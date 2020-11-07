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О вреде безоружности и пользе оружия

О вреде безоружности и пользе оружия (3 фото)

Автор:
07 ноября 2020 16:30
Метки: вред   оружие   сша   
494
3
Первый миф - в США вот все поголовно вооружены и всё равно... Дальше следует беляние что убивают, что террористы тоже есть и так далее. На деле США состоит из разных штатов и в каждом свои законы и особенности. Есть Нью Йорк, где недавно негры-уркаганы устроили грабиловку и погромы, так вот в этом славном граде почти невозможно спокойно простому человеку носить при себе короткоствол, ограничений куча, нельзя туда, нельзя сюда.

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Метки: вред   оружие   сша   
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11k
Алекс 3 дня назад
Ванятка... дело не в том сколько оружия в штате а в том сколько там негров и латинос. От этого зависит уровень преступности а не от количества оружия у граждан.
Я ни разу не слышал что гражданин спасся от бандитов устроив с ними перестрелку.
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2k
Hellgone 2 дня назад
Эм..На 330 млн населения 500 млн официальных же стволов.Все ок говорит ванюшка.Все ок.Это ж не Россия..

Ну ок..Это ж не у нас негров линчуют.
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−863
Dmitry Kurtov 3 дня назад
Не со всем согласен. В принципе, оружие оружию рознь. Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, да и остальные медвежьи углы это, в большинстве своем, охотничьи ружья. А вот Калифорния и тому подобные развитые штаты, это - AR-15, пистолеты и т.д. То бишь - оружие для защиты от двуногих зверей. Как это ни странно, количество применений оружия, да и убийств напрямую зависят от климата. В той же Монтане населения - мизер. Живут там работяги, которые в поте лица добывают свой хлеб. Вряд ли туда попрутся жить бездельники-ниггеры, ведь там зимой морозы минус двадцать пять, минус тридцать - вполне себе нормально. Я уже молчу про Северную Дакоту, у тех погода как у нас - минус сорок пять в порядке вещей, да ещё и с ветром. А вот Калифорния - да. Тепло, комфортно, либералы, ЛГБТ, толпа бездельников с деньгами. Так что, это ещё и от климата сильно зависит.
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3k
Taf Taffus 3 дня назад
Опять хоплодрочеры из-под плинтуса выползли со своим блеяньем "вооруженный дрищь это СИЛА". Вали опять под плинтус, тем тебя твой муж уже заждался.
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51k
Серый 3 дня назад
Если поискать карту где больше негров и мигрантов, то она совпадёт с картой где большой процент убийств ) Кстати, в РФ процент смертей от огнестрела маленький очень. Может потому как мало покупают? Или просто все мечники и ниньзя ))
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1k
Роман Серый 3 дня назад
Тяжело живется неграм там, где за обыкновенный гоп-стоп можно получить пулю. Вот они и перебираются в более гостеприимные штаты.
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