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С учителем из Франции оказалось не всё так просто

С учителем из Франции оказалось не всё так просто (2 фото)

Автор:
22 октября 2020 18:23
Метки: террор   убийство   учитель   франция   
881
2
Вчера в Сорбонне при участии президента Франции Эммануэля Макрона прошла церемония прощания с убитым учителем Самюэлем Пати. Лидер страны произнёс траурную речь, посмертно представил к высшей государственной награде, а скорбящие, само собой, скорбели. «Ушёл из жизни национальный герой, жертва террора», - шептались между собой французы, половина из которых, я уверен, не знают ни имени погибшего, ни всех обстоятельств преступления.

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Метки: террор   убийство   учитель   франция   
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10k
Taximaxi 3 часа назад
Когда в норд-осте обезьяны с автоматами бегали по сцене,то они оргазмировали и хлопали в поддержку «мятежников»и борцов за независимость Ичкерии в составе своих парламентов. Один финский политик даже сравнил убитых шахидок со спящими красавицами из сказки. Эти двужопые твари заслужили то,что их теперь убивает.
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7k
harlamov 45 минут назад
А что не так?
Отморозок отрезал голову человеку. Его пристрелили. Пособников задержали. Некоторых из самых ярых фанатиков хотят выслать... Как-то странно автор преподнес ситуацию. Вроде как французов хотел пнуть и жертву, вот только непонятно за что и зачем?
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mobi dic harlamov 21 минуту назад
а куда высылать то будут?
получив вид на жительство как беженцы они вроде как автоматом теряют рф гражданство или нет?
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2k
александр 2 часа назад
а, наградили то за что?
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mobi dic александр 23 минуты назад
за героическую пропаганду свободы слова.
ну как свободы слова,правильную свободу слова.)
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26k
parallax 2 часа назад
Некуй было заигрывать с религиозными фанатиками и террористами, называя их брорцами за независимость. Теперь чрезмерная толерантность ударила в ответ бумерангом. Но о этом конечно ни кто из фрацузких политиков не обмолвится.
А учителя жалко, он стал жертвой этой безумной политики.
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19k
предводитель дворянства! 3 часа назад
Шарли эбдо никак отрезанную бошку толераста не обыграет в карикатурах,или это другое,тут понимать надо?
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26k
parallax предводитель дворянства! 2 часа назад
Он как раз толерастом не был, раз потешался над тупыми фанатиками.
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2k
Spanki 3 часа назад
"С учителем из Франции оказалось не всё так просто",- так и не понял что не так с учителем..."Я уверен, не знают ни имени погибшего, ни всех обстоятельств преступления", -да конечно не знают,они же тупые, читать не умеют, спасибо что просвятили озвучив информацию которая лежит буквально везде во всех изданиях, и на всех языках. Кстати Анзоров во Франции жил с шести, а не с двух лет, сути конечно не меняет, но даже достоверно передать то, что и так всем известно, без ошибок не получилось...
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1k
Валерий Викторович 3 часа назад
И куда они собрались их выслать такой шоблой?
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289
Алёха 3 часа назад
когда из России выгонять начнут?)))
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34k
VikCom Алёха 3 часа назад
Всех под одну гребенку?
Глупости не говорите....
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289
Алёха VikCom 3 часа назад
Сталин был бы За.
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2k
User_1031028 Алёха 2 часа назад
У Сталина был более действенный метод, который к слову очень даже хорошо работал.
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2k
Директор свежего воздуха User_1031028 18 минут назад
Заставить даже евреев на общак работать - это дорогого стоит.
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71k
Я Только спросить. 3 часа назад
Ничего странного.. Давно надо было чистить, по Парижу пройти невозможно..
Одни бармалеи и цыгане..
Ничего странного.. Давно надо было чистить, по Парижу пройти невозможно.. Одни бармалеи и цыгане..
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2k
Директор свежего воздуха Я Только спросить. 11 минут назад
Я бы поостерегся посещать этот гадюшник даже не выходя из машины.
Привет парижанам из Бельгии.
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