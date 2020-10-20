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В Оренбургской области открыли памятник казаку, который убил Чапаева

В Оренбургской области открыли памятник казаку, который убил Чапаева (2 фото)

Автор:
20 октября 2020 22:07
Метки: СССР   история   политика   
1012
2
В селе Красное Оренбургской области казаки открыли памятник участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову

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Метки: СССР   история   политика   
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64  комментария
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6k
Natrogrii 17 часов назад
Уроды ряженые.Больше слов нет.
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4k
Ф Ив Час назад
После установки памятника Маннергейму и мемориалов солдатам вермахта (да да есть и такие на территории нашей страны). Меня уже ничего не удивляет.
Не совсем только понятно почему используется черно-желто-белый флаг, этот флаг никогда не был символом белых, символом белых был бело-сине-красный флаг.
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630
4EPMET 4 часа назад
Вполне возможно, что меня закидают минусами, но... Памятника достойны все жертвы гражданской войны в России. Самая ужасная гражданская война в истории мира унесла жизни от 10 до 17 миллионов человек (точно никто посчитать не может) - наших с вами соотечественников. Более 2 млн. покинули Родину не приняв новый порядок в стране и, поверьте, уехали не только князья и графы. Эта братоубийственная война - самая тёмная эпоха России. Когда Россия воевала с внешним врагом - это беда, но это объяснимо и, возможно, оправдано. Но когда брат идет на брата, сын на отца, сосед на соседа - это ужасно. В такой войне героев нет! И я надеюсь, что никогда более в России граждане не будут убивать друг-друга...
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4k
Олег Данилов 4EPMET 4 часа назад
Нет. Не достойны. Суть Белого Движения, это смерть 80 млн граждан - рабочих и крестьян.
Такова сложившаяся ситуация к началу 20 века в России.
Белые и казаки это убийцы, а красные это защита. Именно по этому 40 тыс большевиков смогли организовать гигантскую страну.

Первые законы красных против которых были белые:

1. Декрет о мире. Прекратить войну по захвату территорий в Европе.

2. Декрет о земле, а значит еде. Что земля принадлежит крестьянам и они с голоду перестанут умирать.

Вот против чего выступили белые, вот почему их нужно было уничтожить как бандиток и террористов ...
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630
4EPMET Олег Данилов 3 часа назад
Смерть 80 млн граждан - это что? Численность населения в России 1913 года 170 млн (без Финляндии). Каким образом погибло насильственной смертью 50% населения Российской империи? И причем здесь Белое движение?! Это первое...
Декрет о земле? Почитайте приказ Врангеля о земле от 25.05.1920 - примерно то же самое... И кроме того, на заборе тоже много чего пишут!
В военных преступлениях участвовали как белые, так и красные.
И еще... не забывайте об обязательной мобилизации, которую объявляли все режимы, захватывавшие власть в населенных пунктах. За уклонение от мобилизации любая власть действовала по законам военного времени, так сказать. И шел мужик воевать за тех, кто его от сохи оторвал и винтовку дал! А Вы его в террористы записываете.
Еще одно... Троцкий (глава Реввоенсовета) использовал тактику взятия заложников семей перебежчиков из числа военспецов. И политику "Красного террора". По-моему это терроризм. Нет? Но я, собственно, не об этом...
Я о погибших и пострадавших в братоубийственной войне людях, которые стали жертвами колоссальной ломки устоявшейся политической системы и смены вектора развития 1/6 части суши планеты Земля в начале 20-го века!
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4k
Олег Данилов 4EPMET 3 часа назад
Как погибло бы половина очень просто - основное население крестьяне. А сельскохозяйственное земли крайне мало и владеют ей не они.
Вот и получилось что да же Сталыпин признал что нужно куда-то деть 30 млн «лишних» крестьян.
К 17 году норма земли на 1 крестьянина стала меньше ее производительности в еде на человека. Это означала смерть.

Никакой политики. Белые это отсталая экономика и вымирание России, как и сейчас кстати
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2k
Yan 5 часов назад
далпайопы, заняться больше не чем....
и упреждая вопрос "а х"ли ты делаешь?" - отвечу, занимаюсь уроками, боксом с сыном
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1k
nikam 5 часов назад
от этой ряженной напасти нужно избавляться радикально.
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28k
Alex 6 часов назад
Это не казаки, а ряженые клоуны
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4k
Олег Данилов 6 часов назад
Василь Иваныч жги

Ссылка coub.com
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4k
Олег Данилов 6 часов назад
Эти твари, казаки, расстреляли рабочую казарму, где голодные рабочие отказались выходить на работу. Стреляли по окнам из которых высовывались бабы и дети.

Вот таким героям поставьте памятник, что было точно понятно кто они и с кем ...
Желательно у храма ...
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3k
cfhfwby 6 часов назад
Страна идиотов, боюсь, что это не излечимо. 80-90 % населения- потомки тех, кто воевал против этой нечисти и молча глотают дерьмо, исходящее от 1% наследников и 9% клинических идиотов, мнящих себя "казаками", т.е. от ряженых. Через суд надо опротестовать это мракобесие и оштрафовать инициаторов лимонов на 5 для начала.
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24k
Вован 6 часов назад
В Оренбургской области открыли памятник казаку, который убил Чапаева
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29k
Haratemich 7 часов назад
В Оренбургской области открыли памятник казаку, который убил Чапаева
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25k
Aleksandr 7 часов назад
В заголовке опечатка!
Должно быть "...открыли памятник мудаку..."
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6k
DumDum 8 часов назад
Как говорят - одна из присказок снайперов: "Почему ставят памятники Пушкину? Попал же Дантес?..."
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499
Алексей DumDum 7 часов назад
причем четко в яйки... чтоб нигга не лез к чужим женам.
Дантес красавчек,
хотя стихи конечно, у Пушкина, это лучшее что у нас есть
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157
Monher 8 часов назад
Ряженые они как бандерлоги, ума палата
...
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2k
Frank Borman 9 часов назад
Николашку попы обьявили святым, царский триколор и двухглавую курицу уже восстановили, храмы строятся везда, как на конвейере. В России происходит реставрация царского режима. Тогда почему не поставить памятник белогвардейцу? Он воевал против большевиков и коммунизма. Точно так же Путин, Мишистин, Чубайс, Медведев - они все против коммунизма. Через 100 лет после гражданской войны вюяснилось, что большевики проиграли, а белые выиграли.
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499
Алексей Frank Borman 7 часов назад
"николашку" - почему с Большой буквы?
и почему ты пропустил - "николай - кровавый"
надо полностью писать...
после доски маннергейму, я уже ничему не удивлюсь
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27k
Ed 9 часов назад
Убожество какое ....
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1k
ssdeep 9 часов назад
[мат] открыли памятник [мат]
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5k
Татьянин день 11 часов назад
Ссылка youtu.be
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13k
Ser 13 часов назад
"Нынешние" при власти России - Ублюд.ки желающие просто разрушить эту страну просто переписывают историю.
С помощью ряженых клоунов и попов, что первые, что вторые без понятия о ЧЕСТИ и СОВЕСТИ.
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4k
Дмитрий 14 часов назад
Тут пара моментов.
1. Современные ряженые ни малейшего уважения или интереса не вызывают.
2. Если есть памятники Чапаеву, то почему не должно быть памятников белым, с ним воевавшим? Этому казаку, или тем же каппелевцам из фильма (как они шли!). И если этот казак не запятнал себя военными преступлениями (не говоря о связях с нацистами), то он вполне достоин памятника. Нельзя выкинуть в мусорку половину истории, даже если она кому-то не нравится.
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3k
Денис Колосов ДМИТРИЙ Ф 8 часов назад
Да.. Своим управлением красные вызвали голод убивший более 10 млн человек по союзу..Во имя революции отдали все территории что можно. а еще были репрессии..Царский режим тоже хрень полная была, но вот так уничтожать все завоевания и достижения, что были сделаны им, маразм..
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5k
Максим ДМИТРИЙ Ф 8 часов назад
Ну, если быть яестными, то красные больше расстреляли, чем белые.

а ты за какой период берешь цифирь?
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Алексей ДМИТРИЙ Ф 7 часов назад
Дим, чутка изучи вопрос.
а то, ты просто пересказываешь мнение либерастов. это плохо.
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Алексей Денис Колосов 7 часов назад
Денис, учиться, учиться и еще раз - учиться.
а то пишешь какую-то либерастическую ложь
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Денис Колосов Алексей 7 часов назад
Какую историю, кем написанную? я не жил в то время.. Знаю что Польша, Финляндия и куча по мелочи территорий ушло. Голод - он был, Казахстан, Повольжье, Украина.. там суммарно более 10 млн от голода умерло..Это история. Хрен с ними репрессиями, предположим все репрессированные были врагами. Но просто отдать территории и убить сельское хозяйство №1 в мире.. Это заслуги страны советов в период когда с ними казаки воевали
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Александр Зотов 15 часов назад
я бы ни тем ни этим героям Гражданской памятников не ставил. Со своими же воевали
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Максим Александр Зотов 7 часов назад
тут как ни крути не получится быть "в стороне" время было самым поганым (при гражданской другого быть и не могло). большевики единственные кто в общей возне за власть хоть что то нужное народу предложил.
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Ф Ив Максим Час назад
Только вот как ни крути, а с Октябрьского переворота и началась Гражданская война.
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