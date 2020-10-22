С учителем из Франции оказалось не всё так просто

Официальная причина жестокого убийства звучит следующим образом: преподаватель Пати показал на уроке свободы слова скандальные на всю Францию карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда 2008 года. Вот, собственно, как выглядит изображение:



Что касается Charlie Hebdo, то в редакции журнала не так давно произошёл теракт из-за, не удивляйтесь, их карикатур. «Мы никогда не сдадимся», - сообщает радостно главред.



Но вернёмся к уроку свободы слова. После случившегося отец одной из учениц (девочка пожаловалась отцу на столь возмутительное поведение учителя) и радикальный исламист по совместительству - Абдельхаким Сефриуи - выпустил фетву (решение, вынесенное богословом на основе принципов ислама) против Пати. Неизвестно, о каком наказании шла речь, но конкретно на убийство решился 18-летний Абдулах Анзоров – уроженец Москвы и, внимание, этнический чеченец, который жил во Франции с двух лет. С убитым Анзоров никак не связан.



Что стало известно после преступления? Глава антитеррористической прокуратуры внезапно заявил, что изначально Франция вообще не хотела предоставлять убежище семье Анзоровых (дело было аж в 2008 году), а за сводной сестрой убийцы спецслужбы следили давно, ведь та четыре года назад присоединилась к ИГИЛ (*организация, запрещённая в РФ). Но и это не всё.