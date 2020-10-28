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Польские и литовские радикалы ведут в Белоруссии террористическую войну

Польские и литовские радикалы ведут в Белоруссии террористическую войну (2 фото)

Автор:
28 октября 2020 13:09
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: белоруссия   лукашенко   протесты   терроризм   тихановская   
1706
2
Ситуация в Белоруссии с каждым днем становится только опаснее: за последние несколько дней огромное количество так называемых протестующих перешли черту, устраивая диверсии и приближая страну к состоянию хаоса. По мнению политолога Алексея Мухина, главе государства Александру Лукашенко необходимо принять жесткие уголовные меры, чтобы остановить это беззаконие.

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Метки: белоруссия   лукашенко   протесты   терроризм   тихановская   
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142  комментария
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 3 дня назад
чего миндальничать дипломатов [мат] выслать,а так же граждан ,границу закрыть(надо было раньше)кого отловят пускай картошку сажают лет 5,жёстче надо
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41k
Михалыч 2 дня назад
Многовекторные братья плохому не научат...
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36k
Андрей 2 дня назад
Не плохо поляки придумали. Сбышеки и Кшиштовы барагозят в Белоруссии, их бабы барагозят дома, требуя не запрещать убийства детей, а 404лы в это время за них работают. Красота.
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2k
Andy 2 дня назад
Польские и литовские радикалы ведут в Белоруссии террористическую войну
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4k
Сергей 2 дня назад
Ну вот как можно раскачать страну если там все хорошо?если у президента 80%настоящих а не нарисованных,если люди не живут от зарплаты до зарплаты,если в стране справедливость для всех,а не для избранных.там же тоже свои аналитики есть,и они почву зондируют.ага батька зажрался и о@@@л,давай за вымя пощюпаем.к стати,а где эти 80%сторонников бывшего батьки?на улицах чего то не видать.если в стране всё збс.ни какие либералы ей не страшны.народ сам выйдет и снесет всех смутьянов к еб@@ам.ну а если власть замазалась,тогда не обижайся.между прочим наших ох@@@их небожителей тоже это касается.уровень доверия к власти у нас в стране ниже плинтуса.не привело бы это тоже к волнениям.но им похоже это пополам,или они настолько тупы что не могут этого осознать.
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1k
R_Scream Сергей 2 дня назад
Покушай витаминки.
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4k
Сергей R_Scream 2 дня назад
Хорошее настроение,это когда идиоты не бесят ,а веселят.
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R_Scream Сергей 2 дня назад
Хорошее настроение, это когда идиоты с*из**ли цитату с тех же фишек? )
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4k
Сергей R_Scream 2 дня назад
Если цитата подходит, почему не?
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4k
Сергей R_Scream 2 дня назад
Тебя же вроде покоробил мат
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13k
Ser 2 дня назад
Польские и литовские радикалы ведут в Белоруссии террористическую войну
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325
g789 2 дня назад
Кремлеботы как всегда стараются. Отменная ложь и пропаганда.
Нет, ребята. Вы идёте на ...
Реальное положение дел:
Ссылка www.youtube.com
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4k
konon_1983 2 дня назад
Батько, пора валить тварей, пытающихся завалить страну...
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975
Vovan Petroff 3 дня назад
А вот чем польское правительство вскоре накроется? В почти прямом смысле.
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6k
dikijjim 3 дня назад
украинцы ну скажите жить то стало лучше после двух майданов?полегчало жить то?)почему вы того же Белоруссии желаете?)
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1k
R_Scream Михалыч 2 дня назад
Простите, но после всего этого разве братья они нам? С такими то друзьями и врагов не надо.
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R_Scream Андрей 2 дня назад
Украинцы никогда особо работать то не хотели.
Эстрада, клоуны.
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1k
Потомственный Минчанин Михалыч 2 дня назад
Даже если Россию поджечь не удастся, поляки с литовцами смогут прикрыться Беларусью от "российской агрессии" и не тратить на оборону ни копейки. Одного этого им уже достаточно, чтобы бросить Беларусь на амбразуру, а на благосостояние и даже жизнь белорусов им плевать.
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6k
dikijjim Потомственный Минчанин 2 дня назад
но вот если Белоруссия войдет в состав России ,что стратегически надо сделать ,все станет намного интереснее.
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6k
dikijjim R_Scream 2 дня назад
хуже Латышей.
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1k
Oleg Biggpike 3 дня назад
вам уже телевизора мало, здесь гадить пришли?
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2k
Kungs Oleg Biggpike 3 дня назад
Ну и почему бы не напомнить о существовании висельников из так называемой белорусской оппозиции? Агрессивное и тупое зло всегда следует демонстрировать. Так сказать, в назидание. Вся суть и вся соль.
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325
g789 Oleg Biggpike 2 дня назад
У них работа такая ;)
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12k
Killgrave 3 дня назад
Польские и литовские радикалы ведут в Белоруссии террористическую войну
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74k
dpazuzu Killgrave 2 дня назад
что такое ЗД, ГМ и ГС?!
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69
ДМИТРИЙ Ф dpazuzu 2 дня назад
Я лично не знаю, но мне друг рассказывал...
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25k
Ashabad 3 дня назад
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4k
Ухтышк 3 дня назад
Если бы цари Александр Второй и тем более Николай Второй были бы более решительны в уничтожении оппозиции, то Россия сейчас была бы самой великой и богатой Страной наверняка.
Удивляюсь современной нерешительности многих президентов в отношении полного искоренения любых сторонников революций.
А примеры экономического и политического краха государств, прошедших через огонь революций у всех перед глазами.
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36k
Андрей Ухтышк 3 дня назад
Если бы Николай Второй был бы более решителен в уничтожении зажравшихся ленивых ивороватых служивых людей всех мастей даже более, чем оппозиции, то Россия сейчас была бы самой великой и богатой Страной наверняка.
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53k
Вырезано цензурой Ухтышк 2 дня назад
Без всяких "если бы", Россия достаточно богатая страна. Достаточно, для того, чтобы обеспечить нормальный уровень жизни и социальных защит буквально всем гражданам. Вот только противники этих самых революций (читай "власть Ымущая Ылита") не шибко торопится этими богатствами делиться с подданными. Ведь, согласись, дешевле тебя запугать последствиями, чем, скажем, дать людям достойную пенсию.
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74k
dpazuzu Андрей 2 дня назад
проблема в том, что революционеры (все и всегда) - это криминал и мокруха.
если тебя поставить перед выбором - сослать в сибирь миллион людей, которые худо-бедно работают на государство или миллион профессиональных шизофреников-метателей бомб, кого ты выберешь?
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74k
dpazuzu Вырезано цензурой 2 дня назад
> Россия достаточно богатая страна

ясно. ещё один не умеет в математику, но умеет писать камменты.
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3k
Mike Snow Ухтышк 2 дня назад
Збс логика. Товарисч, президента сначала нужно выбрать на референдуме большинством голосов, по конституции. Если какой-то хмырь захватил власть и не дает никому даже близко высунуться, а людей требующих прозрачных выборов избивает, сажает и увольняет, то это нифига не правильно.
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794
Карл Такойто 3 дня назад
Ссылка youtu.be

Польские и литовские радикалы
200 тыс человек в одном только Минске на улицах,мне кажется в Польше и Литве столько радикалов просто не наберётся
да и вообще сомневаюсь что из этих стран в последние месяцы можно спокойно въехать в Беларусь,думаю и на границе и при выдаче виз людей под лупой изучают,или по вашему Лукашенко совсем дебил?Потому что если этого не делает,значит дебил))Но вроде не дебил,значит фильтрует тщательно прибывающих,да и желающих туда направиться среди поляков и литовцев подозреваю тоже немного,учитывая что там ОМОН со своими творит,человеку с польским или литовским паспортом точно здоровье сохранить не удастся если задержат))Ну и смысл этой фигни? Автор даже не упоминает сотни тысяч беларусов на улице,а делает акцент на каких то там радикалах,которые условно вдесятером все это организовали,а сотни тысяч беларусов их слушают
В это поверить может только деградант который в день бутылку водки выпивает,и вместо мозгов давно каша,ну видимо на таких и рассчитано
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74k
dpazuzu Ухтышк 2 дня назад
> иначе голодные люди вмиг сметут это новое "народное" правительство

ага, хохлы до сих пор клоуна своего "сметают". уже второго :) бгггг
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4k
Сергей dpazuzu 2 дня назад
При всем неуважении к политике Украины,хохлы там хоть что-то решают,криво,косо,но они куда-то идут,вниз,вверх , история покажет.а у нас стадо.которое ссанину власти принимает за божью росу.
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74k
dpazuzu Сергей 2 дня назад
Что решают хохлы? Куда они идут и куда собрался пойти ты?
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768
sava Карл Такойто 2 дня назад
какая интересная формулировка "до 200 тысяч"... то есть от 1 до 200 000...
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4k
Ухтышк dpazuzu 2 дня назад
Вот и я про то же.
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5k
Pravednik84 3 дня назад
У меня товарищ из этих вот, из змгаров. Другой товарищ с еврозоны УА его пытается отговорить, но змгар ему не верит. Сейчас пляшет на сходке "кто не скачет, тот москаль", а для этого просит меня ему помочь в нашем общем хобби. Искренне поддерживает всебелорусскую забастовку,однако удивляется что его маму ещё никто не вылечил от модного ковида, считает что это по прямой указке усатого её не лечат, забывая что к ней не приехали как раз бастующие. Его сын, 20-21 года от роду умнее - тоже ненавидит Лукашенко, однако просит соблюдать правила приличия и не бастовать почём зря. Если его сын начнёт новую революцию, то ЕГО я поддержу (не потому что согласен, а потому что это последний из мне известных нормальных белорусов).
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Комментарий удален
−71
Бородач 3 дня назад
Ну и где они? Эти пойманные неуловимые террористы? А что они взорвали? Белорусское море подожгли?
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49k
Андрей 3 дня назад
"Польские и литовские радикалы ведут в Белоруссии террористическую войну"
Если это так, то пойманные должны просто исчезнуть - их всё равно никто искать не будет. А если будут, то ответствовать: "Граждане иностранных государств в противоправной деятельности на территории Белоруссии не замечены."
И улыбнуться ласково в усы.
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4k
Дмитрий Горчилин 3 дня назад
Технология традиционная, когда майдан буксует непонятно откуда возникают профессиональные боевики и неизвестные снайперы.
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8k
Dmitry 3 дня назад
При том что я не питаю никакой любви к АГЛ, госпожа Тихановская, у меня вызывает не больше симпатий. Нету в этой стории "хороших". НЕТУ!
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12k
Владислав Грецов 3 дня назад
ну так нужно отловить супостатов да и показать всему миру....
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1k
Сергей Владислав Грецов 3 дня назад
Сложно поймать черную кошку в темной комнате, особенно когда её там нету.
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12k
Владислав Грецов Сергей 2 дня назад
иной раз да....
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