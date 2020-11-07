О вреде безоружности и пользе оружия

В общем один фиг будет пистолет дома в сейфе лежать, а обойма и патроны отдельно.



А есть Техас где суровые трудовые негры и европеоиды трудятся и не буянят и все вооружены до зубов. Это карта за 2007 год, процент владения оружием от населения штатов. Скажем Чикако (штат Иллинойс) это 30 % населения с оружием. а штаты Севера США это более 50 % оружия на руках.



А вот и вторая карта - процент убийств с помощью огнестрела. И "внезапно" штаты Севера США где оружия на руках больше всего, отличаются предельно низким уровнем убийств из оружия. Проценты смешные, от 1 до 2. А вот Калифорния где оружия на руках не более 15 %, это в пять раз более высокий уровень убийства огнестрелом. Ну так не дивно, ведь бандит всегда найдёт ствол, ему срать на разрешение полиции. И если у гражданина нет оружия, то гражданин для бандита мясо. А другое дело быть бандитом в Монтане. Ещё более разителен Вашингтон и Нью Йорк. Максимально мало оружия легального и предельно высокий риск быть убитым из оружия.