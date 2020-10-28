"Польские и литовские радикалы ведут в Белоруссии террористическую войну"

Ситуация в Белоруссии с каждым днем становится только опаснее: за последние несколько дней огромное количество так называемых протестующих перешли черту, устраивая диверсии и приближая страну к состоянию хаоса. По мнению политолога Алексея Мухина, главе государства Александру Лукашенко необходимо принять жесткие уголовные меры, чтобы остановить это беззаконие.
Мухин отметил, что президенту Белоруссии необходимо обеспечить безопасность населения, а заодно и показать, кто здесь настоящий глава государства. По словам специалиста, призывы польских и литовских властей действовать в республике более радикально – это поддержка международного терроризма.
В таком случае трудно ответить, справится ли с этим хаосом Лукашенко, однако ему сейчас стоит как можно скорее обеспечить безопасность своего народа. Политолог отметил, что действия провокаторов в Белоруссии с каждым днем становятся более радикальными. Таких людей необходимо наказать и отгородить от общества, пока антибелорусские диверсии не привели к большим человеческим потерям.
В таком случае трудно ответить, справится ли с этим хаосом Лукашенко, однако ему сейчас стоит как можно скорее обеспечить безопасность своего народа. Политолог отметил, что действия провокаторов в Белоруссии с каждым днем становятся более радикальными. Таких людей необходимо наказать и отгородить от общества, пока антибелорусские диверсии не привели к большим человеческим потерям.
Хотелось бы напомнить, что оппозиционерка Светлана Тихановская не согласилась с результатами президентских выборов, при этом заранее покинув родную страну. Провокаторша отсиживается в Литве и призывает белорусов выходить на массовые протесты в республике, нагло врет о том, что ей небезразлична судьба народа. Сама же оппозиционерка работает по указке Запада, посещает заседания Европарламента и активно ищет финансирование со стороны стран ЕС. Тихановская пытается устроить в стране настоящий Евромайдан, что приведет республику к состоянию нынешней Украины.
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Нет, ребята. Вы идёте на ...
Реальное положение дел:
Эстрада, клоуны.
Удивляюсь современной нерешительности многих президентов в отношении полного искоренения любых сторонников революций.
А примеры экономического и политического краха государств, прошедших через огонь революций у всех перед глазами.
если тебя поставить перед выбором - сослать в сибирь миллион людей, которые худо-бедно работают на государство или миллион профессиональных шизофреников-метателей бомб, кого ты выберешь?
ясно. ещё один не умеет в математику, но умеет писать камменты.
Польские и литовские радикалы 200 тыс человек в одном только Минске на улицах,мне кажется в Польше и Литве столько радикалов просто не наберётсяда и вообще сомневаюсь что из этих стран в последние месяцы можно спокойно въехать в Беларусь,думаю и на границе и при выдаче виз людей под лупой изучают,или по вашему Лукашенко совсем дебил?Потому что если этого не делает,значит дебил))Но вроде не дебил,значит фильтрует тщательно прибывающих,да и желающих туда направиться среди поляков и литовцев подозреваю тоже немного,учитывая что там ОМОН со своими творит,человеку с польским или литовским паспортом точно здоровье сохранить не удастся если задержат))Ну и смысл этой фигни? Автор даже не упоминает сотни тысяч беларусов на улице,а делает акцент на каких то там радикалах,которые условно вдесятером все это организовали,а сотни тысяч беларусов их слушают В это поверить может только деградант который в день бутылку водки выпивает,и вместо мозгов давно каша,ну видимо на таких и рассчитано
ага, хохлы до сих пор клоуна своего "сметают". уже второго :) бгггг
Если это так, то пойманные должны просто исчезнуть - их всё равно никто искать не будет. А если будут, то ответствовать: "Граждане иностранных государств в противоправной деятельности на территории Белоруссии не замечены."
И улыбнуться ласково в усы.