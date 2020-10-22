Двоюродные сёстры и братья Светланы Медведевой. Все как на подбор - талантливы и успешны

Вот и с этими голубушками - правда или фейк? Если правда, кто ж вам в этом признается? Если фейк..... Не на пустом же месте он возник, а на почве чего-то.



Только на внешнем сходстве ( которое бесспорно есть)? Так у нас у каждого двойник найдётся, да не один.



А вот если вспомнить всё, что приключилось с мадам Васильевой : её домашнее заточение, больше похожее на приятное времяпрепровождение, чем на наказание; смехотворные проводы в "места не столь отдалённые" и её триумфальный молниеносный возврат оттуда; возврат всех ценностей чуть ли не с извинениями.... А награждение Васильевой в 2010 году орденом Почёта? Не из чьих-то рук, а из самих президентских щедрых ручек пожаловал этот ценный знак. За какие такие заслуги?