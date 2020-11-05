Шоу должно продолжаться – американцы массово скупают оружие

Так, страну продолжают шатать протесты BLM, которые уже переросли в мародерские набеги и нападения. Эти товарищи прикрываются «защитой темнокожих» и «борьбой за права». На деле же просто уничтожают все на своем пути, обворовывают магазины и ни в чем себе не отказывают.



Из последнего – жуть в Филадельфии, где толпы обносили магазины, будто это норма. Да, там имело место очередное убийство афроамериканца полицейским. Но причем же тут магазины? Сомнительный протест.



Тем временем Трамп троллил Байдена и наоборот – кандидаты в президенты США будто не замечали всего происходящего и делали вид, что все в порядке. Впрочем, для Байдена возможно, действительно все нормально. Скорее всего, организовали все эти так называемые протесты именно демократы.



Они с 2016 года пытаются испортить жизнь Трампу посредством подконтрольных СМИ и других ресурсов. Ну а господин пока еще президент и дальше продолжает эпатировать публику горячими заявлениями и предвыборными танцами.



Впрочем, это Америка. США – страна, где шоу правит всем и должно продолжаться всегда и при любых обстоятельствах. Участвуют в нем все. Чем аукнутся завтрашние выборы и их результаты, пока неясно. Но то, что тихо и мирно после них не будет – это факт.



Если победит Трамп, то у демократов, наверняка, уже припасено несколько сценариев для массовых протестов и прочего. Если победит Байден – то, наверняка, и у республиканцев есть планчик-другой.



А учитывая социальные распри, экономические проблемы и вечное участие в военных конфликтах, Штаты висят на волоске от полного провала. Огоньку в прямом смысле добавляет и разрешение на покупку оружия для каждого американца. Сейчас же наблюдается бум на приобретение огнестрела. Люди хотят быть готовыми к любому повороту событий.