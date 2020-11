Естественная мутация не могла такого совершить…

В последнее время в мире происходит рост числа зараженных коронавирусом. В США, Индии и Бразилии число зараженных каждый день увеличивается на несколько десятков тысяч человек. Связано это в первую очередь с увеличением числа проводимых тестов. Однако раздуваемая в СМИ истерика, на фоне увеличения числа выявленных случаев заражения, становится инструментом как для ведения внутриполитической войны в США накануне президентских выборов, так и для холодной войны между США и Китаем. Главы двух государств на официальном уровне обвиняют друг друга в создании и применении биологического оружия.



Кроме того, поднимаемая мировыми СМИ истерика на тему грядущей второй волны коронавируса используется для повсеместного внедрения дистанционного образования в школах и вузах, а также внедрения систем и технологий, позволяющих отслеживать каждый шаг человека. Россия не стала исключением. В нашей стране руками чиновников закрываются школы и классы, дети переводятся на «дистанционку», а те дети, которые по техническим причинам не могут перейти на удаленный формат обучения, просто выпадают из учебного процесса. Да и «технически обеспеченные», по мнению специалистов, уже не учатся (результаты весеннего карантина сокрушительны), а ускоренно зарабатывают болезни, связанные с чрезмерным пребыванием в цифровом пространстве.



Как известно, в России практически нет экспертов, которые могли бы открыто подтвердить химерную природу коронавируса SARS-CoV-2, во-первых, из-за государственной цензуры, а во-вторых, потому что можно получить клеймо «COVID-диссидента». Исключением является микробиолог, эксперт по химическому и биологическому оружию, участник комиссии по разоружению в Республике Ирак, бывший советник генерального секретаря ООН Кофи Аннана, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Викторович Никулин.



Два с половиной месяца назад им заинтересовалось американское издание The Associated Press и направило ему свои вопросы. Однако по каким-то причинам ответы Игоря Никулина не были опубликованы, поэтому он поделился материалом с нашим корреспондентом. Сам факт такого информационного запроса уже является интересным событием, особенно, в контексте предстоящих выборов в США. Интересен и уклон уточняющих вопросов.



Травля Трампа со стороны крупных американских СМИ за его призыв к гражданам США не бояться коронавируса, а также неопубликованное — спустя более чем два с половиной месяца — интервью Игоря Никулина в Associated Press, позволяет предположить, что в США действует цензура на альтернативную точку зрения.



Отметим, что Associated Press, несмотря на свою внефракционность, как и многие другие СМИ в США, сейчас работает против Дональда Трампа.



В интервью Игорь Никулин, будучи крупным специалистом, объясняет, какой именно опыт лежит в основе его компетентности в вопросах, касающихся создания химерных вирусов для массового поражения людей.



Ниже представлены вопросы корреспондента AP Давида Клиппера и ответы Игоря Никулина в виде интервью.



AP: Как Вы думаете, откуда взялся коронавирус? Он естественный? Рукотворный? Как Вы думаете, вирус сбежал из лаборатории?



Игорь Никулин: Вирусы, как известно, во внешней среде не размножаются. Если они сохраняют жизнеспособность во внешней среде, то ограниченное время и при определенных условиях. Они размножаются только в живой клетке, в которую вирус должен проникнуть. Проникновение вируса в живую клетку обеспечивает его белковая оболочка, которая должна иметь фрагменты белка, способные связываться с конкретным белком этой клетки. Если вирус не находит такого белка, с которым он может «сцепиться», то он не сможет проникнуть в клетку, следовательно, не будет размножаться, а значит не вызовет заболевания. Этим объясняется тот факт, что из огромного количества видов вирусов живой природы только небольшая часть является патогенной для человека.



Эти вирусы и перечень вызываемых ими заболеваний хорошо известны, поэтому не будем их перечислять. Но подчеркнем, что каждый вирус, вызывающий заболевание человека, способен поражать только определенные группы клеток человеческого организма, т. е. имеет клетки-мишени в этом организме.



Большинство известных коронавирусов не имеет клеток-мишеней в организме человека, поэтому не являются для него патогенами. Но в последние десятилетия появились разновидности коронавирусов, вызывающие заболевания у людей. Назовем их вирусами группы SARS. Клетками-мишенями для этой группы вирусов, как установлено, являются клетки, имеющие белок-фермент ДПП4 (дипептидилпептидаза).



Теперь присмотримся к информации о механизме действия вируса SARS-Cov-2, вызывающего заболевание, названное COVID-19. Оказывается, что клетками-мишенями для него являются клетки, имеющие на своей поверхности белок-фермент АСЕ 2 (русское название — ангиотензин превращающий фермент или АПФ), который находится на поверхности клеток эпителия дыхательных путей, кровеносных сосудов, кишечника и некоторых других органов.



Невольно возникает вопрос: «Как это могло произойти, что вирус получил принципиально иную мишень для проникновения в клетки человека?» Проще всего сказать, что произошла мутация вируса. Но современные представления о мутациях не позволяют согласиться с таким выводом. Дело в том, что для обеспечения такой способности вируса, в его белковую оболочку необходимо ввести фрагменты белка, способные активно связываться с АПФ клеток человека, которых в ней ранее не было. Естественная мутация не могла такого совершить.



AP: Какие у Вас есть доказательства?



Игорь Никулин: Прочитайте статью в авторитетном журнале «Nature Medicine» от 9 ноября 2015 года, и все станет понятно. Нам доводилось достаточно подробно излагать содержание этой статьи, но в данном случае скажем короче. Авторы статьи (15 авторов, подавляющее большинство — ученые США) в указанной статье сообщили научной общественности о масштабной работе по созданию на базе вируса SARS химерного вируса, способного проникать в клетки человека путем связывания с белком-ферментом АПФ.



Автором этой конструкции является, по-видимому, Vineet Menachery из университета в Техасе. Ученые, действительно, ввели в белковую оболочку вируса SARS фрагменты белка, способного взаимодействовать с белком-ферментом АПФ. Свои результаты они подтвердили на моделях и на культурах клеток эпителия дыхательных путей человека, показав, что химерный вирус успешно проникал в клетки человека и размножался с высокими титрами, т. е. подтвердили его способность вызвать эпидемию. Какие еще нужны доказательства?!



AP: Неужели эксперты ошибаются? Почему эксперты говорят, что это естественный вирус?



Игорь Никулин: Теперь о звучавших неоднократно высказываниях наших авторитетных специалистов о природно-очаговом характере нынешней эпидемии (пандемии). Я не берусь комментировать причины этих высказываний.



Автором учения о природной очаговости инфекционных заболеваний является наш выдающийся ученый Евгений Никанорович Павловский. Суть его учения сводится к тому, что всякое инфекционное заболевание имеет свой природный очаг в живой природе, который нужно выявить, изучать и постоянно осуществлять его мониторинг. Такое заключение было путеводной звездой в борьбе с многими инфекционными болезнями (чума, малярия, тиф и др.). Усилиями тысяч научных работников во всем мире в отношении SARS-Cov-2 такой очаг не выявлен. Его в природе нет. В части вирусных заболеваний носителем возбудителей инфекции нередко являются сами люди. Но это вторичный хозяин. А где первичный?



Выявление первичного природного очага возбудителя болезни могло бы стать стратегическим ориентиром в борьбе с этой бедой. Но его нет. Более того, выяснилось на стадии испытаний вакцин-кандидатов, что нет животных, которые пригодны для таких испытаний. Они не хотят заражаться этим вирусом. А без этого — какие испытания? Нашли выход в создании линии гуманизированных мышей. Это животные, в геном которых искусственно введены фрагменты генома человека, позволяющие их заражать путем взаимодействия с АПФ. Такие линии мышей, насколько нам известно, были переданы из института Молекулярной биологии РАН в НИЦ «Вектор» для испытания вакцины в мае 2020 года. Прошу это отметить, т. к. без учета этого момента начинают распространяться некоторые домыслы.



AP: Был ли он преднамеренно использован в качестве биологического оружия?



Игорь Никулин: Мы этого не знаем, хотя участие военных лабораторий США в этой работе (авторы работы этого не скрывают) наводит на не самые радужные мысли. Другой важный вопрос: было ли возникновение пандемии результатом преднамеренных, со злым умыслом действий? У нас нет таких доказательств. К сожалению, случаи лабораторных заражений, т. е. выноса инфекции за пределы лаборатории, не являются редкостью. Такие случаи трудно исключить даже при соблюдении действующих правил. По моему мнению, эпидемия COVID-19 началась в США в июле 2019 г., когда из-за биологической угрозы был закрыт Форт-Детрик (штат Мэрилэнд). Специалисты этого крупнейшего военно-биологического центра США участвовали в создании и испытаниях этого химерного вируса. Косвенно это подтвердил Генеральный директор CDC Роберт Редфилд на слушаньях в Конгрессе США, когда заявил, что у нескольких американских граждан, умерших летом 2019 года, посмертно был выявлен коронавирус.



AP: Считаете ли Вы, что ВИЧ был создан США как биологическое оружие?



Игорь Никулин: с 1987 по 1994 г. я работал во ВНИИ прикладной микробиологи в Оболенске (Серпуховский р-н, Московской обл.), занимался молекулярной биологией и генной инженерией. Прошел путь от стажера-исследователя до старшего научного сотрудника, руководителя группы анализа и сиквенса. В 1991 году нам удалось расшифровать значительную часть генома ВИЧ, выделенного в Институте вирусологии в Новосибирске. Мы пришли к выводу, что геном ВИЧ на 80% соответствует геному вируса иммунодефицита зеленых мартышек, еще мы нашли клонированный фрагмент порядка 1000 н. о.



К сожалению, завершить работу мне не удалось, в том числе по политическим причинам. СССР рухнул, и новое руководство России было не заинтересовано в конфронтации с Западом. А г-н Джордж Сорос якобы заявил, что если такие «провокационные темы» будут и дальше разрабатываться в России, то он вообще прекратит всякое финансирование российской науки. Тему просто закрыли, как и многие другие перспективные разработки.



AP: В российских СМИ пишут, что Вы специалист по биологическому оружию и бывший член Комиссии ООН по биологическому оружию с 1998 по 2003 годы. Вы также сказали, что были инспектором ООН по вооружениям в Ираке. Можете рассказать мне о своем прошлом? Мы спросили ООН, и нам сказали, что нет никаких доказательств того, что Вы там работали. Что вы сделали для ООН? Можете ли Вы рассказать нам, какую работу Вы проделали, или предоставить доказательства, подтверждающие ваши утверждения?



Игорь Никулин: После ухода из НИИ прикладной микробиологии, с января 1995 года я работал в комитете по экологии Государственной Думы ФС РФ. В 1997 году меня, решением Совета Государственной Думы сделали экспертом по Ближнему Востоку в соответствии с межправительственным соглашением. Председателем Госдумы в тот момент был Геннадий Селезнев.



У меня сохранился синий служебный паспорт, выданный МИД РФ с иракскими визами, из которого видно, что я был направлен в Ирак не по своей, а по государственной необходимости. В спецкомиссии Ричарда Батлера я проработал несколько месяцев, но добился больших успехов, чем Глава комиссии за два года. В частности, в феврале 1998 года, когда Ричард Батлер был на консультациях в Вашингтоне, мне удалось добиться от иракских властей открытия для инспекций Президентских дворцов в Багдаде и Тикрите и других правительственных объектов.



На сайте: nikulin.web-soft.ru сохранилось фото, где я на рабочем месте Президента Ирака подписываю акт о том, что никаких запасов химических и биологических веществ не обнаружил. Эта активность не понравилось англо-американцам, тем более, что я не разделял обвинительный уклон Главы комиссии и старался в своем расследовании быть объективным.



В итоге где-то в августе–сентябре 1998 года я из комиссии ушел, но получил предложение от генсека ООН Кофи Аннана, на которого мои дипломатические способности, видимо, произвели впечатление. Мне предложили стать конфидентом генсека ООН и дали несколько поручений, в том числе поиск заложников на территории Ирака. До конца 1998 года мне удалось встретиться с несколькими гражданами Кувейта, в том числе с Кувейтским принцем. Никто из них не выразил желания вернуться на родину. Принц передал через меня письмо своей семье. В 1999 году, при поддержке генсека ООН, удалось пробить регулярный авиарейс Москва –Багдад, который до 2003 года был единственным для этой, блокированной санкциями страны.