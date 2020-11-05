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Шоу должно продолжаться – американцы массово скупают оружие

Шоу должно продолжаться – американцы массово скупают оружие (3 фото)

Автор:
05 ноября 2020 08:54
Метки: выборы   сша   шоу   
718
3
3 ноября в США прошли выборы. Подсчет голосов еще ведется. Американцы тем временем уже закупились огнестрельным оружием, ибо имеют право по Конституции. Тем более тут такой повод – мало ли что. Впрочем, причины для опасений действительно есть.

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Метки: выборы   сша   шоу   
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19k
Батончик с маком 5 дней назад
только ку-клукс-клан может остановить этот бардак
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Евгений Требухин 5 дней назад
закупились оружием....что за бредовый заголовок.
У них в каждом штате по разному.
В одном свободно хоть базуку с собой носи, в другом запрещено продавать вообще.
Заголовок рассчитан на КЛИКБЭЙТ.
ФАК ЗЕ АВТОР!!!
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