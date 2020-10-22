Двоюродные сёстры и братья Светланы Медведевой. Все как на подбор - талантливы и успешны

Честно говоря, я не знала, что они двоюродные сёстры. Я вообще не интересовалась этими дамами, ни той, ни другой. Слышала, конечно, о деле Сердюкова, но чтобы вглубь копаться - нет, этого не было.
Евгения Васильева и Светлана Медведева
Да и политика как интерес возникла всего несколько лет назад - после известных украинских событий. С тех пор узнано много нового, поразительного, во что не хочется верить, но оно есть. Упали, как говорится, с носа розовые очки.
Вот и с этими голубушками - правда или фейк? Если правда, кто ж вам в этом признается? Если фейк..... Не на пустом же месте он возник, а на почве чего-то.
Только на внешнем сходстве ( которое бесспорно есть)? Так у нас у каждого двойник найдётся, да не один.
А вот если вспомнить всё, что приключилось с мадам Васильевой : её домашнее заточение, больше похожее на приятное времяпрепровождение, чем на наказание; смехотворные проводы в "места не столь отдалённые" и её триумфальный молниеносный возврат оттуда; возврат всех ценностей чуть ли не с извинениями.... А награждение Васильевой в 2010 году орденом Почёта? Не из чьих-то рук, а из самих президентских щедрых ручек пожаловал этот ценный знак. За какие такие заслуги?
Только на внешнем сходстве ( которое бесспорно есть)? Так у нас у каждого двойник найдётся, да не один.
А вот если вспомнить всё, что приключилось с мадам Васильевой : её домашнее заточение, больше похожее на приятное времяпрепровождение, чем на наказание; смехотворные проводы в "места не столь отдалённые" и её триумфальный молниеносный возврат оттуда; возврат всех ценностей чуть ли не с извинениями.... А награждение Васильевой в 2010 году орденом Почёта? Не из чьих-то рук, а из самих президентских щедрых ручек пожаловал этот ценный знак. За какие такие заслуги?
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Если припомнить всё это и взять во внимание, что, допустим - родственники..... тогда и пазлики все сходятся и ответы на все вопросы появляются.
Вообще, Светлане Владимировне Медведевой ( в девичестве Линник) везёт на "приписываемых" ей родственников. Одна кампания Мираторг чего стоит. Владеют ею братья-близнецы Линники, по слухам, опять же двоюродные братья госпожи Медведевой.
Вообще, Светлане Владимировне Медведевой ( в девичестве Линник) везёт на "приписываемых" ей родственников. Одна кампания Мираторг чего стоит. Владеют ею братья-близнецы Линники, по слухам, опять же двоюродные братья госпожи Медведевой.
Светлана Медведева
Немного о кампании Мираторг. Возникла она в конце девяностых. Братья Линник тихо-мирно импортировали из Европы мясо птицы, говядину, свинину, сухое молоко. И вдруг - вулкан, цунами, головокружительный, бешеный взлёт.
Вы только вникните в перечисленное ниже. От двух российских банков агрохолдинг Мираторг получает много-многомиллиардный кредит на удивительно "тепличных" условиях. Закипает строительство, поистине гигантских масштабов. Построены куча свинокомплексов, фермы крупного рогатого скота, птицефермы, комбикормовые заводы, зерновые кампании, ветеринарно-санитарный утилизационный завод, заводы по производству мясных полуфабрикатов, сеть розничных магазинов Мираторг, сеть ресторанов. Мираторг является поставщиком мясной продукции для сетей ресторанов Бургер Кинг и МакДоналдс.
Вы только вникните в перечисленное ниже. От двух российских банков агрохолдинг Мираторг получает много-многомиллиардный кредит на удивительно "тепличных" условиях. Закипает строительство, поистине гигантских масштабов. Построены куча свинокомплексов, фермы крупного рогатого скота, птицефермы, комбикормовые заводы, зерновые кампании, ветеринарно-санитарный утилизационный завод, заводы по производству мясных полуфабрикатов, сеть розничных магазинов Мираторг, сеть ресторанов. Мираторг является поставщиком мясной продукции для сетей ресторанов Бургер Кинг и МакДоналдс.
А на российском рынке Мираторг сегодня - главный производитель и поставщик мяса, крупнейший получатель госпомощи.
Похоже, братцы Линники встретили на своём жизненном пути доброго волшебника с волшебной палочкой.... Или выловили золотую рыбку и она выполнила их заветные желания. Иначе как объяснить этот грандиозный подъём? Только наличием доброго волшебника..... или волшебницы.
Правда было официальное опровержение, что де госпожа Медведева, в девичестве Линник, никакого отношения к нынешним Линникам-братцам не имеет.
Братья Линники
На вору шапка горит? По идее, зачем опровергать то, что неправда? А раз опровергают, значит не всё гладко в "мясном королевстве".
Помимо "мясных дел" владеет дружная чета Медведевых акциями лесного бизнеса. Группа Илим-Палм - крупнейший заготовитель древесины в России и господа Медведевы там даалеко не последние люди. И говорят, что вдохновитель, двигатель и инициатор идей - белокурая госпожа, супруга Дмитрия Анатольевича Медведева. За такой женой - как за каменной стеной.
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В 90-х только и делали что покупали нажки/хреножки и проч...
А тому или другому челу это принадлежит это без разницы ведь все равно не мне ...
=
крупного рогатого скота
- Простите, но он вдовец, и у него сын...
- Неважно, пусть теперь оправдывается...
Вы что хотите чтобы родственники приближенных на помойке жили?..
Совсем либерасты Родину не любят..
И нечего дурачком тут прикидываться...