В сравнении с Байденами, Клинтоны – любители. Трамп намекнул на грязные дела конкурента

Конечно, показательно, что Демократическая партия США не нашла кандидата лучше, чем 77-летний Байден-старший, сидящий в Сенате с 1973 года и заговаривающийся на выступлениях. Состояние себе он обеспечил. Своему единственному сыну тоже. Ну чего еще надо?



Последний компромат на Хантера Байдена – наркомана, мошенника, сына кандидата в президенты, явно показал, что в наше время ничего нельзя скрыть. При Обаме Джо Байден курировал украинский проект и сделал себе на нем состояние через газодобывающую компанию Burisma, членом правления которой был Хантер. И это только капля в море мошеннических дел этой семьи.



«По сравнению с семейкой Байденов, чета Клинтонов — это любители», - заявил по этому поводу Трамп, а уж можно не сомневаться – он о делах конкурента знает многое.



А дальше – нужно только немного копнуть. Тогда Джо вместо президентского кресла будет сидеть на нарах. Именно поэтому, если он не выиграет, демократы устроят цветную революцию, но уже у себя дома.



Ведь если начнут копать на Байдена, выйдут и на Обаму, который был тогда президентом, и вся репутация демократов пойдет ко дну. Этого они не допустят. Впрочем, устроить гражданскую войну в США – легче легкого.



Раскол элит в этой стране уже произошел. Экономические проблемы, межрасовые конфликты, безработица, которую усугубил коронавирус. Так что нужно только зажечь спичку.



В принципе, демократы уже подготовили ее. Протесты BLM уже вышли за грани разумного. Митингующие превратились в безжалостную толпу мародеров. Америка гнила многие столетия. Куда уж дальше.