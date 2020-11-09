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Просто хочется напомнить, кто такой этот Джо Байден

Просто хочется напомнить, кто такой этот Джо Байден (3 фото)

Автор:
09 ноября 2020 12:10
Метки: байден   выборы в США-2020   русофобия   
1825
3
Президентские выборы в США все больше напоминают цирковое представление с двумя старыми клоунами, которые только и делают, что потешаются друг над другом. Однако речь здесь пойдет только об одном из них – кандидате от партии демократов Джо Байдене. Штаб демократа направил запрос в надзорное управление американской администрации с просьбой признать Байдена избранным президентом Соединенных Штатов.

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Метки: байден   выборы в США-2020   русофобия   
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53  комментария
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11k
Максим 17 часов назад
интересно почему российская пропаганда россиянам не рассказывала кто такой лукашенко?
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−251
SIG Sauer 3 часа назад
Во как, Байден ещё не президент, а кремлеботы уже ссут в тапки. Интересно :)
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1k
sergey5791 7 часов назад
Я регулярно покупаю белорускую продукцию. Тушенку, сыр и тд. Качество на высоте!
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−863
Dmitry Kurtov 7 часов назад
58 Максим 8 часов назад Когда Россия и путин говорит гадости о западе, о их ценностях, образе жизни, это у неодаренного электората вызывает бурный восторг и экстаз, а когда запад начинает говорить о россии и ее манерах, то это вызывает у кремлебота диарею и рвоту. А потом кричат на каждом углу что они русофобы и хотят прекрасную россиюшку развалить и не дать развиваться. Сначало манерам поучитесь дикари и заимитесь своей страной. В своем болоте бардак, а лезете учить европу и сша.
__________________________________
Максимка, ну не тянешь ты на пулемет. Чего же тогда так дуться? Я не сторонник России, не сторонник Путина, но разговор уже идет не о России или Штатах. Разговор идет о демократах и либералах во всем мире. Правду говорят, история повторяется. Так вот, либералы с демократами мне сильно крестоносцев напоминают с их крестовыми походами. Причем, как тогда крестоносцы, так и сейчас либералы с демократами, преследуют одни цели, а именно - бабки. Где бы был Байден со своим сынком, если бы не победил? В лучшем случае, таскался по судам, доказывая, что не воровал в масштабах, пусть даже и такой как Украина, но - страны. Причем, доказали уже, что воровал. А так, сейчас вернет своего кореша Порошенко - и дальше воровать. И при чем здесь демократические ценности? Жертвы толерантности, либерализма и демократии уже сейчас сопоставимы с жертвами крестоносцев. Ещё раз, я не сторонник Путина, но как по мне, так лучше уж вот такой честный негодяй, который может сказать миру "срал я на ваше мнение", чем вот этот Байден - лживая и вороватая сволочь. Впрочем, все либералы и демократы таковы. Они будут призывать нетолерантное население жертвовать своими жизнями во имя демократии, при этом свои жизни они почитают за невероятную ценность для общества. Говнюки! А твои возражения, друг Максимка, сильно напоминают песочницу в детском саду: "а ты, а ты, а он первый начал". За свои слова и поступки нужно уметь отвечать. И да, Штаты на сегодняшний день - позор! Избранный президент, причем, нечестно избранный - вор и мошенник.
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782
YAKOV 7 часов назад
Старый дегенерат...
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3k
Алексей 8 часов назад
Нормальным людям глубоко фиолетово, кто будет президентом США. Причина простая - улучшений в политике по отношению к России не будет ни при каком. Хохлам тоже не перепадет уже ни от кого - все продали, а за просто так никто ничего им не даст. Так что мне лично непонятен ажиотаж и постоянное обсасывание личностей Байдена, Трампа и иже с ними...
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1k
zenon 8 часов назад
Автор этой статьи чем-то напоминает Абрама из одного еврейского анекдота. Абрам в швейном ателье. Карл Маркс умер. Фридрих Энгельс умер, Ленин умер, Сталин умер. Вот я чего-то кашлять начал.
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989
Vovan Petroff 8 часов назад
Он ещё Брежнева и Хрущёва помнит! Но вот вчерашний день забывает. Пописал, стряхнул, забыл достать.
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8k
12345678910 10 часов назад
Да этот старый пердун тот еще фрукт или овощь?!
Ссылка www.youtube.com
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6k
Олег 10 часов назад
Опять рубль упадёт...
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−863
Dmitry Kurtov 11 часов назад
Вижу, здесь высказался некто Максим по поводу Белоруссии и Лукашенко. Хорошее сравнение, в чем-то они схожи - Лукашенко и Трамп. У тебя, дружище Максим, вопрос, что сделал Лукашенко? Хочешь знать, почему он сейчас воюет с оппозиционерами (не путать с белорусским народом!)? Да потому, что он фактически с нуля поднял страну, в которой не было нихрена. Он смог обеспечить неплохой уровень жизни простым людям, и естественно, сейчас ему совсем не хочется, чтобы всё, что он сделал, разваляла кучка т.н. либералов и демократов, которые вопят, что нужно сделать в стране, вот только сами не знают - как. Ну так, что сделать, знают все, как это сделать, знают единицы, и Трамп с Лукашенко одни из них. Так что, по поводу войны против своего народа в отношение Лукашенко, я бы на твоем месте заткнулся.
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−863
Dmitry Kurtov 11 часов назад
Возможно и цирк, вот только Трампа клоуном назвать трудно. Столько, сколько он сделал для народа Штатов за четыере года, давно никто не делал. Президентом, конечно, будет Байден (ну как же, вся демократическая либерально-ЛГБТшная общественность мира встанет на его защиту), вот только Трамп уйдет, громко хлопнув дверью. И когда к власти прийдет Байден, США можно будет смело расшифровывать как Соединенные Штаты Альцгеймера. Байден - пешка в руках миллиардеров, и не более. Шансов у него было или на пост президента под неприкосновенность, или в тюрму вместе с сынком, что нехилый удар по демпартии.
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1k
zenon Dmitry Kurtov 8 часов назад
Только несколько президентов было избрано напрямую народом. Остальные были выбраны теми у кого большие деньги в кармане. Вот они войны затевают. И каждый президент делает то, что ему скажут, тех кто, рыпались - уничтожали.
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1k
cnob7 12 часов назад
как сказал Сатановский ,из-за этого старого маразматика может начаться большая война (не дословно, но контекст понятен).
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Ян Баян cnob7 9 часов назад
Сатановский, пока ему на бухло хватает и не такое «предскажет».
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cnob7 Ян Баян 8 часов назад
отвечу в его стиле- да вы е.б.л.а.н., батенька.
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7k
Татьянин день 14 часов назад
" ....... главный русофоб .... " говорите ?

Всё это х"ерня , ..... а вот кто будет рулить инвалидной коляской Бзайдена , вот это интересно !
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5k
evenSeven 14 часов назад
У любого политика практически полностью отсутствует связь между тем, что он говорит до выборов и тем, что делает после.
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10k
Taximaxi 14 часов назад
Маккейн-русофоб,пальчиком к себе манящий ,ему не снится?
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50k
pynh 15 часов назад
Просто хочется напомнить, кто такой этот Джо Байден
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−59
Максим 16 часов назад
Когда Россия и путин говорит гадости о западе, о их ценностях, образе жизни, это у неодаренного электората вызывает бурный восторг и экстаз, а когда запад начинает говорить о россии и ее манерах, то это вызывает у кремлебота диарею и рвоту. А потом кричат на каждом углу что они русофобы и хотят прекрасную россиюшку развалить и не дать развиваться. Сначало манерам поучитесь дикари и заимитесь своей страной. В своем болоте бардак, а лезете учить европу и сша.
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31k
Игорь Максим 15 часов назад
Мне до лампочки, чем Байден отличается от Трампа, а что-там на Западе, в том числе и в Америке, меня интересует только в познавательных целях.

Я хочу одного, чтобы уровень жизни населения в России не зависел от того, что там на Западе, Аравии, Востоке...
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2k
Том Сойер Максим 14 часов назад
Просто хочется напомнить, кто такой этот Джо Байден
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1k
Velho Safado Максим 13 часов назад
Сынок, ты ставишь телегу впереди лошади. Это обобщенный "запад" вборзую лезет учить нас (и не тлько нас) "демократии". Некоторых - ковровыми бомбардировками. Они бы и нас хотели, но ссыкотно. Потому как ответка прилетит. Поэтому и бесятся.
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zenon Velho Safado 8 часов назад
Если бы не Сталин и народ, который в него верил, то России бы не было. Может, осталось бы пару наделов.
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69k
ЮрГен 16 часов назад
Блин...Надо нам везде говорить, что победа этого старого маразматика, целиком и полностью заслуга российских хакеров, которых они "обнаружили" во время прошлых выборов...Мы учли свои ошибки и теперь действовали более "профессионально"!!! Пусть, сцуки, срутся между собой, дебилы блиадь!!!
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1k
zenon ЮрГен 8 часов назад
Точно в ритм того, как кто-то кинет гранату в окно и тут же десяток террорганизаций берут на себя ответственность. Конечно это сделала Россия. Это из России пукнули.
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2k
Директор свежего воздуха 17 часов назад
Надеюсь, сдохнет раньше, чем развяжет очередную войнушку, хотя их давно пора отэтовать на полную шишку.
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582
Злодей 17 часов назад
Может он будет лучше для нашей страны,чем трамп...ведь именно с желания трампа угодить конгрессу,показать,что он не российский и прочее начались эти санкции.
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60k
Максим Злодей 14 часов назад
вот ыт дурачок.. Трамп понимал, что для США Китай главный враг и всячески старался пойти на соглашение с РФ что ему категорически мешали делать демократы для которых Россия враг №1. С приходом демократов к власти 100% будет обострение.. Вплоть до войн в Иране и КНДР, обострение в Сирии .. Демократы знают 1 вариант выхода из депрессии.. развязывание войн.. а из крупной депрессии мировых войн.
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