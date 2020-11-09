Азербайджанские и турецкие флаги на московских улицах

Одно дело, когда азербайджанцы празднуют взятие (которого нет) Шуши на улицах Баку, совсем другое - когда они буйствуют под азербайджанскими и турецкими флагами в Москве.
Днём 8 ноября всё начиналось с торжеств на продуктовом рынке "Фуд Сити" (которым владеет горско-еврейская группировка) на Калужском шоссе, рынке "Дубровка" (те же горские евреи Год Нисанов с Зарахом Илиевым + структура "Альфа-групп") на Шарикоподшипниковской, на стоянке у Митинского рынка, в центре - близ Красной площади.
Торгаши не планируют отправиться воевать, зато демонстрировать переполняющие патриотические чувства вдалеке от родины - в самый раз.
Более/менее мирно, хотя не обошлось без проблем для коренного населения. Доцент кафедры права РАНХиГС, экс-руководитель подразделения Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Сергей Карнаухов: "Сын сейчас долго не мог выехать, дорогу перегородил «торжественный эскорт» с азербайджанскими флагами, выезжавший с рынка «Дубровка». Это второй после непобедимого «Садовода» криминальный квартал столицы".
Но к вечеру пошла очень нехорошая движуха. "Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии Шуши и скорой победе в Нагорном Карабахе хватило, чтобы война из региона перенеслась и на улицы Москвы", - констатировал "Царьград". Азербайджанцы стали выискивать армян, устраивать разборки, гонять на тачках, неистово сигналя.
Очевидец бесчинств, социолог Григорий Турцев: "Это звуки стрельбы или салюты? Азербайджанцы в Москве не замолкают. У них праздник, а дети пугаются и плачут".
"Антимакроновский пикет у посольства Франции был жёстко зачищен бойцами Росгвардии. А на кортежи с азербайджанскими и турецкими(!) флагами, сигналами и перекрытием движения власти не реагируют. Странная избирательность", - заметил публицист Михаил Шахназаров.
Впрочем, Мослента через какое-то время сообщила: "Полицейским Москвы приказали останавливать тех, кто размахивает из машин флагами Азербайджана, Турции и Армении. А нарушителей-мигрантов будут «оперативно отправлять на родину». Задерживать будут и всех тех, кто находится внутри автомобиля. Такой же указ и в северной столице".
"Четыре машины с азербайджанскими и турецкими флагами устроили настоящий марафон в Видном. Гоняли, устраивая «шашечки» на дорогах. Сигналили, подрезали... Сначала за ними поехал наряд полиции, потом присоединились ГИБДД и Росгвардия. В конце концов поймали и повезли в отдел", - рассказал собеседник "Царьграда".
К ночи стартовала облава на чересчур буйных. Надеемся, что силовики пресекут "празднества". На масштабную зачистку, увы, рассчитывать пока не приходится.
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Мда, очень даль за Россию.
В результате крушения погибли два члена экипажа, третий получил травмы средней степени тяжести.
И на фоне этого вакханалия с турецкими и азербайджанскими флагами на улицах. В кого превратилась Россия? В нас открыто харкают, а мы только утираемся...
Для укрепления дружбы народов, а также в целях улучшения политической грамотности, мне кажется, что будет справедливо, если азербайджанцы и турки смогут разделить свою радость в общих камерах с сидящими там армянами.
А разве размахивать флагами на территории РФ запрещено?