Тысячи бюллетеней с вопросами Зеленского оказались на помойке

Напомним, ранее издание Tochka Zрения уже сообщало о фальшивых результатах этого опроса, которые были опубликованы партией «Слуга народа» сразу поле выборов.



Мы тогда отмечали в своей публикации на эту тему, что, судя по предварительным результатам опроса, граждане Украины якобы большинством голосов (70-90%) поддержали все инициативы Зеленского, кроме создания свободной экономической зоны в Донбассе.



Однако эти результаты абсолютно точно нельзя было назвать правдивыми, так как местные выборы, которые прошли в Украине 25 октября, и в ходе которых и проводился этот опрос, показали минимальную поддержку народом Украины партии Зеленского и его политики. Партия Зеленского «Слуга народа» с огромным треском проиграла местные выборы в Украине. В большинстве областей Украины партия не заняла не только вторых мест, но даже третьих. Партии Зеленского не удалось одержать победу практически нигде.



При таких результатах, когда выборы говорят о самой низкой поддержке населением политики Зеленского, а рейтинги самого Зеленского около 10%, невозможно, чтобы опрос от Зеленского, за которым собственно стоят и стояли его же инициативы, поддержало при этом 70-90% проголосовавших. Таким образом, абсолютно точно было понятно, что партия «Слуга народа» опубликовала совершенно сфабрикованные данные этого опроса.



Также стоит отметить, что опрос проводился вне предвыборных участков, опрос проходил часто на улицах рядом с участками. В опросе мог участвовать кто угодно и сколько угодно раз, бюллетени для опроса никак не контролировались, были не номерными. Документов для голосования не требовалось. В ходе выборов была масса случаев, когда люди ради эксперимента голосовали в опросе 3-5-8 раз подряд.



Соответственно, обнаружение тысяч бюллетеней этого «опроса Зеленского», которые уже спрессованы и подготовлены для утилизации, учитывая, что окончательные результаты этого голосования в Украине ещё официально не объявлены, может свидетельствовать о масштабной фальсификации этого опроса, а уничтожение бюллетеней – сокрытие следов этой фальсификации.



Суть же этого опроса, самая главная его цель – это постройка на Украине двух военных баз, предположительно баз НАТО. Эта суть скрывается в вопросе Зеленского о соблюдении Будапештского меморандума. Всё остальное – придумано для отвлечения внимания. По украинским законам и конституции, там нельзя построить иностранные военные базы, только если за это не проголосует большинство граждан Украины. Цель опроса – обмануть всех и сделать вид, что якобы граждане Украины это поддерживают, при том, что на Украине этого не поддерживает 90% населения, и выступают категорически против баз НАТО, против США, против политики Зеленского, против войны на Донбассе.



фото: Андрей Смолий ,текст: Александр Точка