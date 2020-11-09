Просто хочется напомнить, кто такой этот Джо Байден

Президентские выборы в США все больше напоминают цирковое представление с двумя старыми клоунами, которые только и делают, что потешаются друг над другом. Однако речь здесь пойдет только об одном из них – кандидате от партии демократов Джо Байдене. Штаб демократа направил запрос в надзорное управление американской администрации с просьбой признать Байдена избранным президентом Соединенных Штатов.
Примечательно здесь даже не то, какими способами представитель Демпартии США решил завоевать злополучное кресло в Белом доме, а то, насколько этот человек просто ненавидит другие страны, и больше всего, конечно же, Россию.
Недавно сербский Telegram-канал «Сербия – новости» напомнил своим читателям заявление еще молодого Байдена, которое прозвучало около 20 лет назад: «Мы должны войти в Белград и оккупировать эту страну в японско-немецком стиле». Одни только эти слова демонстрируют позицию демократа в отношении других стран.
Недавно сербский Telegram-канал «Сербия – новости» напомнил своим читателям заявление еще молодого Байдена, которое прозвучало около 20 лет назад: «Мы должны войти в Белград и оккупировать эту страну в японско-немецком стиле». Одни только эти слова демонстрируют позицию демократа в отношении других стран.
Впрочем, его мнение о России уже известно каждому: Байден уже довольно давно получил клеймо «главный русофоб». К примеру, вот так он отзывался о Москве и своем оппоненте в президентской гонке:
«Я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп. - Ред.) - щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат».
Также стоит напомнить неоднократные обвинения демократа в российском вмешательстве в президентские выборы в США. Естественно, никаких доказательств не последовало, только чересчур громкие заявления. При этом Байден уверен, что Россия намерена помешать ему получить пост главы государства, так как в Москве «знают, что он их знает, а они знают его». Словом, очередной бред старого маразматика.
«Я вступал в противоборство с Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он (Трамп. - Ред.) - щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат».
Также стоит напомнить неоднократные обвинения демократа в российском вмешательстве в президентские выборы в США. Естественно, никаких доказательств не последовало, только чересчур громкие заявления. При этом Байден уверен, что Россия намерена помешать ему получить пост главы государства, так как в Москве «знают, что он их знает, а они знают его». Словом, очередной бред старого маразматика.
Авторский пост
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Метки: байден выборы в США-2020 русофобия
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Максимка, ну не тянешь ты на пулемет. Чего же тогда так дуться? Я не сторонник России, не сторонник Путина, но разговор уже идет не о России или Штатах. Разговор идет о демократах и либералах во всем мире. Правду говорят, история повторяется. Так вот, либералы с демократами мне сильно крестоносцев напоминают с их крестовыми походами. Причем, как тогда крестоносцы, так и сейчас либералы с демократами, преследуют одни цели, а именно - бабки. Где бы был Байден со своим сынком, если бы не победил? В лучшем случае, таскался по судам, доказывая, что не воровал в масштабах, пусть даже и такой как Украина, но - страны. Причем, доказали уже, что воровал. А так, сейчас вернет своего кореша Порошенко - и дальше воровать. И при чем здесь демократические ценности? Жертвы толерантности, либерализма и демократии уже сейчас сопоставимы с жертвами крестоносцев. Ещё раз, я не сторонник Путина, но как по мне, так лучше уж вот такой честный негодяй, который может сказать миру "срал я на ваше мнение", чем вот этот Байден - лживая и вороватая сволочь. Впрочем, все либералы и демократы таковы. Они будут призывать нетолерантное население жертвовать своими жизнями во имя демократии, при этом свои жизни они почитают за невероятную ценность для общества. Говнюки! А твои возражения, друг Максимка, сильно напоминают песочницу в детском саду: "а ты, а ты, а он первый начал". За свои слова и поступки нужно уметь отвечать. И да, Штаты на сегодняшний день - позор! Избранный президент, причем, нечестно избранный - вор и мошенник.
Всё это х"ерня , ..... а вот кто будет рулить инвалидной коляской Бзайдена , вот это интересно !
Я хочу одного, чтобы уровень жизни населения в России не зависел от того, что там на Западе, Аравии, Востоке...