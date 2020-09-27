Заброшенный Ferrari, когда-то принадлежавший саудовскому принцу

Этот автомобиль был найден... где-то (нашедший его не хочет раскрывать местоположение), и он может быть единственным в мире белым Ferrari 512 BBi с правым рулём.
Сейчас он находится в очень-очень плохом состоянии, но его всё ещё можно восстановить, поскольку на спидометре показывает всего лишь 6420 пройденных миль (10332 км).
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