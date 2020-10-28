В сравнении с Байденами, Клинтоны – любители. Трамп намекнул на грязные дела конкурента

Каждый раз американские выборы становятся все занятнее. Четыре года назад Трамп и Клинтон активно демонстрировали грязное белье друг друга на различных дебатах. Теперь же дерутся Трамп и Байден. И при всех недостатках действующего президента, шансов на победу у него больше, чем у «спящего Джо».
Конечно, показательно, что Демократическая партия США не нашла кандидата лучше, чем 77-летний Байден-старший, сидящий в Сенате с 1973 года и заговаривающийся на выступлениях. Состояние себе он обеспечил. Своему единственному сыну тоже. Ну чего еще надо?
Последний компромат на Хантера Байдена – наркомана, мошенника, сына кандидата в президенты, явно показал, что в наше время ничего нельзя скрыть. При Обаме Джо Байден курировал украинский проект и сделал себе на нем состояние через газодобывающую компанию Burisma, членом правления которой был Хантер. И это только капля в море мошеннических дел этой семьи.
«По сравнению с семейкой Байденов, чета Клинтонов — это любители», - заявил по этому поводу Трамп, а уж можно не сомневаться – он о делах конкурента знает многое.
А дальше – нужно только немного копнуть. Тогда Джо вместо президентского кресла будет сидеть на нарах. Именно поэтому, если он не выиграет, демократы устроят цветную революцию, но уже у себя дома.
Ведь если начнут копать на Байдена, выйдут и на Обаму, который был тогда президентом, и вся репутация демократов пойдет ко дну. Этого они не допустят. Впрочем, устроить гражданскую войну в США – легче легкого.
Раскол элит в этой стране уже произошел. Экономические проблемы, межрасовые конфликты, безработица, которую усугубил коронавирус. Так что нужно только зажечь спичку.
В принципе, демократы уже подготовили ее. Протесты BLM уже вышли за грани разумного. Митингующие превратились в безжалостную толпу мародеров. Америка гнила многие столетия. Куда уж дальше.
Последний компромат на Хантера Байдена – наркомана, мошенника, сына кандидата в президенты, явно показал, что в наше время ничего нельзя скрыть. При Обаме Джо Байден курировал украинский проект и сделал себе на нем состояние через газодобывающую компанию Burisma, членом правления которой был Хантер. И это только капля в море мошеннических дел этой семьи.
«По сравнению с семейкой Байденов, чета Клинтонов — это любители», - заявил по этому поводу Трамп, а уж можно не сомневаться – он о делах конкурента знает многое.
А дальше – нужно только немного копнуть. Тогда Джо вместо президентского кресла будет сидеть на нарах. Именно поэтому, если он не выиграет, демократы устроят цветную революцию, но уже у себя дома.
Ведь если начнут копать на Байдена, выйдут и на Обаму, который был тогда президентом, и вся репутация демократов пойдет ко дну. Этого они не допустят. Впрочем, устроить гражданскую войну в США – легче легкого.
Раскол элит в этой стране уже произошел. Экономические проблемы, межрасовые конфликты, безработица, которую усугубил коронавирус. Так что нужно только зажечь спичку.
В принципе, демократы уже подготовили ее. Протесты BLM уже вышли за грани разумного. Митингующие превратились в безжалостную толпу мародеров. Америка гнила многие столетия. Куда уж дальше.
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