиль N 1 "Де дион бутон" в 10 лошадиных сил. Кондуктор - Ж.Кормье, механик - Евгений Лелувье. Второй экипаж той же фирмы N 2, такой же силы. Кондуктор — В. Коминьон, механик — Ж. Бизак, пассажир - Жан де Тайльс, журналист, сотрудник газеты "Матэн".
Пятым в соревнованиях участвовал трицикл «Конталь», мощностью в 6 лошадиных сил, изготовленный во Франции и весивший с экипажем и вещами 700 кг. Кондуктор - Авгутс Понс, механик - Октав Фуко.
Путешествие обещало стать невероятно сложным испытанием, как техники, так и людей. В дополнение к своему опыту путешествий и навыкам вождения, эти авантюристы должны были ежедневно проявлять мужество, настойчивость и способность избежать ловушек капризной погоды.
«Дрожа от нетерпения войти в мир гонок, новоиспеченные автопромовцы одолжили одно из своих детищ – 18-сильный «Спайкер» 14/18 НР racer – известному авантюристу Шарлю Годдарду для гонки «Пекин-Париж 1907». Любопытно, что Годдарду досталась не лучшая модель «Спайкер». С 1903 года в гараже компании в Амстердаме уже стоял «Спайкер» 36/60 HP – дизайн француза Дроарда и все того же Лавиолета. Наверняка Годдард взалкал именно его. Это был первый автомобиль в мире с двигателем шестилитрового объема, с 60 «лошадками», постоянным полным приводом и с тормозным устройством на каждом колесе. 60 НР racer был мечтой любого спортсмена, собственно, думаю, именно из-за этого автомобиля Годдард и пошел в «Спайкер», а не в Benz или DeDion. Но братья решили не рисковать – Годдард слыл сомнительной личностью. Как оказалось, 18 лошадиных сил и 4 л объема «Спайкеру» хватило за глаза…«Спайкер» выдержал гонку. Почти. Годдарда, который был слишком уж… изобретателен по части поиска бензина и припасов, нагнали на германской границе и арестовали за аферу … Гонку закончил другой водитель, а «Спайкер» прошел трехмесячный ад Восточной Сибири без единой поломки – вот только магнето пришлось заменить»
Францию представляли два экипажа на автомобилях «Де Дион Бутон». Каждая из них в снаряженном состоянии имела вес 1400 кг. Автомобиль N 1 "Де дион бутон" в 10 лошадиных сил. Кондуктор - Ж.Кормье, механик - Евгений Лелувье. Второй экипаж той же фирмы N 2, такой же силы. Кондуктор — В. Коминьон, механик — Ж. Бизак, пассажир - Жан де Тайльс, журналист, сотрудник газеты "Матэн".
Пятым в соревнованиях участвовал трицикл «Конталь», мощностью в 6 лошадиных сил, изготовленный во Франции и весивший с экипажем и вещами 700 кг. Кондуктор - Авгутс Понс, механик - Октав Фуко.
Путешествие обещало стать невероятно сложным испытанием, как техники, так и людей. В дополнение к своему опыту путешествий и навыкам вождения, эти авантюристы должны были ежедневно проявлять мужество, настойчивость и способность избежать ловушек капризной погоды.
Боргезе в Пекине
За неделю до начала Боргезе вместе со своей женой принцессой Анной Марией верхом разведал маршрут на расстоянии 250 км от Пекина. Он замерял размеры дорог и прикидывал, как можно сузить автомобиль во время прохождения перевалов и горных троп. Стало ясно, что часть пути придется тащить автомобили на веревках с помощью десятков людей и животных. По запланированному маршруту, в Китае и Монголии, в 750 километрах друг от друга были устроены четыре скада с продовольствием, бензином и запчастями. Они были привезены из Пекина с караванами верблюдов.
В пути участники пробега должны были преодолеть 800 км пустыни Гоби, где в это время температура на солнце достигала 48 градусов. Местные караваны тратили на переход до 17 дней.
В автомобили погрузили мясные консервы, концентрированные супы, консервированное молоко, а так же овощи и печенье. Поместили плитки, палатки, походные кровати, гамаки, спальные мешки и аптечки. У всего экипажа имелось оружие, потому что им сказали, что они могут столкнуться с бандитами. Ж.Кормье и В. Коминьон взяли по винтовке и револьверу, а в довесок запаслись кинжалами.
Когда в машины заливали бензин, местные аборигены пытались заглянуть под днище машины чтобы разглядеть, как эти непонятные животные будут отправлять свои естественные потребности. Расход бензина в условиях пустыни продолжал оставаться неизвестным фактором. “Итала" в обычных условиях тратила литр бензина на 4 км пути и требовала замены масла каждые сто километров.
В понедельник, 10 Июня 1907, все участники пробега собрались на торжественное мероприятие во французском посольстве. Китайскую сторону представлял мандарин Кво-Киа-Ки. Утром 10 июня по новому стилю под звуки трубачей французского посольства от казармы «Варнон», расположенной в китайской столице колонна гонщиков отправилась в многодневный путь. Толпа китайцев с изумлением смотрела на невиданные экипажи.
В понедельник, 10 Июня 1907, все участники пробега собрались на торжественное мероприятие во французском посольстве. Китайскую сторону представлял мандарин Кво-Киа-Ки. Утром 10 июня по новому стилю под звуки трубачей французского посольства от казармы «Варнон», расположенной в китайской столице колонна гонщиков отправилась в многодневный путь. Толпа китайцев с изумлением смотрела на невиданные экипажи.
"Италу" тянут по горному перевалу
На первом этапе пути по Китаю путешественники двигались по старым караванным дорогам, сильно размытым частыми дождями. Однажды громоздкий автомобиль Боргезе увяз в грязи настолько, что пришлось звать на помощь местных жителей и с их помощью вытягивать машину.
Последний совместный лагерь водителей
Путешественники преодолели 1200 км монгольских степей, ориентируясь по телеграфной линии.
Носильщики и погонщики верблюдов разгружают машины перед натиском пустыни Гоби (слева ящик шампанского)
"Итала" следует за последним в сезоне караваном верблюдов
Недалеко от русской границы "итала" погрузился в трясину до самых бензиновых баков! Выручил встречный караван.
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Метки: Пекин-Париж авто история факты фото
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