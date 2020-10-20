В Оренбургской области открыли памятник казаку, который убил Чапаева

В селе Красное Оренбургской области казаки открыли памятник участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову
"В селе Красное Оренбургской области казаки открыли памятник участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, отряд которого уничтожил штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.
Бюст открыли 17 октября в приделе храма Вознесения Господня. Инициатива установки памятника Тимофею Сладкову в Первомайском районе принадлежит Уральским (Яицким) казакам. Сам Сладков родился в 1884 году в Уральске, а потому памятник поставили в ближайшем к Уральску населенном пункте.
Бюст выполнен по заказу казаков московским скульптором Александром Ворожбетом. Памятник установили на пожертвования.
Оренбургский казак Тимофей Сладков командовал штабом Уральской отдельной армии, воевавшей в составе Белого движения против красных. После гражданской войны он эмигрировал. Умер в Париже в 1956 году. Внук Сладкова, проживающий во Франции, прислал приветственное письмо и поблагодарил организаторов установки бюста."
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Думаю это вакханалия скоро всем надоест. Среды ныне живущих, мало потомков старой аристократии, в основном все потомки рабочих и крестьян(правда далеко не все это осознают). Когда это надоест, все эти памятники поснесут и будет в каждом городе памятник не только Ленину, но и Сталину, история и статистика, как её не демонизируй, за Сталина. Надеюсь будет без большой крови.
Очень радует, когда кто-то хочет оказаться в "старом времени". Как будто они будут князьями и отплясывать в кружевных платьях на балах.
А по факту окажутся дворовыми девками и пастухами/
Бюст открыли 17 октября в приделе храма Вознесения Господня. Инициатива установки памятника Тимофею Сладкову в Первомайском районе принадлежит Уральским (Яицким) казакам. Сам Сладков родился в 1884 году в Уральске, а потому памятник поставили в ближайшем к Уральску населенном пункте.
Бюст выполнен по заказу казаков московским скульптором Александром Ворожбетом. Памятник установили на пожертвования.
Оренбургский казак Тимофей Сладков командовал штабом Уральской отдельной армии, воевавшей в составе Белого движения против красных. После гражданской войны он эмигрировал. Умер в Париже в 1956 году. Внук Сладкова, проживающий во Франции, прислал приветственное письмо и поблагодарил организаторов установки бюста."
---------------------------------------
Думаю это вакханалия скоро всем надоест. Среды ныне живущих, мало потомков старой аристократии, в основном все потомки рабочих и крестьян(правда далеко не все это осознают). Когда это надоест, все эти памятники поснесут и будет в каждом городе памятник не только Ленину, но и Сталину, история и статистика, как её не демонизируй, за Сталина. Надеюсь будет без большой крови.
Очень радует, когда кто-то хочет оказаться в "старом времени". Как будто они будут князьями и отплясывать в кружевных платьях на балах.
А по факту окажутся дворовыми девками и пастухами/
Авторский пост
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Не совсем только понятно почему используется черно-желто-белый флаг, этот флаг никогда не был символом белых, символом белых был бело-сине-красный флаг.
Такова сложившаяся ситуация к началу 20 века в России.
Белые и казаки это убийцы, а красные это защита. Именно по этому 40 тыс большевиков смогли организовать гигантскую страну.
Первые законы красных против которых были белые:
1. Декрет о мире. Прекратить войну по захвату территорий в Европе.
2. Декрет о земле, а значит еде. Что земля принадлежит крестьянам и они с голоду перестанут умирать.
Вот против чего выступили белые, вот почему их нужно было уничтожить как бандиток и террористов ...
Декрет о земле? Почитайте приказ Врангеля о земле от 25.05.1920 - примерно то же самое... И кроме того, на заборе тоже много чего пишут!
В военных преступлениях участвовали как белые, так и красные.
И еще... не забывайте об обязательной мобилизации, которую объявляли все режимы, захватывавшие власть в населенных пунктах. За уклонение от мобилизации любая власть действовала по законам военного времени, так сказать. И шел мужик воевать за тех, кто его от сохи оторвал и винтовку дал! А Вы его в террористы записываете.
Еще одно... Троцкий (глава Реввоенсовета) использовал тактику взятия заложников семей перебежчиков из числа военспецов. И политику "Красного террора". По-моему это терроризм. Нет? Но я, собственно, не об этом...
Я о погибших и пострадавших в братоубийственной войне людях, которые стали жертвами колоссальной ломки устоявшейся политической системы и смены вектора развития 1/6 части суши планеты Земля в начале 20-го века!
Вот и получилось что да же Сталыпин признал что нужно куда-то деть 30 млн «лишних» крестьян.
К 17 году норма земли на 1 крестьянина стала меньше ее производительности в еде на человека. Это означала смерть.
Никакой политики. Белые это отсталая экономика и вымирание России, как и сейчас кстати
и упреждая вопрос "а х"ли ты делаешь?" - отвечу, занимаюсь уроками, боксом с сыном
Вот таким героям поставьте памятник, что было точно понятно кто они и с кем ...
Желательно у храма ...
Должно быть "...открыли памятник мудаку..."
Дантес красавчек,
хотя стихи конечно, у Пушкина, это лучшее что у нас есть
и почему ты пропустил - "николай - кровавый"
надо полностью писать...
после доски маннергейму, я уже ничему не удивлюсь
С помощью ряженых клоунов и попов, что первые, что вторые без понятия о ЧЕСТИ и СОВЕСТИ.
1. Современные ряженые ни малейшего уважения или интереса не вызывают.
2. Если есть памятники Чапаеву, то почему не должно быть памятников белым, с ним воевавшим? Этому казаку, или тем же каппелевцам из фильма (как они шли!). И если этот казак не запятнал себя военными преступлениями (не говоря о связях с нацистами), то он вполне достоин памятника. Нельзя выкинуть в мусорку половину истории, даже если она кому-то не нравится.
а ты за какой период берешь цифирь?
а то, ты просто пересказываешь мнение либерастов. это плохо.
а то пишешь какую-то либерастическую ложь