"Польские и литовские радикалы ведут в Белоруссии террористическую войну"

Мухин отметил, что президенту Белоруссии необходимо обеспечить безопасность населения, а заодно и показать, кто здесь настоящий глава государства. По словам специалиста, призывы польских и литовских властей действовать в республике более радикально – это поддержка международного терроризма.



В таком случае трудно ответить, справится ли с этим хаосом Лукашенко, однако ему сейчас стоит как можно скорее обеспечить безопасность своего народа. Политолог отметил, что действия провокаторов в Белоруссии с каждым днем становятся более радикальными. Таких людей необходимо наказать и отгородить от общества, пока антибелорусские диверсии не привели к большим человеческим потерям.