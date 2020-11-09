Просто хочется напомнить, кто такой этот Джо Байден

Впрочем, его мнение о России уже известно каждому: Байден уже довольно давно получил клеймо «главный русофоб». К примеру, вот так он отзывался о Москве и своем оппоненте в президентской гонке:

«Я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп. - Ред.) - щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат».



Также стоит напомнить неоднократные обвинения демократа в российском вмешательстве в президентские выборы в США. Естественно, никаких доказательств не последовало, только чересчур громкие заявления. При этом Байден уверен, что Россия намерена помешать ему получить пост главы государства, так как в Москве «знают, что он их знает, а они знают его». Словом, очередной бред старого маразматика.