В Оренбургской области открыли памятник казаку, который убил Чапаева

"В селе Красное Оренбургской области казаки открыли памятник участнику Первой мировой и Гражданской войн Тимофею Сладкову, отряд которого уничтожил штаб 25-й дивизии вместе с ее командиром Василием Чапаевым.



Бюст открыли 17 октября в приделе храма Вознесения Господня. Инициатива установки памятника Тимофею Сладкову в Первомайском районе принадлежит Уральским (Яицким) казакам. Сам Сладков родился в 1884 году в Уральске, а потому памятник поставили в ближайшем к Уральску населенном пункте.

Бюст выполнен по заказу казаков московским скульптором Александром Ворожбетом. Памятник установили на пожертвования.



Оренбургский казак Тимофей Сладков командовал штабом Уральской отдельной армии, воевавшей в составе Белого движения против красных. После гражданской войны он эмигрировал. Умер в Париже в 1956 году. Внук Сладкова, проживающий во Франции, прислал приветственное письмо и поблагодарил организаторов установки бюста."



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Думаю это вакханалия скоро всем надоест. Среды ныне живущих, мало потомков старой аристократии, в основном все потомки рабочих и крестьян(правда далеко не все это осознают). Когда это надоест, все эти памятники поснесут и будет в каждом городе памятник не только Ленину, но и Сталину, история и статистика, как её не демонизируй, за Сталина. Надеюсь будет без большой крови.



Очень радует, когда кто-то хочет оказаться в "старом времени". Как будто они будут князьями и отплясывать в кружевных платьях на балах.



А по факту окажутся дворовыми девками и пастухами/