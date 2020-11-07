О вреде безоружности и пользе оружия

Первый миф - в США вот все поголовно вооружены и всё равно... Дальше следует беляние что убивают, что террористы тоже есть и так далее. На деле США состоит из разных штатов и в каждом свои законы и особенности. Есть Нью Йорк, где недавно негры-уркаганы устроили грабиловку и погромы, так вот в этом славном граде почти невозможно спокойно простому человеку носить при себе короткоствол, ограничений куча, нельзя туда, нельзя сюда.
В общем один фиг будет пистолет дома в сейфе лежать, а обойма и патроны отдельно.
А есть Техас где суровые трудовые негры и европеоиды трудятся и не буянят и все вооружены до зубов. Это карта за 2007 год, процент владения оружием от населения штатов. Скажем Чикако (штат Иллинойс) это 30 % населения с оружием. а штаты Севера США это более 50 % оружия на руках.
А вот и вторая карта - процент убийств с помощью огнестрела. И "внезапно" штаты Севера США где оружия на руках больше всего, отличаются предельно низким уровнем убийств из оружия. Проценты смешные, от 1 до 2. А вот Калифорния где оружия на руках не более 15 %, это в пять раз более высокий уровень убийства огнестрелом. Ну так не дивно, ведь бандит всегда найдёт ствол, ему срать на разрешение полиции. И если у гражданина нет оружия, то гражданин для бандита мясо. А другое дело быть бандитом в Монтане. Ещё более разителен Вашингтон и Нью Йорк. Максимально мало оружия легального и предельно высокий риск быть убитым из оружия.
А есть Техас где суровые трудовые негры и европеоиды трудятся и не буянят и все вооружены до зубов. Это карта за 2007 год, процент владения оружием от населения штатов. Скажем Чикако (штат Иллинойс) это 30 % населения с оружием. а штаты Севера США это более 50 % оружия на руках.
А вот и вторая карта - процент убийств с помощью огнестрела. И "внезапно" штаты Севера США где оружия на руках больше всего, отличаются предельно низким уровнем убийств из оружия. Проценты смешные, от 1 до 2. А вот Калифорния где оружия на руках не более 15 %, это в пять раз более высокий уровень убийства огнестрелом. Ну так не дивно, ведь бандит всегда найдёт ствол, ему срать на разрешение полиции. И если у гражданина нет оружия, то гражданин для бандита мясо. А другое дело быть бандитом в Монтане. Ещё более разителен Вашингтон и Нью Йорк. Максимально мало оружия легального и предельно высокий риск быть убитым из оружия.
Понятно что близость южных штатов США к границе с Мексикой это повышенная преступность - наркоперевозки вносят большую долю в увеличение убийств. Но на деле в гражданской среде риск погибнуть от оружия в Техасе или Неваде намного ниже чем в славном демократическом граде Нью Йорке.
Там где много оружия на руках и свободное законодательство, не было погромов. Там где в США зажаты люди с оружием, там негры и европейцы грабили магазины. Так же наличие на руках у населения законного боевого оружия - гарантия демократии.
Там где много оружия на руках и свободное законодательство, не было погромов. Там где в США зажаты люди с оружием, там негры и европейцы грабили магазины. Так же наличие на руках у населения законного боевого оружия - гарантия демократии.
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Я ни разу не слышал что гражданин спасся от бандитов устроив с ними перестрелку.
Ну ок..Это ж не у нас негров линчуют.