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Азербайджанские и турецкие флаги на московских улицах

Азербайджанские и турецкие флаги на московских улицах (2 фото + 2 видео)

Автор:
09 ноября 2020 20:22
Метки: москва   происшествие   факты   
700
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Одно дело, когда азербайджанцы празднуют взятие (которого нет) Шуши на улицах Баку, совсем другое - когда они буйствуют под азербайджанскими и турецкими флагами в Москве.

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Метки: москва   происшествие   факты   
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29  комментариев
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18k
Добрый Алабай 10 часов назад
Паспорта отобрать, имущество в пользу государства, всех депортировать на родину. Въезд в Россию запретить пожизненно.
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37k
Андрей Полчаса назад
Азербайджанцы празднуют сбитый российский вертолёт?
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1k
The mask Андрей 23 минуты назад
Празднуют в России..*
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Андрей The mask 11 минут назад
Да-да, об этом и речь.
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Pashuta 3 часа назад
Из этого только один вывод - мусора терпилы.. даже порядок элементарный обеспечить не могут...
Мда, очень даль за Россию.
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32k
Гёз Уленшпигель 5 часов назад
Азербайджанские и турецкие флаги на московских улицах
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5k
SR 5 часов назад
9 ноября 2020 г. О крушении российского вертолета Ми-24 на территории Армении стало известно за час до до заявления азербайджанской стороны. Крушение подтвердило Минобороны России. Оно заявило, что машину сбили с земли из переносного зенитно-ракетного комплекса вблизи границы с Азербайджаном. Вертолет сопровождал автоколонну 102-й российской военной базы, дислоцированной в Гюмри. В ведомстве отметили, что вертолет сбили вне зоны боевых действий.
В результате крушения погибли два члена экипажа, третий получил травмы средней степени тяжести.
И на фоне этого вакханалия с турецкими и азербайджанскими флагами на улицах. В кого превратилась Россия? В нас открыто харкают, а мы только утираемся...
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7k
Mauritanien 6 часов назад
Менты, вы где?
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419
Moon24 7 часов назад
Нужно жестко пресекать хулиганские выходки с чужими флагами в наших городах
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−863
Dmitry Kurtov 7 часов назад
Не понимаю, нахрена вот такие патетические посты? Жизнь - штука простая, не нужно выискивать какие-то высокие слова и причины. По-простому, налицо бездействие правоохранительных органов, ибо всё это безобразие - несанкционированные митинги. ГДЕ МЕНТЫ?!
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10k
Денис 7 часов назад
Мне кажется, что наши правоохранительные органы знают, где в камерах находятся лица армянской национальности. У нас 100% по стране пара сотен или тысяч армян сидит.
Для укрепления дружбы народов, а также в целях улучшения политической грамотности, мне кажется, что будет справедливо, если азербайджанцы и турки смогут разделить свою радость в общих камерах с сидящими там армянами.
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12k
Владислав Грецов 7 часов назад
если движение не перекрывают то в чем криминал....нелегалов да нужно выдворять....причем за их счет....
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5k
bum_er 7 часов назад
В Москве давно не был, но увидев это, че-то не хочется в Африку ехать
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6k
Barachek_Obachek 8 часов назад
Чемодан-вокзал-зоопарк
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11k
Максим 9 часов назад
зоопарк на улицу вышел
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1k
aklinks 9 часов назад
Как будто футбол посмотрели, а че ж вы не воюете не едете, к пацанам который там гибнут за вас? смотреть противно
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468
Обратная сторона Луны 9 часов назад
Полицейским Москвы приказали останавливать тех, кто размахивает из машин флагами Азербайджана, Турции и Армении

А разве размахивать флагами на территории РФ запрещено?
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18k
BillyBonzz 9 часов назад
Обезьяны не поделили кусок каменистой и бестолковой земли в горах. Ладно бы за ресурсы водные или нефтяные или газовые дрались, так за кусок гавна глотки рвут.
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7k
Mauritanien BillyBonzz 6 часов назад
Там политика. Единственный пеший проход можно организовать из Турции которая в НАТО к каспийскому бассейну.
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1k
Свирепый Бамбр 9 часов назад
Черножопые совсем .охуели !!!
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4k
Ya 10 часов назад
Иностранные флаги разрешить только на посольстве, если есть оно и только один флаг, остальных носителей и вывешивальщиков своих тряпок просто зачищать с полной конфискацией и выселением всей родни. И с евреями надо разобраться, будь то горские, подводные и всякие еврее-еврейские.
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884
Лёха Ya 9 часов назад
В магазинах типа "Леруа" карандаши лежат бесплатные. Съезди,возьми пару: губу себе закатать...
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Ya Лёха 9 часов назад
Ух ты, леха,анальный? Ты как здесь?
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884
Лёха Ya 3 часа назад
Ну как ты без моих комментариев, Рембо с мягкого дивана
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6k
Караганда 10 часов назад
надо было уж давно малёхо с гражданстом быть поосторожней.
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