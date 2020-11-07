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Естественная мутация не могла такого совершить…

Естественная мутация не могла такого совершить… (3 фото)

Автор:
07 ноября 2020 20:04
Метки: биологическое оружие   генное редактирование   коронавирус   политика   
1348
3
Интервью микробиолога, эксперта по химическому и биологическому оружию, бывшего члена комиссии ООН по биологическому оружию Игоря Викторовича Никулина агентству Associated Press (в AP не опубликовано, публикуется с разрешения И. В. Никулина)

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Метки: биологическое оружие   генное редактирование   коронавирус   политика   
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39k
Максим Т. 2 дня назад
У белой женщины родился негритенок. Медсестра выйдя в вестибюль, с ужасом обнаружила белого мужа, при том нереальных размеров. В связи с этим, решила не рисковать попасть ему под горячую руку, пригласила дворника Сидорова для помощи:
- Послушай! С меня причитается! Всё очень просто. Объясни ему по-научному - мол, мутация, гены. Налила ему стакан спирта, тот треснул. Выходит в вестибюль и во всю ивановскую начинает орать:
- Иванов!
- Я!
- Дурак ты Иванов! Мутатор мыть надо! Негр у тебя родился! Геной назвали!
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29k
Azesh 2 дня назад
кто это товарищ? Так и не услышал аргументов против естественной мутации, одни причитания и сплетни.
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1k
Валерий Викторович 2 дня назад
Иося! Иди на.. вместе с Никулиным и его интервью АП. Че не медузе с дойче велле или эху мацы? Каждый, бл..., "ветеран", норовит что-то звиздануть за копейку малую.
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9k
Bill 2 дня назад
На его сайте нет обещанной фотки с Садамом Хусейном.
И очень подозрительно что страничка с биографией тоже пустая.
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