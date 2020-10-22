Двоюродные сёстры и братья Светланы Медведевой. Все как на подбор - талантливы и успешны

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и... Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие и липовую "ксиву" Под Воронежем обнаружили в Mercedes G-Class чемодан денег, оружие... Загадки для любителей пораскинуть мозгами Загадки для любителей пораскинуть мозгами "Мадам Арбидол" не хочет возвращения к бюджетному здравоохранению "Мадам Арбидол" не хочет возвращения к бюджетному здравоохранению Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана Плюнула в лицо мужчине в автобусе и была наказана Развод на деньги. Очередная фишка Развод на деньги. Очередная фишка Попытка запустить фейерверк из окна Попытка запустить фейерверк из окна Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки "Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей на рекламу известных брендов "Ужас, что за гомосятина?!": реакция русскоязычных пользователей... Святая простота: cвященник не смог сдержать смех во время встречи с девочкой Святая простота: cвященник не смог сдержать смех во время встречи... 23 гениальные идеи для гаражного хранения инструментов 23 гениальные идеи для гаражного хранения инструментов Сидит за ложь Сидит за ложь Разгромить врага одним звуком. Как остроумие трубача изменило ход войны Разгромить врага одним звуком. Как остроумие трубача изменило ход... Как помирал старик Как помирал старик "Не может быть!" - у кого самые интересные роли? Личное мнение "Не может быть!" - у кого самые интересные роли? Личное мнение "Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую метафору Путина "Кто ему пишет эти идиотские шутки?": реакция соцсетей на свежую... Благородство и предупредительность: как два кота делили миску с молоком Благородство и предупредительность: как два кота делили миску с... Перепуганное чудо:&nbsp;беззащитного маленького совенка от стаи сорок спасли сотрудники ОМОНа в Хабаровске Перепуганное чудо: беззащитного маленького совенка от стаи...
Главная > Антифишки 
Двоюродные сёстры и братья Светланы Медведевой. Все как на подбор - талантливы и успешны

Двоюродные сёстры и братья Светланы Медведевой. Все как на подбор - талантливы и успешны (15 фото)

Автор:
22 октября 2020 15:12
Метки: Мираторг   власть   коррупция   линник   медведев   общество   
1303
15
Честно говоря, я не знала, что они двоюродные сёстры. Я вообще не интересовалась этими дамами, ни той, ни другой. Слышала, конечно, о деле Сердюкова, но чтобы вглубь копаться - нет, этого не было.
×

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Мираторг   власть   коррупция   линник   медведев   общество   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
26
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
zara_69 2 дня назад
Двоюродные сёстры и братья Светланы Медведевой. Все как на подбор - талантливы и успешны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22
Алексей Долотов 10 часов назад
всё под контролем правительства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Яромиръ 16 часов назад
....твоё сенька, пархатое отродье
....твоё сенька, пархатое отродье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Alexandr Barhudarov 17 часов назад
Да по срать. Если Деньги идут на развитие и увеличение КРС то я только за.
В 90-х только и делали что покупали нажки/хреножки и проч...
А тому или другому челу это принадлежит это без разницы ведь все равно не мне ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Юра Гагарин Alexandr Barhudarov 6 часов назад
развитие и увеличение КРС
=
крупного рогатого скота
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Директор свежего воздуха День назад
Эта кобыла однажды в Бельгию заявилась с визитом во времена президенства каблука. Так вот, местный народ до сих пор вспоминая крестится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Сергей День назад
За красивые глазки, почётного академика российской Академии художеств не дадут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Доктор Джонс День назад
Всё чинно-благородно, по иудейски...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dobryi_KOT День назад
сэмён, вы - женщина?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
magic32 2 дня назад
"Если фейк..... Не на пустом же месте он возник, а на почве чего-то.." - я слышал, что автор сего опуса, лицо не традиционной сексуальной ориентации, может и не правда, но не пустом же месте она возникла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр magic32 День назад
- Что этот поц себе позволяет, имея жену и дочь в проститутках?!
- Простите, но он вдовец, и у него сын...
- Неважно, пусть теперь оправдывается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
71k
Я Только спросить. 2 дня назад
Вот зачем лодку раскачивать?.
Вы что хотите чтобы родственники приближенных на помойке жили?..
Совсем либерасты Родину не любят..
Вот зачем лодку раскачивать?. Вы что хотите чтобы родственники приближенных на помойке жили?.. Совсем либерасты Родину не любят..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 дня назад
Масло масляное, трава зеленое, небо голубое. Политики воруют и обогащаются, народ беднеет. Все как обычно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
553
Злодей Frank Borman 2 дня назад
Кто то ещё этому удивляется. Оптимисты ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex 2 дня назад
"Эту страну погубит коррупция"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 6)
183
Старичок Убийца Прохиндеев День назад
плохой пример.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Ligov Злодей День назад
Есть, все страны в которых закон не просто бумажка, а инструмент с помощью которого, наделенные народом властными полномочиями люди, находящиеся кстати под пристальным вниманием и контролем этого народа, ведут страну не к личному, а к общему благополучию.
И нечего дурачком тут прикидываться...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Убийца Прохиндеев klop День назад
Да. И нам поможет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
klop Убийца Прохиндеев День назад
Кстати в Южной Кореи смертная казнь не применяется 1998г. и коррупционные скандалы постоянно вспыхивают до сих пор. Так что ты обосрался с этим примером.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Alex Злодей День назад
Сингапур, например
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Такими вы их еще не видели: мировые лидеры в детстве и юности Такими вы их еще не видели: мировые лидеры в детстве и юности Пунктуация в Конституции РФ: менять нельзя оставить Пунктуация в Конституции РФ: менять нельзя оставить Будущая судья рассказала, как будет заниматься коррупцией Будущая судья рассказала, как будет заниматься коррупцией Антикоррупционный митинг и арест Навального: реакция соцсетей Антикоррупционный митинг и арест Навального: реакция соцсетей 25 суровых иллюстраций, правдивость которых вонзается в мозг 25 суровых иллюстраций, правдивость которых вонзается в мозг
сэмён

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109210



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Журнал, который втайне выписывает твой кот
9
18
Журнал, который втайне выписывает твой кот
Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
6
392
Красотка-лицеистка помогла военкомату заманить 30 призывников
﻿
Набирающие популярность
Skoda Kodiaq российской сборки: народный тест-драйв от VAGовода со стажем
0
14
Skoda Kodiaq российской сборки: народный тест-драйв от VAGовода со стажем
Казнена или мертва: корейские СМИ потеряли жену Ким Чен Ына
0
26
Казнена или мертва: корейские СМИ потеряли жену Ким Чен Ына
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#интересное#россия#автомобили#дети#прикольные#медицина#пандемия#авто авария
#юмор#прикол#интересно#полиция#актеры#картинки#gif#новости#Душевное#война
#история#животные#кино#автомир#разное#китай#задержание#ретро#авария#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться