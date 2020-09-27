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Заброшенный Ferrari, когда-то принадлежавший саудовскому принцу

Заброшенный Ferrari, когда-то принадлежавший саудовскому принцу (25 фото)

Автор:
27 сентября 2020 08:20
Сообщество : Автомир
Метки: авто   история   факты   фото   
929
25
Этот автомобиль был найден... где-то (нашедший его не хочет раскрывать местоположение), и он может быть единственным в мире белым Ferrari 512 BBi с правым рулём.

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Метки: авто   история   факты   фото   
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1  комментарий
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Seledochnik Час назад
Армяне перепродадут. Немного химией отмочат грязь, еще и рестайлинг под модель 2018 года из шпатлевки слепят от новой будет не отличить
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