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Тысячи бюллетеней с вопросами Зеленского оказались на помойке

Тысячи бюллетеней с вопросами Зеленского оказались на помойке (2 фото)

Автор:
09 ноября 2020 15:53
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: 5 вопросов зеленского   Зеленский   киев   новости   общество   опрос зеленского   политика   украина   
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На Украине разгорается новый скандал, на этот раз вокруг так называемых «вопросов Зеленского» к украинскому народу, которые были заданы гражданам страны на прошедших местных выборах. Тысячи бюллетеней с ответами украинцев на вопросы Зеленского оказались на свалке. Примечательно, но официально окончательных результатов этого опроса в Украине так и не было опубликовано.

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Метки: 5 вопросов зеленского   Зеленский   киев   новости   общество   опрос зеленского   политика   украина   
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1  комментарий
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Monher 13 часов назад
Ну щас вся окрайна к черту помойка
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