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В сравнении с Байденами, Клинтоны – любители. Трамп намекнул на грязные дела конкурента

В сравнении с Байденами, Клинтоны – любители. Трамп намекнул на грязные дела конкурента (6 фото)

Автор:
28 октября 2020 08:40
Метки: Трамп   байден   сша   
344
6
Каждый раз американские выборы становятся все занятнее. Четыре года назад Трамп и Клинтон активно демонстрировали грязное белье друг друга на различных дебатах. Теперь же дерутся Трамп и Байден. И при всех недостатках действующего президента, шансов на победу у него больше, чем у «спящего Джо».
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7k
ГородДомов 3 дня назад
выборы , выборы .. кандидаты пи...ры
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3k
евгений 3 дня назад
В конце концов Америке нужно обнулить свои долги. А сценарий? Да по фиг им на него. Что подвернется, то и будет.
В конце концов Америке нужно обнулить свои долги. А сценарий? Да по фиг им на него. Что подвернется, то и будет.
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3k
Hellgone 3 дня назад
Боюсь вы несколько переоцениваете всех.
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