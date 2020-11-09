Азербайджанские и турецкие флаги на московских улицах

Более/менее мирно, хотя не обошлось без проблем для коренного населения. Доцент кафедры права РАНХиГС, экс-руководитель подразделения Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД РФ Сергей Карнаухов: "Сын сейчас долго не мог выехать, дорогу перегородил «торжественный эскорт» с азербайджанскими флагами, выезжавший с рынка «Дубровка». Это второй после непобедимого «Садовода» криминальный квартал столицы".



Но к вечеру пошла очень нехорошая движуха. "Заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева о взятии Шуши и скорой победе в Нагорном Карабахе хватило, чтобы война из региона перенеслась и на улицы Москвы", - констатировал "Царьград". Азербайджанцы стали выискивать армян, устраивать разборки, гонять на тачках, неистово сигналя.



Очевидец бесчинств, социолог Григорий Турцев: "Это звуки стрельбы или салюты? Азербайджанцы в Москве не замолкают. У них праздник, а дети пугаются и плачут".



"Антимакроновский пикет у посольства Франции был жёстко зачищен бойцами Росгвардии. А на кортежи с азербайджанскими и турецкими(!) флагами, сигналами и перекрытием движения власти не реагируют. Странная избирательность", - заметил публицист Михаил Шахназаров.



Впрочем, Мослента через какое-то время сообщила: "Полицейским Москвы приказали останавливать тех, кто размахивает из машин флагами Азербайджана, Турции и Армении. А нарушителей-мигрантов будут «оперативно отправлять на родину». Задерживать будут и всех тех, кто находится внутри автомобиля. Такой же указ и в северной столице".



"Четыре машины с азербайджанскими и турецкими флагами устроили настоящий марафон в Видном. Гоняли, устраивая «шашечки» на дорогах. Сигналили, подрезали... Сначала за ними поехал наряд полиции, потом присоединились ГИБДД и Росгвардия. В конце концов поймали и повезли в отдел", - рассказал собеседник "Царьграда".



К ночи стартовала облава на чересчур буйных. Надеемся, что силовики пресекут "празднества". На масштабную зачистку, увы, рассчитывать пока не приходится.